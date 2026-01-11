Зима для ремонта — ловушка или шанс: главный риск проявляется не сразу и обойдётся дороже

Зимний ремонт квартиры обходится дешевле из-за низкого спроса — Ахтямов

Зима традиционно считается неудачным временем для ремонта квартиры, но это представление давно устарело. Холодный сезон может оказаться самым выгодным периодом для обновления жилья — при условии, что вы понимаете ограничения и правильно выбираете виды работ. Ошибки действительно способны обернуться серьёзными проблемами, но при грамотном подходе риски сводятся к минимуму. Об этом рассказали Rambler.

Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free Строитель измеряет стену

Почему ремонт зимой может быть выгодным

Холодные месяцы — это низкий сезон для строительной отрасли. Спрос на услуги падает, а вместе с ним снижается и стоимость работ.

Одно из главных преимуществ — более гибкие условия со стороны подрядчиков. Бригады менее загружены, охотнее идут на переговоры по цене, срокам и графику платежей. Вероятность того, что мастеров внезапно перебросят на другой объект, минимальна — именно поэтому многие используют зиму как способ уменьшить стоимость ремонта без потери качества.

"Зимой компании становятся заметно лояльнее. Летом проще отказаться от сложного клиента, а в холодный сезон подрядчики готовы подстраиваться — по срокам, оплате и организации работ", — отмечает ведущий инженер строительной компании "Атриум" Ильдар Ахтямов.

Экономия на материалах и логистике

Снижение спроса ощущается не только на рынке услуг, но и в сегменте стройматериалов. Производители и строительные гипермаркеты чаще проводят акции, чтобы не перегружать склады. В результате можно выгодно купить отделочные материалы, сантехнику, плитку или напольные покрытия.

Отдельный плюс — доставка. Зимой логистика работает быстрее: меньше заказов, короче сроки, практически отсутствуют задержки из-за перегруженных складов и транспорта.

Скорость и управляемость процесса

Ремонт зимой легче держать под контролем. Отсутствие очередей к узким специалистам — электрикам, сантехникам, монтажникам — позволяет выстроить чёткий график без простоев.

"Летом часто бывает, что работы останавливаются из-за отсутствия нужного специалиста. Зимой такие ситуации случаются гораздо реже", — поясняет Ильдар Ахтямов.

Кроме того, холодный сезон идеально подходит для проверки теплоизоляции. С помощью тепловизора легко выявить мостики холода, проблемы с окнами и утеплением стен — то, что летом может остаться незаметным.

Какие работы зимой под запретом

Несмотря на комфортную температуру внутри квартиры, зима накладывает ограничения на всё, что связано с нарушением теплового контура.

Замена или перенос радиаторов отопления в отопительный сезон считается крайне рискованной процедурой. Для этого требуется отключение и слив стояка, а управляющие компании почти всегда отказывают в таких согласованиях.

Неотапливаемые балконы и лоджии также лучше оставить до тёплого времени года. Цементные стяжки, клеи, линолеум и другие материалы при минусовых температурах теряют свойства и могут повести себя непредсказуемо.

Установка кондиционеров зимой тоже нежелательна. При холоде сложнее удалить влагу из трассы, а проверить корректность работы сплит-системы часто невозможно.

Окна зимой: можно, но с оговорками

Замена окон в холодный сезон возможна, но требует соблюдения строгих правил. Во время демонтажа старых рам в квартире резко меняется температура и влажность, что опасно для свежей штукатурки, обоев и напольных покрытий.

"Монтаж окон зимой допустим, если использовать зимнюю монтажную пену и не проводить его в помещениях с недавними "мокрыми" работами. При работе опытных специалистов разницы между зимой и летом практически нет", — говорит мастер-установщик компании "Окна Плюс" Сергей Кузнецов.

Сравнение: зимний и летний ремонт

Зимний ремонт выигрывает по цене, доступности мастеров и скорости выполнения. Летний — по универсальности, так как позволяет выполнять любые виды работ без ограничений. Выбор зависит от задач: отделка, электрика и сантехника отлично подходят для зимы, а работы с отоплением и балконом — нет.

Плюсы и минусы зимнего ремонта

Решение имеет свои сильные и слабые стороны.

Плюсы: экономия, быстрые сроки, свободные специалисты, контроль утепления.

Минусы: ограничения по инженерным системам, риски с чувствительными к морозу материалами.

"Зимой чаще встречаются стройматериалы, испорченные неправильным хранением на холодных складах. Шпаклёвки, краски, грунты нужно проверять особенно внимательно", — предупреждает Ильдар Ахтямов.

Советы по ремонту квартиры зимой

Планируйте работы, не затрагивающие отопление и тепловой контур.

Проверяйте условия хранения стройматериалов перед покупкой.

Используйте сезонные технологии — зимнюю пену, подходящие смеси.

Поддерживайте правильный микроклимат и грамотное зимнее проветривание, чтобы избежать конденсата и проблем с отделкой.

Привлекайте специалистов с опытом зимних ремонтов.

Популярные вопросы о ремонте квартиры зимой

Можно ли делать косметический ремонт зимой?

Да, покраска, укладка напольных покрытий, монтаж перегородок выполняются без проблем.

Опасна ли зима для новых отделочных материалов?

Опасность есть только при неправильном хранении или нарушении технологии.

Когда лучше отложить ремонт до лета?

Если планируется замена радиаторов, ремонт балкона или установка кондиционера.