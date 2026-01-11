Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима объявила войну вашим ботинкам: дешёвое аптечное средство ставит барьер между ногами и сыростью

Глицерин предотвращает пересыхание кожи зимой и защищает её от влаги
Сырая, слякотная зима — настоящее испытание для любой обуви. Даже самые качественные ботинки могут промокнуть, что грозит не только дискомфортом, но и простудой. Чтобы создать дополнительный барьер от влаги, не обязательно покупать дорогие пропитки. Достаточно воспользоваться простым и доступным средством из аптеки. Об этом сообщает портал "Усолье.Инфо".

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Почему обуви нужна дополнительная защита

Современные средства для борьбы с гололедом, такие как реагенты и соль, агрессивно воздействуют на материал обуви, разрушая его структуру и снижая водоотталкивающие свойства. Влажность в сочетании с перепадами температур приводит к пересыханию кожи, появлению трещин и потере эластичности. Дополнительная обработка помогает не только отталкивать воду, но и продлевает жизнь любимой паре, сохраняя ее внешний вид и комфорт.

Регулярное использование глицерина способствует поддержанию эластичности кожи, предотвращая ее пересыхание и растрескивание. Это особенно ценно в зимний период, когда обувь подвергается воздействию низких температур и агрессивных реагентов, отмечается в публикации.

Что понадобится для обработки

Для процедуры вам потребуется всего три предмета, которые легко найти дома:

  • Глицерин (жидкий, аптечный) — 1 флакон.

  • Чистые ватные диски или мягкая безворсовая салфетка.

  • Щетка для очистки обуви от грязи.

Пошаговая инструкция по нанесению защитного слоя

Следуйте этим простым шагам, чтобы правильно обработать обувь.

  1. Тщательная очистка. Удалите с поверхности ботинок всю грязь, пыль и остатки соли с помощью мягкой щетки. При сильных загрязнениях можно аккуратно протереть обувь слегка влажной тряпкой.

  2. Полная просушка. Это ключевой этап. Убедитесь, что обувь полностью высохла при комнатной температуре. Не сушите ее на батарее или обогревателе — это деформирует материал.

  3. Нанесение глицерина. Налейте небольшое количество глицерина на ватный диск. Равномерными круговыми движениями нанесите средство на всю поверхность обуви, уделяя особое внимание швам и стыкам — это самые уязвимые места для проникновения влаги.

  4. Полировка. Оставьте обувь на 15-20 минут для впитывания, затем отполируйте ее до легкого блеска сухой мягкой тканью (например, фланелью).

Сравнение глицерина с профессиональными пропитками

Чем этот метод отличается от магазинных аэрозолей и кремов? Глицерин — это экологичное и гипоаллергенное средство двойного действия. В отличие от некоторых спреев, которые создают только водоотталкивающую пленку, глицерин одновременно питает кожу, сохраняя ее мягкость. Профессиональные пропитки могут иметь более сильный и специализированный эффект, но глицерин выигрывает в доступности, универсальности и бережном уходе.

Плюсы и минусы метода

Использование аптечного глицерина имеет ряд очевидных преимуществ, но и некоторые ограничения.

Основные преимущества:

  • Доступность и низкая цена. Флакон глицерина стоит недорого и продается в любой аптеке.

  • Двойной эффект. Средство не только защищает от влаги, но и ухаживает за кожей, предотвращая ее растрескивание.

  • Безопасность. Натуральный состав безопасен для кожи рук и материалов.

  • Простота использования. Не требует специальных навыков или инструментов.

Недостатки и важные ограничения:

  • Не для всех материалов. Метод подходит только для обуви из гладкой натуральной или искусственной кожи. Для замши, нубука, текстиля и мембранных покрытий он не применяется.

  • Не абсолютная водонепроницаемость. Защищает от брызг и слякоти, но не рассчитан на длительный контакт с глубокими лужами.

  • Регулярность. Для поддержания эффекта обработку нужно повторять раз в 1-2 недели в зависимости от активности носки.

Советы для максимальной эффективности

Для лучшего результата обрабатывайте новую или идеально чистую обувь. Не наносите слишком много средства — тонкого, равномерного слоя вполне достаточно. После прогулки по мокрому снегу или соли сразу очищайте и просушивайте ботинки, а при необходимости обновляйте защитный слой. Для усиления эффекта можно смешать глицерин с касторовым маслом в пропорции 1:1 — такая смесь создаст более плотное и питательное покрытие.

Популярные вопросы о защите обуви глицерином

Как часто нужно обрабатывать обувь?
При активной ежедневной носке в сырую погоду рекомендуется проводить обработку раз в 7-10 дней. Если обувь используется реже, достаточно одного раза в две-три недели.

Можно ли использовать этот метод для цветной кожи?
Да, глицерин не имеет цвета и не меняет оттенок материала. Однако для очень темной или черной кожи после полировки может временно появиться легкий матовый налет, который исчезает после полного впитывания.

Что делать, если обувь все же промокла?
Ни в коем случае не сушите ее у источника тепла. Набейте ботинки плотной бумагой или специальными распорками и оставьте сушиться при комнатной температуре. Только после полного высыхания можно повторно нанести глицерин для восстановления защитных свойств.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
