Ангелина Ефремова

Сначала мелочь, потом ремонт: как стиральная машина теряет герметичность шаг за шагом

Длительное открытие дверцы стиральной машины ускоряет износ уплотнителя и петель
Недвижимость

Привычка оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки есть у многих и часто воспринимается как правильный уход. На практике длительное проветривание может привести к обратному эффекту и ускорить износ деталей. Это связано с конструктивными особенностями современных моделей и условиями в квартире, об этом сообщает Mopsbard.

Неисправная стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неисправная стиральная машина

Почему открытая дверца может навредить

После стирки внутри барабана и на резиновом уплотнителе действительно остаётся влага. Кратковременное проветривание помогает ей испариться, но если дверца остаётся открытой постоянно, внутрь начинают попадать пыль, шерсть и мелкий бытовой мусор. Они оседают на влажных поверхностях и со временем создают среду для появления неприятного запаха.

Дополнительная нагрузка ложится на петли и замок люка. Дверца рассчитана на закрытое положение, и при постоянном открывании под собственным весом крепления изнашиваются быстрее. Это особенно актуально для фронтальных стиральных машин, где люк достаточно массивный и любые перекосы со временем могут привести к тому, что стиральная машина начинает вибрировать при отжиме.

Влияние на уплотнитель и гигиену

Резиновая манжета — одно из самых уязвимых мест стиральной машины. При длительном открытом положении она быстрее теряет форму, пересыхает по краям или, наоборот, собирает загрязнения. В результате ухудшается герметичность, повышается риск протечек и появляется стойкий запах.

Кроме того, постоянная влага в сочетании с доступом воздуха создаёт условия, при которых внутри техники могут активно развиваться грибки. Именно поэтому со временем пользователи сталкиваются с ситуацией, когда плесень появляется внутри стиральной машины даже при регулярной стирке.

Как найти баланс в уходе

Полностью закрывать машинку сразу после стирки тоже не лучшая идея. Оптимальный вариант — сочетать вентиляцию и защиту техники. Для этого достаточно выработать простой алгоритм и придерживаться его после каждой стирки.

Сравнение: открытая и закрытая дверца после стирки

При постоянно открытой дверце техника лучше проветривается, но быстрее загрязняется из-за пыли и испытывает нагрузку на петли. При полностью закрытой — сохраняется чистота снаружи, но внутри дольше держится влага. На практике наиболее эффективным считается промежуточный вариант: кратковременное проветривание с последующим закрытием люка.

Плюсы и минусы привычки оставлять дверцу открытой

Такой подход имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • ускоренное испарение влаги из барабана и уплотнителя;

  • снижение риска затхлого запаха сразу после стирки;

  • визуальный контроль чистоты манжеты.

Минусы:

  • попадание пыли и грязи внутрь машины;

  • ускоренный износ петель и замка люка;

  • деформация резинового уплотнителя со временем;

  • снижение общей долговечности бытовой техники.

Советы по уходу за стиральной машиной шаг за шагом

  1. Сразу после стирки выньте бельё из барабана.

  2. Протрите манжету и внутренний край люка сухой салфеткой.

  3. Оставьте дверцу приоткрытой на 1-2 часа для проветривания.

  4. После высыхания закройте люк до следующей стирки.

  5. Регулярно очищайте барабан и уплотнитель, чтобы избежать накопления влаги и загрязнений.

Популярные вопросы о дверце стиральной машины

Нужно ли всегда оставлять дверцу открытой после стирки?
Нет, достаточно кратковременного проветривания. Постоянно открытый люк может навредить конструкции и уплотнителю.

Сколько времени оптимально держать дверцу приоткрытой?
В большинстве случаев хватает одного-двух часов, чтобы влага испарилась естественным образом.

Что лучше для стиральной машины — открытая или закрытая дверца?
Лучше сочетать оба варианта: сначала проветривание, затем закрытие. Это помогает сохранить чистоту и продлить срок службы техники.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
