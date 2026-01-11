Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Влага в стиральной машине не исчезает сама — и со временем начинает работать против вас

Закрытая дверца стиральной машины ускоряет появление плесени — Southern Living
Запах сырости в прачечной часто появляется незаметно и со временем становится постоянным спутником стирки. Влага, тепло и закрытое пространство создают условия, при которых техника начинает работать против вас. Простая привычка после каждой загрузки способна изменить ситуацию и даже продлить срок службы стиральной машины, об этом сообщает Southern Living.

Белая одежда после стирки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая одежда после стирки

Почему в стиральной машине появляется запах

После стирки внутри барабана, резиновых уплотнителей и отсека для порошка остаётся влага. Если сразу закрыть дверцу, она не испаряется, а задерживается внутри корпуса. В такой среде активно развиваются плесень, грибок и бактерии, из-за которых бельё теряет свежесть даже после стирки. Со временем неприятный запах может распространяться по всей прачечной и влиять на качество воздуха, особенно если техника используется часто и без пауз.

Польза открытой дверцы для техники

Регулярное проветривание стиральной машины помогает ей полностью высыхать между циклами. Это снижает риск коррозии металлических элементов и преждевременного износа внутренних деталей. Сухая машина реже требует ремонта, дольше сохраняет работоспособность и стабильное качество стирки, что особенно важно при регулярной нагрузке и активном использовании режимов очистки барабана и программ самообслуживания, о которых говорится в материале про самоочистку стиральной машины.

Сколько времени держать дверцу открытой

Оставлять люк распахнутым настежь не требуется. Достаточно приоткрыть его на несколько сантиметров, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Аналогично стоит поступать с отсеком для моющего средства. Оптимально оставить их открытыми на несколько часов или на ночь после завершения стирки — этого хватает для полного высыхания и предотвращения накопления влаги в труднодоступных зонах.

Подходит ли это для всех типов машин

Принцип работает для любых моделей. В стиральных машинах с фронтальной загрузкой влага часто скапливается в резиновых манжетах, что со временем приводит к плесени и протечкам. Именно в этих местах чаще всего формируются очаги грибка, о которых подробно рассказывается при разборе проблемы плесени в стиральной машине. Вертикальные модели менее уязвимы, но и им полезно оставаться сухими между циклами.

Сравнение: фронтальная и вертикальная загрузка

Машины с фронтальной загрузкой чаще сталкиваются с проблемой запаха из-за плотных уплотнителей и сложной формы люка. Вертикальные модели быстрее проветриваются, но при закрытой крышке влага также задерживается внутри. В обоих случаях открытая дверца снижает риск плесени и продлевает срок службы техники, независимо от конструкции.

Плюсы и минусы привычки оставлять дверцу открытой

Эта мера кажется незначительной, но имеет ощутимый эффект. Она не требует затрат и легко встраивается в бытовую рутину. При этом важно учитывать особенности пространства.

  • Плюсы: снижение запаха, защита от плесени, более долгий срок службы стиральной машины, свежесть белья.
  • Минусы: открытая дверца может мешать в маленькой ванной или быть небезопасной для детей и домашних животных.

Советы по уходу за стиральной машиной шаг за шагом

  1. После каждой стирки приоткрывайте дверцу и отсек для моющего средства.

  2. Протирайте резиновую манжету сухой тканью, особенно у фронтальных моделей.

  3. Раз в месяц запускайте цикл очистки с подходящим чистящим средством.

  4. Используйте рекомендованное количество порошка или геля, чтобы избежать налёта и запаха.

  5. Доставайте бельё сразу после окончания программы.

Популярные вопросы о запахе в стиральной машине

Почему даже чистая машина пахнет сыростью?
Запах возникает из-за остаточной влаги и микроскопических загрязнений, которые скапливаются при закрытой дверце.

Сколько стоит профилактика запаха?
Фактически ничего: достаточно изменить привычки ухода и регулярно проветривать машину.

Что лучше — бытовые средства или специальные очистители?
Оба варианта эффективны, если использовать их регулярно и строго по инструкции.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
