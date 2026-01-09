Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Вытяжка есть, тяги нет: простая проверка за 10 секунд покажет, в опасности ли ваша квартира

Герметичные окна часто блокируют работу вентиляции
Недвижимость

Нарушения в работе вентиляции могут показаться мелочью, но именно от неё зависит свежесть воздуха и комфорт в квартире. Особенно остро проблема проявляется в домах с естественной тягой, где система держится на правильном балансе потоков. Любое вмешательство нарушает этот процесс.

вытяжка
Фото: Freepik by pressfoto is licensed under Рublic domain
вытяжка

Как устроена естественная вентиляция в российских домах

В большинстве многоквартирных домов используется система, основанная на разнице давления между улицей и помещением. Воздух поступает внутрь через окна или специальные приточные устройства и постепенно перемещается в сторону влажных зон — кухни и санузлов. Через решётки он уходит в общедомовую шахту и выводится на крышу.

Такая схема работает лишь при наличии постоянного притока. Как только подача наружного воздуха прекращается, вытяжка фактически "глохнет". Особенно заметно это летом, когда температурный перепад минимален.

Проблема усиливается во время модернизации жилья: герметичные окна и плотные двери делают квартиру закрытым объёмом, который уже не может самостоятельно обновлять воздух. Из-за этого меняется весь режим вентиляции, и тяга ослабевает.

Почему вентиляция перестаёт работать

Нарушения редко случаются случайно: чаще всего их вызывает изменение инфраструктуры дома или техническое состояние шахт. Засоры, строительный мусор, частичное разрушение каналов или вмешательство соседей приводят к тому, что воздух перестаёт уходить должным образом.

Особенно подвержены проблемам квартиры на верхних этажах. Разница высот между выходом канала и помещением минимальна, что препятствует нормальному движению воздуха. В таких условиях тяга нередко становится нестабильной.

Герметичные оконные конструкции — ещё один фактор риска. При отсутствии микропроветривания воздух просто не поступает в квартиру, и вытяжка остаётся без "сырья" для работы. Это отражается и на уровне влажности, и на качестве микроклимата.

Чем опасна неработающая вытяжка

Последствия заметны довольно быстро. В воздухе повышается концентрация углекислого газа — отсюда чувство усталости и снижение концентрации. Влажность растёт, повышая вероятность появления плесени. Запахи начинают распространяться по всей квартире, а в крайних случаях возникает обратная тяга, когда ароматы соседей попадают в ваш дом.

Такой микроклимат негативно влияет на здоровье, способствует накоплению пыли и ухудшает самочувствие. Поэтому важно регулярно проверять тягу и своевременно выявлять нарушения.

Как проверить тягу и что можно сделать самостоятельно

Самый доступный метод — тест с листом бумаги. Нужно открыть окно, поднести тонкий лист к решётке и оценить, притягивается ли он. Если нет — система работает неправильно.

Жильцы могут очистить решётки от пыли, обеспечить приток воздуха и не перекрывать дверные зазоры. На этом вмешательство заканчивается: любые работы с шахтой выполняет только управляющая компания. Если тяги нет даже при открытых окнах, нужно подать заявку на проверку.

Современное решение: организованный приток воздуха

Установка вентилятора в ванной или кухне редко помогает, если притока нет. В некоторых случаях это даже усиливает обратную тягу. Приточные клапаны эффективны только при значительном перепаде температур и могут выхолаживать помещение зимой.

Более надёжный вариант — компактные приточные устройства, которые подают наружный воздух принудительно. Такие приборы очищают поток, подогревают его зимой и поддерживают стабильный баланс давления. Благодаря этому вытяжка начинает работать так, как задумано при проектировании дома, сообщает "buda".

Популярные вопросы

Почему пропадает тяга летом

Из-за отсутствия разницы температур между улицей и помещением система теряет природный "двигатель".

Можно ли поставить вентилятор, чтобы улучшить вытяжку

Только при наличии притока. Иначе вентилятор создаёт обратный поток.

Какой способ притока самый стабильный

Принудительные решения работают эффективнее при любом сезоне и помогают поддерживать микроклимат.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы советы воздух лайфхаки квартира здоровье безопасность
Новости Все >
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
Суперфуды и витамины зимой — это часто маркетинг — диетолог Лебедева
Головокружение и шум в ушах могут указывать на сужение сосудов шеи — невролог Алмазов
Астрономы обнаружили объект Cloud-9 без звёзд рядом с галактикой M94
Русская неваляшка затмила все игрушки во Вьетнаме
Полярная сова исчезла в Швеции из-за климатических изменений
Система "Всё включено" снова актуальна при выборе страны
Сейчас читают
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Новости спорта
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Популярное
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму

Сорт "Малиновка яблочная" обещает рекордный урожай в новом сезоне, а садоводы уже отмечают неожиданные преимущества, которые могут изменить весь дачный план.

Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
5 минут вместо спортзала: японский метод, который укрепляет ноги и баланс лучше часовой тренировки
Последние материалы
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по числу автоугонов в 2025 году
Домашний зимний детокс для кожи и волос включает ванны, маски и массаж
Герметичные окна часто блокируют работу вентиляции
Читта ди Кастелло сохранил городскую жизнь эпохи Возрождения
Очки Ixi корректируют зрение автоматически с помощью жидких кристаллов
Лекарства на кухне или в ванной теряют свои свойства — профессор Ткачева
Раскрыт секрет "Орешника": Запад в панике после удара по Львовской области
Индейку для сочного стейка маринуют в чесноке и оливковом масле
На Марсе найден камень с высоким содержанием железа и никеля — Earth
Формат работы влияет на доход в нефтегазовой отрасли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.