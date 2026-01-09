Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Жир сдаётся без боя: на кухне есть всё, чтобы духовка засияла без химической атаки

Чистка духовки пищевой содой и уксусом снижает запахи и жир — Abbonbri
Недвижимость

Духовка быстро собирает следы готовки — жир, подтеки и запахи появляются даже при аккуратном использовании. При этом всё больше людей сознательно отказываются от агрессивной бытовой химии, выбирая безопасные и доступные решения. Пищевая сода и белый уксус давно считаются универсальными помощниками для кухни, но их эффективность напрямую зависит от правильного подхода, об этом сообщает Abbonbri.

Девушка открывает духовку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка открывает духовку

Почему сода и уксус работают по-разному

Пищевая сода известна как мягкий абразив. Она аккуратно снимает нагар, размягчает засохшие пятна и подходит даже для эмалированных поверхностей духовки, противней и решеток. Уксус, в свою очередь, действует за счет кислотности: он растворяет жир, нейтрализует запахи и помогает справляться с известковыми следами.

Важно учитывать, что одновременное смешивание этих средств не всегда дает ожидаемый результат. Активная реакция с пузырьками выглядит эффектно, но при этом часть очищающих свойств нейтрализуется. Поэтому для качественной уборки их лучше применять поэтапно, а не вместе, особенно если речь идёт о стеклянной дверце и внутренних стенках духовки, где нагар скапливается быстрее всего, как это бывает при уходе за стеклянной дверцей духовки.

Как правильно очистить духовку без химии

Натуральная чистка требует немного времени, но результат того стоит. Такой способ подходит для регулярного ухода и для духовок с застарелыми загрязнениями.

Сначала необходимо вынуть решетки и противни. Их удобнее замачивать отдельно в теплой воде с хозяйственным или черным мылом. В это время можно заняться внутренней камерой.

Пищевая сода смешивается с небольшим количеством воды до состояния густой пасты. Массу наносят губкой на стенки, дно и стекло дверцы, уделяя особое внимание зонам с жиром и нагаром. Состав оставляют минимум на несколько часов, а лучше — на ночь.

На следующий день пасту смывают влажной тканью. Остатки удобно удалять с помощью распылителя с белым уксусом: он помогает растворить следы соды и дополнительно обезжиривает поверхность.

Если загрязнения слишком плотные, помогает пар. В духовку ставят жаропрочную емкость с водой и уксусом, включают нагрев до 180 градусов и оставляют на 30 минут. Этот приём работает по тому же принципу, что и очистка паром другой кухонной техники, например очистка микроволновки уксусом, когда загрязнения отходят без усилий.

Как избавиться от запахов после готовки

Даже чистая духовка может сохранять аромат рыбы, специй или запеченного мяса. Для нейтрализации запахов используют простой прием. Внутрь ставят миску с белым уксусом или лимонным соком и прогревают духовку около 40 минут при температуре 180 градусов.

Этот способ не маскирует запахи, а устраняет их источник. В результате внутри остается легкий, свежий аромат без примесей, а сама камера дольше сохраняет ощущение чистоты.

Сравнение: натуральные средства и бытовая химия

Натуральные способы очистки выигрывают в вопросах безопасности. Сода и уксус подходят для регулярного использования, не требуют перчаток и не оставляют токсичных испарений, что особенно важно для кухни и бытовой техники. Они дешевле и всегда под рукой.

Химические средства работают быстрее и справляются с экстремальным нагаром, но могут повреждать поверхности духовки, резиновые уплотнители и стекло. Кроме того, после них требуется тщательное проветривание и многократное смывание.

Советы по уходу за духовкой шаг за шагом

  1. Протирайте внутреннюю камеру после каждого активного использования, пока загрязнения свежие.

  2. Раз в месяц проводите глубокую чистку с содовой пастой.

  3. Используйте пар с уксусом для профилактики запахов и налета.

  4. Не забывайте очищать решетки отдельно, замачивая их в теплой воде.

Популярные вопросы о чистке духовки

Как часто нужно чистить духовку содой?

При активном использовании — раз в 3-4 недели. Для профилактики достаточно легкой уборки раз в месяц.

Можно ли использовать уксус для духовки с самоочисткой?

Да, но только для стекла дверцы и решеток. Саму камеру лучше очищать по инструкции производителя.

Что лучше для запахов — уксус или лимон?

Оба варианта эффективны. Уксус быстрее нейтрализует сильные запахи, а лимон оставляет более мягкий аромат.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы кухня
Новости Все >
Гринды способны нырять на глубину более 600 метров
Экспорт пера и пуха из России в 2025 году достиг $21 млн
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
Сноубордист чудом выжил в снежном плену — Pravda
В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
Сейчас читают
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Новости спорта
Японский метод укрепляет ноги за 5 минут в день
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Недвижимость
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Последние материалы
Томаты сорта "Геракл" плодоносят в две волны
Чистка духовки пищевой содой и уксусом снижает запахи и жир — Abbonbri
Вязаные платья насыщенных оттенков рекоменуют для зимы 2026 года
Гринды способны нырять на глубину более 600 метров
Шведский чизкейк готовится из рассыпчатого теста и жидкой творожной начинки
Экспорт пера и пуха из России в 2025 году достиг $21 млн
Учёные предложили новую формулу расчёта возраста собаки
Марсоход Opportunity проработал 15 лет вместо 90 дней — Sciencepost
Жирные пятна на белой скатерти удаляют тальком и средством для посуды
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.