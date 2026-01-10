Стиральная машина стирает хуже не из-за поломки: грязь прячется там, куда почти никто не смотрит

Чистота стиральной машины напрямую влияет на качество стирки и долговечность техники. Со временем в выдвижном отсеке для порошка и кондиционера накапливаются остатки моющих средств, влага и грязь. Это может привести к неприятному запаху, снижению эффективности стирки и появлению плесени, об этом сообщает Centrum.
Лоток постоянно контактирует с водой и бытовой химией, которые не всегда полностью вымываются. В узких каналах и углах образуется плотный налёт, способный со временем стать источником бактерий и грибка. Загрязнённый отсек ухудшает подачу порошка и может ускорять износ техники, особенно если проблема сочетается с общей накипью внутри устройства и уходом за стиральной машиной проводится нерегулярно.
Один из самых доступных способов — использование пищевой соды и уксуса. Сначала лоток необходимо полностью вынуть и промыть тёплой водой, чтобы убрать поверхностные остатки порошка. Затем готовится паста из равных частей соды и уксуса. Смесь наносят на внутренние поверхности, уделяя внимание пазам и углам, и оставляют на 15-20 минут. После этого загрязнения удаляются губкой или щёткой, а лоток ополаскивается чистой водой и вытирается насухо.
Для более глубокой очистки можно налить уксус в отделение для моющих средств и запустить холостую стирку без белья. Такой приём помогает устранить запахи и снизить риск появления плесени внутри машины.
Если налёт уже застарел, эффективным решением становится лимонная кислота. Три столовые ложки порошка разводят в одном литре горячей воды и помещают лоток в раствор примерно на час. Аналогичным образом можно использовать смесь из 200 мл уксуса и литра горячей воды. После замачивания загрязнения растворяются и легко смываются, не повреждая пластик.
Чтобы избежать серьёзных загрязнений, чистку лотка рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц. Важно также протирать нишу, в которую он вставляется, так как там скапливаются влага и остатки порошка. Для этого подойдёт губка, смоченная раствором уксуса или лимонной кислоты. Такой подход особенно актуален, если ранее уже возникали проблемы, связанные с плесенью в стиральной машине.
Сода и уксус подходят для регулярного ухода и удаления свежего налёта. Они доступны, недороги и безопасны для большинства моделей стиральных машин. Лимонная кислота действует мягче, но лучше справляется с минеральными отложениями и плотной грязью. Специализированная бытовая химия работает быстрее, однако при систематическом уходе в ней обычно нет необходимости.
Домашние способы очистки популярны благодаря своей простоте и экономичности. Они подходят для регулярного применения и не требуют специальных навыков.
Раз в месяц вынимайте и промывайте лоток тёплой водой.
Используйте соду, уксус или лимонную кислоту для удаления налёта.
Протирайте нишу под лоток после каждой глубокой чистки.
Используйте рекомендованное количество моющих средств.
Как часто нужно чистить лоток для порошка?
Оптимальная периодичность — один раз в месяц, при активной эксплуатации можно чаще.
Что эффективнее против налёта — сода или лимонная кислота?
Сода подходит для профилактики, а лимонная кислота лучше справляется с плотными и старыми отложениями.
Можно ли очищать стиральную машину без разборки?
Да, холостая стирка с уксусом или лимонной кислотой позволяет очистить внутренние элементы без демонтажа.
Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.