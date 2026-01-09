Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Окна закрыты, тепло на месте — и именно в этот момент в доме начинается тихая катастрофа

Правильное зимнее проветривание квартиры снижает влажность и риск плесени
Недвижимость

Зимой квартиры становятся герметичнее, но вместе с сохранённым теплом внутри часто накапливается влага. Из-за этого воздух становится тяжёлым, на окнах появляется конденсат, а в углах — первые следы плесени. Решение есть, и оно не требует постоянного холода в доме, об этом сообщает Dum&Zahrada.

Окно
Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain
Окно

Почему зимой в квартире скапливается влага

В холодное время года мы больше времени проводим дома и постоянно повышаем уровень влажности. Готовка на кухне, горячий душ, сушка белья, обычное дыхание — всё это насыщает воздух водяным паром. Если влаге некуда выходить, она оседает на самых холодных поверхностях, из-за чего возникает ощущение, что окна "плачут" зимой.

Постепенно такие зоны становятся благоприятной средой для плесени. При этом проблема часто возникает даже в новых квартирах с хорошей теплоизоляцией, где естественный воздухообмен практически отсутствует.

Самая частая ошибка — приоткрытые окна

Многие считают, что зимой достаточно держать окна слегка открытыми часами. На практике это не работает. Комната медленно остывает, мебель и стены теряют накопленное тепло, а система отопления начинает работать интенсивнее.

Свежего воздуха при этом поступает совсем немного. Влажность снижается слабо, а расходы на отопление растут. Такой способ проветривания считается одной из самых неэффективных привычек в холодный сезон.

Главное правило зимнего проветривания

Эффективная схема проста: проветривать нужно коротко, интенсивно и регулярно. Окна открываются широко на несколько минут, после чего плотно закрываются. За это время влажный воздух быстро заменяется свежим, а стены и предметы интерьера не успевают остыть.

Такой подход лежит в основе того, что специалисты называют правильным зимним проветриванием, позволяющим сохранить микроклимат без лишних теплопотерь.

Как часто нужно проветривать зимой

Оптимально делать это несколько раз в день. Утром после пробуждения, по возвращении домой, вечером перед сном и каждый раз после действий, повышающих влажность.

Регулярность здесь играет ключевую роль. Если вы готовите, принимаете душ или сушите одежду в квартире, краткое проветривание становится необходимостью. В противном случае влага неизбежно оседает там, где её быть не должно.

Признаки неправильного воздухообмена

Запотевшие окна, затхлый запах, тёмные пятна в углах комнат — всё это прямые сигналы о проблемах с вентиляцией. Дополнительно поможет гигрометр — простой прибор для измерения влажности.

Идеальный показатель для жилых помещений находится в диапазоне 40-60 %. Если значение стабильно выше, стоит пересмотреть режим проветривания и работу вытяжек.

Проветривание кухни и ванной комнаты

Кухня и ванная особенно чувствительны к избытку влаги. После душа или приготовления пищи помещение желательно проветрить сразу, при необходимости — даже несколько раз подряд.

Если установлены вытяжка или вентилятор, ими стоит пользоваться, но они не заменяют полноценного притока свежего воздуха через окно. Комбинация краткого проветривания и вытяжки даёт наилучший результат.

Сравнение способов зимнего проветривания

Постоянно приоткрытое окно создаёт сквозняки, охлаждает помещение и не решает проблему влажности. Кратковременное интенсивное проветривание эффективно обновляет воздух и сохраняет тепло. Использование вытяжек помогает локально, но без притока свежего воздуха эффект будет ограниченным.

Советы по правильному проветриванию зимой

  1. Открывайте окна широко, а не на микропроветривание.

  2. Ограничивайте время до 3-10 минут в зависимости от погоды.

  3. Проветривайте после душа, готовки и сушки белья.

  4. Используйте гигрометр для контроля влажности.

  5. Сочетайте проветривание с работой вытяжек на кухне и в ванной.

Популярные вопросы о зимнем проветривании квартиры

Как выбрать гигрометр для дома?

Подойдут простые электронные модели с отображением температуры и влажности, их достаточно для бытового контроля.

Сколько стоит поддержание правильной вентиляции?

Фактически это бесплатно: достаточно изменить привычки. Дополнительные расходы возможны только при покупке гигрометра или установке вытяжки.

Что лучше — вытяжка или проветривание?

Лучший вариант — их сочетание. Вытяжка удаляет влагу локально, а проветривание обеспечивает приток свежего воздуха.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы дом
