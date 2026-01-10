Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Холодные доски уходят в прошлое: под ногами появился новый фаворит городских квартир

Модульная ковровая плитка в интерьере всё чаще заменяет паркет — Ouest France
Недвижимость

После новогодней суеты дом словно замирает, а зима окончательно вступает в свои права. Мы всё чаще остаёмся в помещении и начинаем внимательнее прислушиваться к ощущениям — теплу под ногами, уровню шума, общему уюту. Именно в такие моменты привычные интерьерные решения вдруг перестают казаться безупречными, об этом сообщает Ouest France.

Укладка ламината
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Укладка ламината

Почему привычный паркет больше не кажется идеалом

Долгие годы паркет воспринимался как универсальный стандарт: благородный, долговечный, визуально нейтральный. Однако у этого решения есть и оборотная сторона, особенно заметная зимой. Холодная поверхность по утрам, усиление шума от шагов, игрушек или падающих предметов — всё это снижает уровень бытового комфорта.

В городских квартирах и частных домах всё чаще обращают внимание на утепление пола и способы сделать пространство тише, не прибегая к капитальному ремонту. Именно поэтому интерес к мягким покрытиям растёт на фоне стремления сохранить тепло и снизить повседневный акустический фон.

Модульная ковровая плитка как новый формат роскоши

Альтернативой классическому паркету всё чаще становится модульное текстильное покрытие — ковровая плитка. Речь идёт не о сплошных рулонах прошлого, а о современных решениях, которые отвечают запросам 2026 года. Такое покрытие обеспечивает более высокий уровень теплового и акустического комфорта, что особенно актуально в холодный сезон.

Текстильные поверхности помогают удерживать тепло эффективнее твёрдых оснований, благодаря чему пространство быстрее прогревается и дольше остаётся комфортным. Похожий эффект дают решения, связанные с утеплением пола под ковром, которые становятся всё более востребованными в зимний период. Дополнительный плюс — снижение шума: ковровые плиты работают как естественный звукопоглотитель и создают спокойную атмосферу даже в активном семейном доме.

Пол как элемент дизайна, а не фон

Современная ковровая плитка предлагает широкий простор для творчества. Форматы 50x50 или 100x100 сантиметров позволяют собирать пол по принципу конструктора, меняя оттенки, текстуры и ритм укладки. Это даёт возможность зонировать пространство без перегородок, выделять функциональные зоны и при этом сохранять целостность интерьера.

Такой подход хорошо вписывается в философию slow decor, где важны гибкость и осознанность. Пол можно адаптировать под настроение, сезон или изменения в планировке, не прибегая к радикальному ремонту. В результате покрытие становится самостоятельным декоративным акцентом, а не просто нейтральной основой.

Простота, практичность и экологичный подход

Одно из ключевых преимуществ модульного текстильного пола — лёгкость монтажа. Большинство современных моделей не требуют клея или сложных инструментов: плитки укладываются вплотную и удерживаются за счёт собственного веса и основы. Это особенно ценно для тех, кто не готов к длительным ремонтным работам.

Практичность проявляется и в эксплуатации. Повреждённый элемент можно заменить за минуты, не трогая весь пол. Такой подход экономит ресурсы и снижает количество отходов, что делает решение более экологичным. Кроме того, подобные покрытия упрощают уход за домом и помогают дольше сохранять чистоту, что перекликается с привычками, связанными с уходом за напольными покрытиями.

Сравнение паркета и модульной ковровой плитки

Паркет выигрывает в статусности и привычности, но уступает в тепловом и акустическом комфорте. Он требует более сложного ухода и ремонта при повреждениях. Модульная ковровая плитка, в свою очередь, обеспечивает тепло, тишину и гибкость в дизайне, позволяя адаптировать интерьер под текущие потребности без капитальных затрат.

Советы по выбору ковровой плитки

  1. Определите зоны с высокой нагрузкой и подберите более плотную текстуру.

  2. Выбирайте нейтральную базу и добавляйте акцентные элементы для гибкости.

  3. Обратите внимание на основу плитки — от неё зависит долговечность и устойчивость.

Популярные вопросы о модульной ковровой плитке

Что лучше для квартиры с детьми — паркет или ковровая плитка?
Ковровая плитка обеспечивает меньший уровень шума и снижает риск скольжения.

Сколько стоит такое покрытие?
Цена зависит от материала, плотности и бренда, но замена отдельных элементов снижает расходы в долгосрочной перспективе.

Можно ли использовать ковровую плитку в гостиной?
Да, современные модели подходят для жилых зон и выглядят как полноценный дизайнерский пол.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы интерьер
Новости Все >
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Четырёхдневка возможна в IT и креативных индустриях с 2026 года — эксперт Трепольский
Сейчас читают
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Газ
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Нефритовое дерево размещают у входа для притока удачи — ouest-france
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
Сорт перца "Толстые щечки" даёт крупные плоды в теплицах
Тейпирование лица помогает от морщин и разглаживает мимику
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
Учёные предупредили о загрязнении Луны выхлопом космических аппаратов — Earth
Эффект от сывороток для ресниц сохраняется только при регулярном использовании
Haval M6 расходует до 12 литров топлива в городе
Майонез замедляет испарение влаги при запекании курицы
Взрослым нужно 150 минут кардио в неделю — CDC
Птенец колибри отпугивает осу с помощью мимикрии — Earth.com
Древесная зола повышает сахаристость винограда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.