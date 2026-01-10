Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Столовая больше не терпит анархии: тренд 2026 года стирает моду на несоответствующие стулья

Визуальный порядок в доме снижает ментальную нагрузку — ouest-france
Еще недавно эклектичная столовая считалась признаком вкуса и свободы, но в начале 2026 года этот прием стремительно теряет актуальность. Разные стулья вокруг одного стола больше не выглядят креативно — они создают ощущение визуального шума и усталости. Интерьеры смещаются в сторону спокойствия, структуры и ясных линий. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Почему mix & match больше не работает

На протяжении почти десяти лет идея "смешивать и сочетать" казалась удачным способом оживить пространство. В ход шли находки с блошиных рынков, винтажные стулья, модели из разных эпох и материалов. Однако к 2026 году отношение к дому изменилось.

Мы проводим больше времени в интерьере, особенно зимой, и стали острее чувствовать перегруженность деталями. Разные спинки, неодинаковая высота сидений, расхождения в оттенках дерева — всё это заставляет взгляд постоянно "спотыкаться". Дизайнеры называют этот эффект визуальным шумом, который мешает расслаблению и усиливает ментальную усталость.

В условиях, когда в повседневной жизни слишком много неопределенности, дом все чаще воспринимается как убежище. И именно столовая — место совместных ужинов и разговоров — первой требует порядка и визуальной собранности.

Возвращение к единому образу без ощущения скуки

Важно понимать: отказ от разномастных стульев не означает возврат к строгой, устаревшей симметрии. Современное единообразие — это про мягкие линии, комфорт и продуманную эстетику.

Одинаковые стулья вокруг стола создают непрерывный ритм, который успокаивает взгляд и визуально расширяет пространство. Особенно заметен этот эффект в небольших кухнях и столовых: повтор одного силуэта делает помещение более цельным и "дышащим".

Кроме того, такая расстановка снова акцентирует внимание на самом столе, а не на хаотичном наборе предметов вокруг него. Интерьер становится более читаемым и гармоничным.

Осознанный выбор вместо импульсных покупок

Тенденция 2026 года тесно связана с идеей разумного потребления. Вместо того чтобы годами докупать случайные стулья "для комплекта", предлагается сразу выбрать качественную серию, рассчитанную на долгий срок.

Это не только эстетическое, но и практическое решение. Одинаковые модели легче обслуживать, проще сочетать с текстилем и освещением, а при необходимости — заменить один элемент без ущерба для общего вида.

Светлое дерево и черный металл — главные материалы года

Когда форма становится единой, на первый план выходит материал. В 2026 году дизайнеры выделяют два безусловных фаворита, которые уже доминируют в новых коллекциях мебели.

Светлое дерево

Дуб, ясень и бук остаются вне конкуренции. Такие стулья добавляют интерьеру тепла, особенно в холодные месяцы, и хорошо работают с естественным светом. Матовая, натуральная отделка усиливает ощущение уюта и делает столовую визуально светлее.

Черный металл

Вторая ключевая альтернатива — тонкие металлические конструкции черного цвета. Речь идет не о грубом индустриальном стиле, а о легких, графичных каркасах. Они придают интерьеру характер, сохраняя ощущение воздуха и простора.

Популярные вопросы о стульях в интерьере 2026 года

Обязательно ли покупать абсолютно одинаковые стулья?
Да, именно повтор одной модели создает нужный визуальный эффект спокойствия.

Подойдут ли такие стулья к старому столу?
Светлое дерево и черный металл хорошо сочетаются с большинством столов — от массива до стекла и керамики.

Можно ли сохранить индивидуальность интерьера?
Да, за счет текстиля, света и аксессуаров, не нарушая общей гармонии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
