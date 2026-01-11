Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат

Стеклообои выдерживают высокую влажность в санузле
Недвижимость

Керамическая плитка долгое время считалась безальтернативным вариантом для ванной, но сегодня у неё появилось немало конкурентов. Современные материалы позволяют сделать санузел стильным, практичным и при этом не потратить половину бюджета на ремонт. Более того, некоторые решения выглядят актуальнее классического кафеля.

Современная ванная с окрашенными стенами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Почему ванная больше не обязана быть в плитке

Требования к отделке в санузле по-прежнему высокие: устойчивость к влаге, прочность, гигиеничность и простота ухода. Но технологии шагнули вперёд, и теперь этим критериям соответствуют не только керамика и керамогранит.

Для небольших квартир и типовых ванных альтернативные материалы часто оказываются выгоднее: они проще в монтаже, позволяют скрыть неровности стен и дают больше свободы в дизайне.

Водостойкая краска

Один из самых доступных и универсальных вариантов. Влагостойкие латексные, акриловые и алкидные краски образуют плотную защитную плёнку, которая не боится пара и регулярной уборки.

Краска позволяет легко обновлять интерьер и подбирать оттенки под любой стиль — от минимализма до неоклассики. Главное условие — качественная подготовка основания: выравнивание, шпаклёвка и грунтовка.

Самоклеящаяся плёнка

Это самый бюджетный способ быстро обновить ванную. Плёнка из ПВХ продаётся в рулонах и легко клеится практически на любую ровную поверхность — от старой плитки до гипсокартона.

Фактуры бывают самыми разными: мрамор, бетон, мозаика, глянец или металл. Минус в том, что материал недолговечен и в зонах прямого контакта с водой может со временем отслаиваться.

Декоративная штукатурка

Для ванной подходят только влагостойкие виды — акриловые, силиконовые и силикатные. Они создают бесшовное покрытие, которое выглядит дорого и современно.

Штукатурка прочная и долговечная, но требует аккуратной работы и дополнительной защиты лаком. Агрессивную бытовую химию использовать нельзя, поэтому уход должен быть деликатным.

ПВХ-панели

Практичное решение для эконом-ремонта. Пластиковые панели не боятся воды, не гниют и подходят даже для зон возле ванны и раковины.

Они легко монтируются на клей или обрешётку, скрывают неровности стен и выпускаются в большом количестве дизайнов. Недостаток — чувствительность к ударам и агрессивным чистящим средствам. Об этом сообщает Всё Своё.

Обои для ванной

Да, обои в санузле возможны, если они влагостойкие. Подходят виниловые, акриловые и стеклообои с соответствующей маркировкой.

Лучше использовать их в комбинированной отделке, защищая "мокрые" зоны панелями, стеклом или плиткой. Такой приём делает интерьер визуально теплее и уютнее.

Панели МДФ

Влагостойкие МДФ-панели — ещё один бюджетный вариант. Они имитируют дерево, камень или керамогранит и выглядят аккуратно даже в небольших помещениях.

Монтаж простой, но важно выбирать панели именно для влажных зон и тщательно герметизировать стыки.

Ламинат на стенах

Современный влагостойкий ламинат всё чаще используют не только на полу, но и на стенах. Он придаёт ванной "жилой" характер и хорошо смотрится в современных интерьерах.

Важно выбирать панели с водоотталкивающей обработкой и укладывать их на обрешётку, чтобы избежать деформаций.

Сравнение: плитка и альтернативные материалы

Плитка выигрывает по долговечности и устойчивости к воде, но проигрывает по цене и сложности монтажа. Альтернативные материалы дешевле, быстрее устанавливаются и дают больше свободы в дизайне, но требуют внимательного выбора и правильной эксплуатации.

Популярные вопросы об отделке ванной без плитки

Можно ли полностью отказаться от плитки?
Да, если выбрать влагостойкие материалы и правильно защитить швы.

Что дешевле всего для стен в ванной?
Самоклеящаяся плёнка и краска — самые бюджетные варианты.

Какой вариант выглядит дороже всего?
Декоративная штукатурка, ламинат и качественные МДФ-панели.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дизайн ремонт интерьер ванная комната
