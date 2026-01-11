Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Так экономили пространство в СССР: решения, которые делают маленькие квартиры просторнее

Светлые стены визуально расширяют пространство малых квартир
Жить на тридцати квадратах и не чувствовать тесноты — для советских семей это было не теорией, а ежедневной практикой. Одна комната часто заменяла и спальню, и гостиную, и детскую, а места для хранения всегда не хватало. Тем не менее квартиры умудрялись быть функциональными и удобными.

Светлая квартира-студия
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Светлая квартира-студия

Как маленькие квартиры учили рациональности

Советская планировка не оставляла выбора: каждый сантиметр должен был работать. Пространство не "украшали", а приспосабливали под жизнь. Многие решения появлялись не из дизайнерских трендов, а из необходимости — и именно поэтому они оказались долговечными.

Сегодня часть этих приёмов считают устаревшими, хотя по сути они решают те же проблемы, что и современные интерьерные лайфхаки для малогабаритных квартир.

Антресоли и хранение под потолком

Антресоли в коридорах и комнатах часто сносят как пережиток прошлого. Между тем это были полноценные зоны хранения для сезонных вещей, чемоданов и заготовок. Потолочное пространство, которое иначе оставалось пустым, превращалось в "бесплатные" метры.

Современные встроенные шкафы с верхними секциями выполняют ту же функцию, только выглядят иначе и стоят дороже.

Мебель, которая меняла назначение комнаты

Раскладные диваны и столы-книжки были основой быта. Днём — гостиная и рабочая зона, вечером — спальня или столовая. Комната буквально меняла функцию в течение суток.

Сегодня этот принцип называют трансформирующейся мебелью. Подход остался тем же, изменилась лишь подача и ценник. Об этом сообщает INMYROOM.

Зонирование без стен

Ширмы, шторы и занавески позволяли отделить детский угол, спальное место или кладовку без возведения перегородок. Это сохраняло площадь и не "съедало" полезные метры, как это делают стены.

Сейчас такой приём называют мягким зонированием и активно используют в студиях и небольших квартирах.

Кладовка как центр порядка

Почти в каждой советской квартире была кладовка — небольшое помещение без окон для всего негостевого. Инструменты, лыжи, банки и коробки не мешали повседневной жизни.

Позже кладовки стали объединять с комнатами ради дополнительного метра. В результате пространство увеличилось формально, но проблема хранения стала острее. Современные гардеробные — по сути возвращение к старой идее.

Ниши и встроенные шкафы

Ниши в хрущёвках часто считают неудобством, но раньше их активно использовали. В них встраивали шкафы и полки, превращая сложную геометрию в функциональные зоны.

Сегодня такие ниши нередко зашивают гипсокартоном или оставляют пустыми, хотя логичнее использовать их так же, как делали раньше.

Хрущёвский холодильник и подоконник

Шкафчик под окном на кухне зимой служил естественным холодильником и экономил электричество. Сейчас его часто убирают, хотя в межсезонье идея всё ещё работает.

Подоконники тоже не простаивали. В маленьких кухнях их использовали как столешницы или рабочие поверхности. Современные дизайнерские барные стойки — прямое продолжение этого приёма.

Полки, зеркала и свет

Полки над дверями превращали "мёртвые зоны" в места хранения. Зеркала от пола до потолка визуально расширяли прихожие. Светлые стены и минимум декора делали квартиру визуально просторнее.

Сегодня всё это называют минимализмом и базовыми приёмами визуального расширения пространства.

Сравнение: советский подход и современные интерьеры

Советский подход строился на функциональности и адаптивности. Современные интерьеры часто ориентированы на эстетику и готовые решения. При этом задачи остаются теми же: хранение, зонирование, комфорт на небольшой площади.

Разница лишь в том, что раньше решения искали самостоятельно, а сегодня — покупают готовыми.

Популярные вопросы о планировке маленьких квартир

Можно ли комфортно жить на 30 квадратах?
Да, если пространство организовано функционально и без лишних вещей.

Что важнее — метры или планировка?
Грамотная планировка часто важнее дополнительной площади.

Какие приёмы универсальны для старых и новых домов?
Антресоли, встроенные шкафы, трансформируемая мебель и светлые поверхности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
