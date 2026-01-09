Вытяжка есть, тяги нет: простая проверка за 10 секунд покажет, в опасности ли ваша квартира

Герметичные окна часто блокируют работу вентиляции

Нарушения в работе вентиляции могут показаться мелочью, но именно от неё зависит свежесть воздуха и комфорт в квартире. Особенно остро проблема проявляется в домах с естественной тягой, где система держится на правильном балансе потоков. Любое вмешательство нарушает этот процесс.

Как устроена естественная вентиляция в российских домах

В большинстве многоквартирных домов используется система, основанная на разнице давления между улицей и помещением. Воздух поступает внутрь через окна или специальные приточные устройства и постепенно перемещается в сторону влажных зон — кухни и санузлов. Через решётки он уходит в общедомовую шахту и выводится на крышу.

Такая схема работает лишь при наличии постоянного притока. Как только подача наружного воздуха прекращается, вытяжка фактически "глохнет". Особенно заметно это летом, когда температурный перепад минимален.

Проблема усиливается во время модернизации жилья: герметичные окна и плотные двери делают квартиру закрытым объёмом, который уже не может самостоятельно обновлять воздух. Из-за этого меняется весь режим вентиляции, и тяга ослабевает.

Почему вентиляция перестаёт работать

Нарушения редко случаются случайно: чаще всего их вызывает изменение инфраструктуры дома или техническое состояние шахт. Засоры, строительный мусор, частичное разрушение каналов или вмешательство соседей приводят к тому, что воздух перестаёт уходить должным образом.

Особенно подвержены проблемам квартиры на верхних этажах. Разница высот между выходом канала и помещением минимальна, что препятствует нормальному движению воздуха. В таких условиях тяга нередко становится нестабильной.

Герметичные оконные конструкции — ещё один фактор риска. При отсутствии микропроветривания воздух просто не поступает в квартиру, и вытяжка остаётся без "сырья" для работы. Это отражается и на уровне влажности, и на качестве микроклимата.

Чем опасна неработающая вытяжка

Последствия заметны довольно быстро. В воздухе повышается концентрация углекислого газа — отсюда чувство усталости и снижение концентрации. Влажность растёт, повышая вероятность появления плесени. Запахи начинают распространяться по всей квартире, а в крайних случаях возникает обратная тяга, когда ароматы соседей попадают в ваш дом.

Такой микроклимат негативно влияет на здоровье, способствует накоплению пыли и ухудшает самочувствие. Поэтому важно регулярно проверять тягу и своевременно выявлять нарушения.

Как проверить тягу и что можно сделать самостоятельно

Самый доступный метод — тест с листом бумаги. Нужно открыть окно, поднести тонкий лист к решётке и оценить, притягивается ли он. Если нет — система работает неправильно.

Жильцы могут очистить решётки от пыли, обеспечить приток воздуха и не перекрывать дверные зазоры. На этом вмешательство заканчивается: любые работы с шахтой выполняет только управляющая компания. Если тяги нет даже при открытых окнах, нужно подать заявку на проверку.

Современное решение: организованный приток воздуха

Установка вентилятора в ванной или кухне редко помогает, если притока нет. В некоторых случаях это даже усиливает обратную тягу. Приточные клапаны эффективны только при значительном перепаде температур и могут выхолаживать помещение зимой.

Более надёжный вариант — компактные приточные устройства, которые подают наружный воздух принудительно. Такие приборы очищают поток, подогревают его зимой и поддерживают стабильный баланс давления. Благодаря этому вытяжка начинает работать так, как задумано при проектировании дома, сообщает "buda".

Популярные вопросы

Почему пропадает тяга летом

Из-за отсутствия разницы температур между улицей и помещением система теряет природный "двигатель".

Можно ли поставить вентилятор, чтобы улучшить вытяжку

Только при наличии притока. Иначе вентилятор создаёт обратный поток.

Какой способ притока самый стабильный

Принудительные решения работают эффективнее при любом сезоне и помогают поддерживать микроклимат.