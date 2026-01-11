Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Дверца духовки играет против вас: главная проблема возникает там, куда никто не заглядывает

Налёт между стёклами дверцы духовки удаляется без разборки — Southern Living
Недвижимость

Со временем стекло в дверце духовки мутнеет не только изнутри, но и между слоями, куда обычная уборка не добирается. Разбирать дверцу рискованно — можно повредить стекло или лишиться гарантии. К счастью, существует простой и безопасный способ очистки, о котором знают не все. Об этом сообщает Southern Living.

Грязная духовка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грязная духовка

Почему грязь скапливается между стёклами

Во время готовки внутри духовки постоянно испаряются жир и влага. Часть пара проникает через технологические отверстия в дверце и оседает между стёклами. Со временем там образуется стойкая плёнка, которая ухудшает видимость и создаёт ощущение, будто духовка всегда грязная, даже после тщательной уборки.

Проблема особенно заметна при частом использовании духовки, приготовлении жирных блюд и выпечке без противней с высокими бортами. Аналогичный эффект дают и запахи, которые задерживаются внутри техники, если не применять простые приёмы вроде ночного способа для духовки.

Что понадобится для очистки

Для работы не нужны дорогие средства или разборка техники — всё можно сделать подручными инструментами.

Чистящая палочка. Подойдёт узкая швабра из микрофибры, длинная линейка, деревянная рейка или даже согнутая проволочная вешалка. Главное — прочность и тонкий профиль.

Салфетки из микрофибры. Понадобится минимум три штуки: для мытья, ополаскивания и сушки. Бумажные полотенца не подойдут — они оставляют ворс.

Моющий раствор. Тёплая вода с мягким средством для мытья посуды.

Дополнительно — пищевая сода для стойких загрязнений.

Как почистить стекло между слоями дверцы духовки

Перед началом убедитесь, что духовка полностью остыла.

Сначала откройте дверцу и выньте всё, что может мешать: противни, решётки, выдвижной ящик. Осмотрите нижний край дверцы — именно там обычно находятся вентиляционные отверстия, через которые можно добраться к внутреннему стеклу.

Очистите внутреннюю поверхность дверцы салфеткой из микрофибры с мыльной водой. Если пятна старые, нанесите пасту из соды и воды, оставьте на 10–15 минут и смойте. После этого вытрите стекло насухо. Аналогично протрите наружную сторону дверцы — так будет проще увидеть загрязнения между стёклами.

Закрепите влажную салфетку из микрофибры на чистящей палочке и хорошо отожмите лишнюю воду. Аккуратно введите палочку через нижнее отверстие дверцы и без сильного нажима протрите загрязнённые участки между стёклами. Для застарелого жира может понадобиться несколько проходов.

После этого замените салфетку на чистую, смоченную в обычной воде, и удалите остатки мыла. Завершающий этап — сухая салфетка, которой нужно окончательно убрать влагу, чтобы внутри не осталось разводов.

Сравнение способов очистки

Очистка через вентиляционные отверстия позволяет добраться до загрязнений без риска повредить конструкцию. Разборка дверцы даёт полный доступ, но требует инструментов, опыта и часто приводит к потере гарантии. Использование агрессивной химии может ускорить процесс, но повышает риск повреждения уплотнителей и стекла, как и при других видах чистки поверхностей без химии.

Плюсы и минусы метода без разборки

Этот способ подходит большинству владельцев бытовой техники.
Плюсы: безопасность, отсутствие разборки, минимальные затраты, подходит для регулярного ухода.
Минусы: не всегда справляется с многолетними, сильно пригоревшими отложениями.

Советы по сохранению чистоты духовки

Не переполняйте формы для запекания, используйте противни с высокими бортами.

Накрывайте жирные блюда фольгой или крышками, подходящими для духовки.

Удаляйте свежие загрязнения сразу после остывания, не дожидаясь, пока они «запекутся».

Популярные вопросы о чистке стекла духовки

Можно ли использовать стеклоочиститель?
Лучше ограничиться мыльной водой — агрессивные средства могут повредить уплотнители.

Нужно ли снимать дверцу?
В большинстве случаев нет, вентиляционных отверстий достаточно.

Как часто нужно проводить такую чистку?
При активном использовании духовки — раз в несколько месяцев или по мере появления налёта.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом уборка недвижимость
Новости Все >
Россия укрепила лидерство по вылову тихоокеанского лосося
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
Болгария переживает валютную трансформацию
Китайские хирурги нашли уникальный способ спасти оторванное ухо — пришили к стопе
Семейная поездка в "Кратер алмазов" обернулась сенсацией — New York Post
В ДНР стартует программа геологоразведки с акцентом на редкоземельные металлы
NASA готовится к запуску миссии Artemis II в начале февраля — BBC
Восстановление печени после праздников может занять до 400 дней — профессор Каневская
Слой снега 40 см на крыше 100 м² создаёт нагрузку до 20 тонн — инженер Ахтямов
Россия готовится к продовольственной экспансии в 2026 году
Сейчас читают
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Красота и стиль
Пикси и короткое каре остаются актуальными в 2026 году — Folha Vitoria
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок
Уфология и НЛО
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок
Популярное
Соседи удивятся: посадки вдоль забора, которые создают эффект профессионального ландшафта

Забор может стать частью красивого сада. Рассказываем, какие растения лучше посадить вдоль ограды, чтобы участок выглядел ухоженным и просторным.

Дерен сохраняет декоративность забора круглый год
Корейские крема работают за счёт глубокого увлажнения — ND+
Весь мир обсуждает корейские антивозрастные кремы: работают ли они так, как обещают поклонники
Спуск на 43 метра, гермодвери и связь с метро: бункер, о котором Москва узнала лишь спустя 60 лет
Отрежьте лишнее — получите стиль: стрижки, которые станут главной модой лета 2026 года
Простые формы внеземной жизни могут найти к 2075 году — астрофизик Адерин-Покок Вероника Эйнуллаева ГАЗ-3105 показали в Европе, но серийно не выпускали Сергей Милешкин Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе Любовь Степушова
Каждый прыжок — как щелчок по жиру: простое упражнение ускоряет сжигание калорий даже дома
Невозможное стало реальностью: Китай укротил пустыню с помощью соломы, воды и солнечной энергии
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Картофель становится монстром урожайности: метод Балабанова делает один куст ценнее целой грядки
Последние материалы
Активный кислород удаляет загрязнения в швах между плиткой — obchod
11 января требует внимательности к деталям от всех знаков
История обслуживания важнее возраста подержанного авто
Маринованные огурцы отжимают перед добавлением в салат с курицей и картофелем
Учёные нашли способ "омоложения" яйцеклеток — The Guardian
Россия укрепила лидерство по вылову тихоокеанского лосося
Рейс British Airways из Лос-Анджелеса в Лондон попал в зону сильной турбулентности
Качество движений важнее количества повторений после 60 — Fit Your Body
Юпитер достиг противостояния и предлагает захватывающее зрелище для наблюдателей
Ракам подходит вышивание для эмоционального баланса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.