Хлам с чердака или дизайнерский клад? Как сделать трендовый акцент, не потратив на декор ни копейки

Декор из старых рам подходит для прихожих и террас — Revistaoeste

Иногда самые незаметные предметы интерьера оказываются ключевыми для атмосферы дома. Так случается со старыми рамами: забытые в кладовке или оставшиеся от старых окон, они неожиданно способны стать главным декоративным элементом в коридоре, гостиной или саду. Их природное очарование, следы времени и фактура дерева помогают создать уютный и индивидуальный интерьер, сообщает Revistaoeste.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Декоративная рама в интерьере

Зачем давать вторую жизнь старым рамам

Старинные оконные или дверные рамы легко превращаются в декоративные панели, которые объединяют в себе экологичность, экономичность и уникальный характер. Древесина, сохранившая первоначальную форму, становится основой для художественного объекта, который можно адаптировать под любую интерьерную концепцию — от минимализма до бохо.

Первый этап: подготовка рамы

Работа начинается с выбора прочной деревянной основы. Подойдут даже рамы со следами старой краски: их текстура добавляет характер. Поверхность необходимо осмотреть на наличие повреждений, после чего очистить мягкой щёткой и влажной тканью.

Шлифование — обязательный шаг: оно удаляет рыхлые части, выравнивает структуру и готовит основу к дальнейшей отделке. Используют наждачную бумагу средней зернистости, затем — мелкую. Это делает поверхность гладкой и приятной на ощупь.

Зачем применять шпаклёвку

Если на раме есть сколы или отверстия, их заполняют акриловой шпаклёвкой. Она скрывает дефекты и создаёт аккуратный итоговый вид. После высыхания поверхность снова шлифуют, а при необходимости наносят грунтовку.

Если хочется сохранить деревенский характер, заделывают только самые глубокие трещины, оставляя оригинальную текстуру нетронутой.

Как объединить раму и тканевую основу

Текстиль — простой и эффектный способ создать декоративную панель. Ткани спокойных оттенков подчёркивают узоры, силуэты растений и другие элементы, которыми оформляется центр композиции.

Материал крепят к раме степлером или клеем, натягивая его с равномерным усилием. Лён, плотный хлопок или холст создают естественный фон, который легко сочетать с текстилем и растительными мотивами.

Натуральные волокна как декоративная деталь

Использование сизаля и других природных материалов добавляет структуру и делает панель выразительнее. Верёвки из джута или хлопка можно пустить по краю или создать дополнительный декоративный слой внутри рамы.

Такая отделка гармонирует с корзинами, вазами и коврами из натуральных волокон, объединяя пространство в единую композицию.

Выбор центрального элемента

Центральная деталь задаёт настроение всей работе. Это может быть орнамент, деревянная фигурка, текстильный мотив или объект с личной историей. Для крупных рам лучше выбирать один выразительный элемент, чтобы избежать перегрузки.

В длинных коридорах хорошо смотрятся асимметричные решения: композицию можно слегка сместить и дополнить вазами или светильниками снизу, создавая визуальную вертикаль.

Как связать интерьер дома с садом

Если рама располагается у входа на террасу или в сад, её оформляют с учётом природной палитры — зелёных, терракотовых и светлых оттенков стен. Текстиль, дерево и натуральные волокна хорошо смотрятся при мягком освещении: точечные светильники или настенные бра подчёркивают рельеф и тёплые тона.

Так панель становится частью визуального перехода между домом и открытым пространством.

Какие предметы дополнят композицию

Рядом с такой рамой можно разместить объекты с личной историей:

• семейные фотографии;

• небольшие сувениры;

• декоративные миниатюры;

• расписанные вручную горшки.

Они формируют эмоциональный центр помещения, усиливая ощущение уюта.

Советы для создания декоративной панели

Выбирайте рамы с выраженной текстурой — они смотрятся эффектнее.

Сочетайте древесину с нейтральными тканями.

Добавляйте натуральные волокна для объёма.

Используйте мягкое локальное освещение.

Располагая рядом предметы декора, поддерживайте гармонию цвета.

Популярные вопросы о декоре

Можно ли использовать раму с сильными повреждениями

Да, если конструкция остаётся прочной. Дефекты можно частично скрыть или использовать как декоративный акцент.

Подходит ли такая рама для влажных помещений

Только после обработки защитным составом, который предотвращает деформацию.

Какие материалы лучше подходят для наполнения рамы

Плотные ткани, натуральные волокна, деревянные элементы или композиции из растений.