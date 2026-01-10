Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект бабушкиной квартиры: неожиданный тренд, который переворачивает интерьерные правила

В СССР торшеры заменяли верхний свет ради экономии энергии — ouest-france
Недвижимость

Еще недавно бабушкин сервант или ковер с восточным узором казались пережитком прошлого. В 2026 году советский винтаж уверенно возвращается — не из ностальгии, а как ответ на усталость от однотипных интерьеров и одноразовых вещей. Эти предметы ценят за качество, характер и историю. Об этом сообщает ouest-france.

Советский винтаж в современном интерьере
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Советский винтаж в современном интерьере

Почему советский винтаж снова востребован

Возвращение вещей из СССР объясняется сразу несколькими причинами. Первая — качество. Мебель и утварь из массива дерева, плотных тканей и прочных сплавов служат десятилетиями и часто выглядят лучше современных аналогов. Вторая — уникальность. В эпоху массового производства винтажная вещь с историей делает интерьер индивидуальным. Третья — экологичность. Использование и реставрация старых предметов полностью укладываются в философию осознанного потребления.

Мебель 1960-х — главный фаворит

Особенно ценится мебель середины XX века. Комоды, тумбы и журнальные столики на тонких ножках со скругленными углами идеально вписываются в минимализм, скандинавский стиль и японскую эстетику. Даже громоздкие серванты 70-х находят новую жизнь: их перекрашивают, убирают глянец и используют как ретро-акцент в современных интерьерах.

Ковры возвращаются на пол

Советские ковры с восточными орнаментами снова кладут на пол, а не вешают на стену. В светлых интерьерах они работают как яркий цветовой акцент. Особенно ценятся ковры ручной работы из натуральной шерсти. Небольшие потертости не снижают ценность, а подчеркивают винтажный характер.

Хрусталь, фарфор и эмаль

Хрустальные бокалы и вазы больше не прячут "для гостей" — их используют в повседневной сервировке. Советский хрусталь ценят за качество огранки и игру света. Фарфор ЛФЗ, Дулево, Гжель и Вербилки стал востребованным у коллекционеров и дизайнеров. Эмалированная посуда с цветами и ягодами вернулась и как утварь, и как элемент декора.

Светильники с историей

Торшеры с тканевыми абажурами и люстры-"спутники" 60-х снова в моде. Они дают мягкий свет и добавляют интерьеру уюта и "человечности", которой часто не хватает современным пространствам.

Авоська как символ осознанности

Авоська превратилась из бытовой необходимости в символ экологичного образа жизни. Прочная, компактная и многоразовая, она стала прототипом современных эко-сумок и остается актуальной в 2026 году.

Одежда и детали интерьера

В моду вернулись спортивные костюмы 80-90-х, ватники, вельветовые пиджаки, платки с цветочным принтом и винтажные очки. В интерьерах снова используют стеклоблоки, терраццо, плитку "кабанчик", шпонированные стены и радиолы с современной начинкой.

Как использовать советский винтаж

Лучше всего работают один-два акцентных предмета. Старое кресло рядом с современным диваном, винтажный ковер в минималистичной комнате или хрустальная ваза на лаконичной полке создают выразительный контраст. Советский винтаж — это не музей, а живая связь поколений и вещи, которые прожили долгую жизнь и готовы служить дальше.

Популярные вопросы о советском винтаже

Стоит ли превращать квартиру в музей СССР?
Нет, достаточно нескольких выразительных предметов.

Ценятся ли вещи с потертостями?
Да, легкие следы времени часто усиливают винтажный эффект.

Почему цены на советский винтаж растут?
Из-за ограниченного количества, качества и высокого спроса.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
