Влага в стиральной машине не исчезает сама — и со временем начинает работать против вас

Запах сырости в прачечной часто появляется незаметно и со временем становится постоянным спутником стирки. Влага, тепло и закрытое пространство создают условия, при которых техника начинает работать против вас. Простая привычка после каждой загрузки способна изменить ситуацию и даже продлить срок службы стиральной машины, об этом сообщает Southern Living.
После стирки внутри барабана, резиновых уплотнителей и отсека для порошка остаётся влага. Если сразу закрыть дверцу, она не испаряется, а задерживается внутри корпуса. В такой среде активно развиваются плесень, грибок и бактерии, из-за которых бельё теряет свежесть даже после стирки. Со временем неприятный запах может распространяться по всей прачечной и влиять на качество воздуха, особенно если техника используется часто и без пауз.
Регулярное проветривание стиральной машины помогает ей полностью высыхать между циклами. Это снижает риск коррозии металлических элементов и преждевременного износа внутренних деталей. Сухая машина реже требует ремонта, дольше сохраняет работоспособность и стабильное качество стирки, что особенно важно при регулярной нагрузке и активном использовании режимов очистки барабана и программ самообслуживания, о которых говорится в материале про самоочистку стиральной машины.
Оставлять люк распахнутым настежь не требуется. Достаточно приоткрыть его на несколько сантиметров, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Аналогично стоит поступать с отсеком для моющего средства. Оптимально оставить их открытыми на несколько часов или на ночь после завершения стирки — этого хватает для полного высыхания и предотвращения накопления влаги в труднодоступных зонах.
Принцип работает для любых моделей. В стиральных машинах с фронтальной загрузкой влага часто скапливается в резиновых манжетах, что со временем приводит к плесени и протечкам. Именно в этих местах чаще всего формируются очаги грибка, о которых подробно рассказывается при разборе проблемы плесени в стиральной машине. Вертикальные модели менее уязвимы, но и им полезно оставаться сухими между циклами.
Машины с фронтальной загрузкой чаще сталкиваются с проблемой запаха из-за плотных уплотнителей и сложной формы люка. Вертикальные модели быстрее проветриваются, но при закрытой крышке влага также задерживается внутри. В обоих случаях открытая дверца снижает риск плесени и продлевает срок службы техники, независимо от конструкции.
Эта мера кажется незначительной, но имеет ощутимый эффект. Она не требует затрат и легко встраивается в бытовую рутину. При этом важно учитывать особенности пространства.
После каждой стирки приоткрывайте дверцу и отсек для моющего средства.
Протирайте резиновую манжету сухой тканью, особенно у фронтальных моделей.
Раз в месяц запускайте цикл очистки с подходящим чистящим средством.
Используйте рекомендованное количество порошка или геля, чтобы избежать налёта и запаха.
Доставайте бельё сразу после окончания программы.
Почему даже чистая машина пахнет сыростью?
Запах возникает из-за остаточной влаги и микроскопических загрязнений, которые скапливаются при закрытой дверце.
Сколько стоит профилактика запаха?
Фактически ничего: достаточно изменить привычки ухода и регулярно проветривать машину.
Что лучше — бытовые средства или специальные очистители?
Оба варианта эффективны, если использовать их регулярно и строго по инструкции.
