Дверца духовки играет против вас: главная проблема возникает там, куда никто не заглядывает

Налёт между стёклами дверцы духовки удаляется без разборки — Southern Living

Со временем стекло в дверце духовки мутнеет не только изнутри, но и между слоями, куда обычная уборка не добирается. Разбирать дверцу рискованно — можно повредить стекло или лишиться гарантии. К счастью, существует простой и безопасный способ очистки, о котором знают не все. Об этом сообщает Southern Living.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грязная духовка

Почему грязь скапливается между стёклами

Во время готовки внутри духовки постоянно испаряются жир и влага. Часть пара проникает через технологические отверстия в дверце и оседает между стёклами. Со временем там образуется стойкая плёнка, которая ухудшает видимость и создаёт ощущение, будто духовка всегда грязная, даже после тщательной уборки.

Проблема особенно заметна при частом использовании духовки, приготовлении жирных блюд и выпечке без противней с высокими бортами. Аналогичный эффект дают и запахи, которые задерживаются внутри техники, если не применять простые приёмы вроде ночного способа для духовки.

Что понадобится для очистки

Для работы не нужны дорогие средства или разборка техники — всё можно сделать подручными инструментами.

Чистящая палочка. Подойдёт узкая швабра из микрофибры, длинная линейка, деревянная рейка или даже согнутая проволочная вешалка. Главное — прочность и тонкий профиль.

Салфетки из микрофибры. Понадобится минимум три штуки: для мытья, ополаскивания и сушки. Бумажные полотенца не подойдут — они оставляют ворс.

Моющий раствор. Тёплая вода с мягким средством для мытья посуды.

Дополнительно — пищевая сода для стойких загрязнений.

Как почистить стекло между слоями дверцы духовки

Перед началом убедитесь, что духовка полностью остыла.

Сначала откройте дверцу и выньте всё, что может мешать: противни, решётки, выдвижной ящик. Осмотрите нижний край дверцы — именно там обычно находятся вентиляционные отверстия, через которые можно добраться к внутреннему стеклу.

Очистите внутреннюю поверхность дверцы салфеткой из микрофибры с мыльной водой. Если пятна старые, нанесите пасту из соды и воды, оставьте на 10–15 минут и смойте. После этого вытрите стекло насухо. Аналогично протрите наружную сторону дверцы — так будет проще увидеть загрязнения между стёклами.

Закрепите влажную салфетку из микрофибры на чистящей палочке и хорошо отожмите лишнюю воду. Аккуратно введите палочку через нижнее отверстие дверцы и без сильного нажима протрите загрязнённые участки между стёклами. Для застарелого жира может понадобиться несколько проходов.

После этого замените салфетку на чистую, смоченную в обычной воде, и удалите остатки мыла. Завершающий этап — сухая салфетка, которой нужно окончательно убрать влагу, чтобы внутри не осталось разводов.

Сравнение способов очистки

Очистка через вентиляционные отверстия позволяет добраться до загрязнений без риска повредить конструкцию. Разборка дверцы даёт полный доступ, но требует инструментов, опыта и часто приводит к потере гарантии. Использование агрессивной химии может ускорить процесс, но повышает риск повреждения уплотнителей и стекла, как и при других видах чистки поверхностей без химии.

Плюсы и минусы метода без разборки

Этот способ подходит большинству владельцев бытовой техники.

Плюсы: безопасность, отсутствие разборки, минимальные затраты, подходит для регулярного ухода.

Минусы: не всегда справляется с многолетними, сильно пригоревшими отложениями.

Советы по сохранению чистоты духовки

Не переполняйте формы для запекания, используйте противни с высокими бортами.

Накрывайте жирные блюда фольгой или крышками, подходящими для духовки.

Удаляйте свежие загрязнения сразу после остывания, не дожидаясь, пока они «запекутся».

Популярные вопросы о чистке стекла духовки

Можно ли использовать стеклоочиститель?

Лучше ограничиться мыльной водой — агрессивные средства могут повредить уплотнители.

Нужно ли снимать дверцу?

В большинстве случаев нет, вентиляционных отверстий достаточно.

Как часто нужно проводить такую чистку?

При активном использовании духовки — раз в несколько месяцев или по мере появления налёта.