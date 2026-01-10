Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Стиральная машина стирает хуже не из-за поломки: грязь прячется там, куда почти никто не смотрит

Налёт в лотке стиральной машины удаляется содой, уксусом и лимонной кислотой
Чистота стиральной машины напрямую влияет на качество стирки и долговечность техники. Со временем в выдвижном отсеке для порошка и кондиционера накапливаются остатки моющих средств, влага и грязь. Это может привести к неприятному запаху, снижению эффективности стирки и появлению плесени, об этом сообщает Centrum.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Почему лоток для моющих средств нуждается в уходе

Лоток постоянно контактирует с водой и бытовой химией, которые не всегда полностью вымываются. В узких каналах и углах образуется плотный налёт, способный со временем стать источником бактерий и грибка. Загрязнённый отсек ухудшает подачу порошка и может ускорять износ техники, особенно если проблема сочетается с общей накипью внутри устройства и уходом за стиральной машиной проводится нерегулярно.

Чистка содой и уксусом

Один из самых доступных способов — использование пищевой соды и уксуса. Сначала лоток необходимо полностью вынуть и промыть тёплой водой, чтобы убрать поверхностные остатки порошка. Затем готовится паста из равных частей соды и уксуса. Смесь наносят на внутренние поверхности, уделяя внимание пазам и углам, и оставляют на 15-20 минут. После этого загрязнения удаляются губкой или щёткой, а лоток ополаскивается чистой водой и вытирается насухо.

Для более глубокой очистки можно налить уксус в отделение для моющих средств и запустить холостую стирку без белья. Такой приём помогает устранить запахи и снизить риск появления плесени внутри машины.

Лимонная кислота для глубокой очистки

Если налёт уже застарел, эффективным решением становится лимонная кислота. Три столовые ложки порошка разводят в одном литре горячей воды и помещают лоток в раствор примерно на час. Аналогичным образом можно использовать смесь из 200 мл уксуса и литра горячей воды. После замачивания загрязнения растворяются и легко смываются, не повреждая пластик.

Регулярное обслуживание без лишних затрат

Чтобы избежать серьёзных загрязнений, чистку лотка рекомендуется проводить не реже одного раза в месяц. Важно также протирать нишу, в которую он вставляется, так как там скапливаются влага и остатки порошка. Для этого подойдёт губка, смоченная раствором уксуса или лимонной кислоты. Такой подход особенно актуален, если ранее уже возникали проблемы, связанные с плесенью в стиральной машине.

Сравнение домашних средств для чистки лотка стиральной машины

Сода и уксус подходят для регулярного ухода и удаления свежего налёта. Они доступны, недороги и безопасны для большинства моделей стиральных машин. Лимонная кислота действует мягче, но лучше справляется с минеральными отложениями и плотной грязью. Специализированная бытовая химия работает быстрее, однако при систематическом уходе в ней обычно нет необходимости.

Плюсы и минусы домашних методов очистки

Домашние способы очистки популярны благодаря своей простоте и экономичности. Они подходят для регулярного применения и не требуют специальных навыков.

  • Плюсы: низкая стоимость, доступность, экологичность.
  • Минусы: необходимость повторять процедуру регулярно и более длительное время воздействия по сравнению с агрессивными средствами.

Советы по уходу за стиральной машиной шаг за шагом

  1. Раз в месяц вынимайте и промывайте лоток тёплой водой.

  2. Используйте соду, уксус или лимонную кислоту для удаления налёта.

  3. Протирайте нишу под лоток после каждой глубокой чистки.

  4. Используйте рекомендованное количество моющих средств.

Популярные вопросы о чистке стиральной машины

Как часто нужно чистить лоток для порошка?
Оптимальная периодичность — один раз в месяц, при активной эксплуатации можно чаще.

Что эффективнее против налёта — сода или лимонная кислота?
Сода подходит для профилактики, а лимонная кислота лучше справляется с плотными и старыми отложениями.

Можно ли очищать стиральную машину без разборки?
Да, холостая стирка с уксусом или лимонной кислотой позволяет очистить внутренние элементы без демонтажа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы стиральная машина
