Сначала мелочь, потом ремонт: как стиральная машина теряет герметичность шаг за шагом

Привычка оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки есть у многих и часто воспринимается как правильный уход. На практике длительное проветривание может привести к обратному эффекту и ускорить износ деталей. Это связано с конструктивными особенностями современных моделей и условиями в квартире, об этом сообщает Mopsbard.
После стирки внутри барабана и на резиновом уплотнителе действительно остаётся влага. Кратковременное проветривание помогает ей испариться, но если дверца остаётся открытой постоянно, внутрь начинают попадать пыль, шерсть и мелкий бытовой мусор. Они оседают на влажных поверхностях и со временем создают среду для появления неприятного запаха.
Дополнительная нагрузка ложится на петли и замок люка. Дверца рассчитана на закрытое положение, и при постоянном открывании под собственным весом крепления изнашиваются быстрее. Это особенно актуально для фронтальных стиральных машин, где люк достаточно массивный и любые перекосы со временем могут привести к тому, что стиральная машина начинает вибрировать при отжиме.
Резиновая манжета — одно из самых уязвимых мест стиральной машины. При длительном открытом положении она быстрее теряет форму, пересыхает по краям или, наоборот, собирает загрязнения. В результате ухудшается герметичность, повышается риск протечек и появляется стойкий запах.
Кроме того, постоянная влага в сочетании с доступом воздуха создаёт условия, при которых внутри техники могут активно развиваться грибки. Именно поэтому со временем пользователи сталкиваются с ситуацией, когда плесень появляется внутри стиральной машины даже при регулярной стирке.
Полностью закрывать машинку сразу после стирки тоже не лучшая идея. Оптимальный вариант — сочетать вентиляцию и защиту техники. Для этого достаточно выработать простой алгоритм и придерживаться его после каждой стирки.
При постоянно открытой дверце техника лучше проветривается, но быстрее загрязняется из-за пыли и испытывает нагрузку на петли. При полностью закрытой — сохраняется чистота снаружи, но внутри дольше держится влага. На практике наиболее эффективным считается промежуточный вариант: кратковременное проветривание с последующим закрытием люка.
Такой подход имеет свои сильные и слабые стороны, которые важно учитывать.
Плюсы:
ускоренное испарение влаги из барабана и уплотнителя;
снижение риска затхлого запаха сразу после стирки;
визуальный контроль чистоты манжеты.
Минусы:
попадание пыли и грязи внутрь машины;
ускоренный износ петель и замка люка;
деформация резинового уплотнителя со временем;
снижение общей долговечности бытовой техники.
Сразу после стирки выньте бельё из барабана.
Протрите манжету и внутренний край люка сухой салфеткой.
Оставьте дверцу приоткрытой на 1-2 часа для проветривания.
После высыхания закройте люк до следующей стирки.
Регулярно очищайте барабан и уплотнитель, чтобы избежать накопления влаги и загрязнений.
Нужно ли всегда оставлять дверцу открытой после стирки?
Нет, достаточно кратковременного проветривания. Постоянно открытый люк может навредить конструкции и уплотнителю.
Сколько времени оптимально держать дверцу приоткрытой?
В большинстве случаев хватает одного-двух часов, чтобы влага испарилась естественным образом.
Что лучше для стиральной машины — открытая или закрытая дверца?
Лучше сочетать оба варианта: сначала проветривание, затем закрытие. Это помогает сохранить чистоту и продлить срок службы техники.
