Стиральная машина стирает хуже не из-за поломки: грязь прячется там, куда почти никто не смотрит

Налёт в лотке стиральной машины удаляется содой, уксусом и лимонной кислотой

Чистота стиральной машины напрямую влияет на качество стирки и долговечность техники. Со временем в выдвижном отсеке для порошка и кондиционера накапливаются остатки моющих средств, влага и грязь. Это может привести к неприятному запаху, снижению эффективности стирки и появлению плесени, об этом сообщает Centrum.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Почему лоток для моющих средств нуждается в уходе

Лоток постоянно контактирует с водой и бытовой химией, которые не всегда полностью вымываются. В узких каналах и углах образуется плотный налёт, способный со временем стать источником бактерий и грибка. Загрязнённый отсек ухудшает подачу порошка и может ускорять износ техники, особенно если проблема сочетается с общей накипью внутри устройства и уходом за стиральной машиной проводится нерегулярно.

Чистка содой и уксусом

Один из самых доступных способов — использование пищевой соды и уксуса. Сначала лоток необходимо полностью вынуть и промыть тёплой водой, чтобы убрать поверхностные остатки порошка. Затем готовится паста из равных частей соды и уксуса. Смесь наносят на внутренние поверхности, уделяя внимание пазам и углам, и оставляют на 15-20 минут. После этого загрязнения удаляются губкой или щёткой, а лоток ополаскивается чистой водой и вытирается насухо.

Для более глубокой очистки можно налить уксус в отделение для моющих средств и запустить холостую стирку без белья. Такой приём помогает устранить запахи и снизить риск появления плесени внутри машины.

Лимонная кислота для глубокой очистки

Если налёт уже застарел, эффективным решением становится лимонная кислота. Три столовые ложки порошка разводят в одном литре горячей воды и помещают лоток в раствор примерно на час. Аналогичным образом можно использовать смесь из 200 мл уксуса и литра горячей воды. После замачивания загрязнения растворяются и легко смываются, не повреждая пластик.

Регулярное обслуживание без лишних затрат

Чтобы избежать серьёзных загрязнений, чистку лотка рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц. Важно также протирать нишу, в которую он вставляется, так как там скапливаются влага и остатки порошка. Для этого подойдёт губка, смоченная раствором уксуса или лимонной кислоты. Такой подход особенно актуален, если ранее уже возникали проблемы, связанные с плесенью в стиральной машине.

Сравнение домашних средств для чистки лотка стиральной машины

Сода и уксус подходят для регулярного ухода и удаления свежего налёта. Они доступны, недороги и безопасны для большинства моделей стиральных машин. Лимонная кислота действует мягче, но лучше справляется с минеральными отложениями и плотной грязью. Специализированная бытовая химия работает быстрее, однако при систематическом уходе в ней обычно нет необходимости.

Плюсы и минусы домашних методов очистки

Домашние способы очистки популярны благодаря своей простоте и экономичности. Они подходят для регулярного применения и не требуют специальных навыков.

Плюсы: низкая стоимость, доступность, экологичность.

Минусы: необходимость повторять процедуру регулярно и более длительное время воздействия по сравнению с агрессивными средствами.

Советы по уходу за стиральной машиной шаг за шагом

Раз в месяц вынимайте и промывайте лоток тёплой водой. Используйте соду, уксус или лимонную кислоту для удаления налёта. Протирайте нишу под лоток после каждой глубокой чистки. Используйте рекомендованное количество моющих средств.

Популярные вопросы о чистке стиральной машины

Как часто нужно чистить лоток для порошка?

Оптимальная периодичность — один раз в месяц, при активной эксплуатации можно чаще.

Что эффективнее против налёта — сода или лимонная кислота?

Сода подходит для профилактики, а лимонная кислота лучше справляется с плотными и старыми отложениями.

Можно ли очищать стиральную машину без разборки?

Да, холостая стирка с уксусом или лимонной кислотой позволяет очистить внутренние элементы без демонтажа.