Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Белое всегда под угрозой: одна ошибка при чистке делает пятно на скатерти вечным

Жирные пятна на белой скатерти удаляют тальком и средством для посуды
Недвижимость

Белая скатерть украшает любой праздник, но именно на ней чаще всего остаются следы от ужина и напитков. Пятна от соусов, вина или кофе могут испортить впечатление, если не знать, как действовать правильно. Хорошая новость в том, что большинство загрязнений можно удалить без следа. Об этом рассказывает Rambler.

Опрокинутый бокал вина на белой скатерти
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опрокинутый бокал вина на белой скатерти

Почему важно действовать сразу

Свежее пятно всегда легче вывести, чем застарелое. Как только что-то пролилось, важно не терять время и не допустить, чтобы жидкость глубоко впиталась в волокна ткани. Первое действие — аккуратно промокнуть загрязнение салфеткой или бумажным полотенцем, двигаясь от краёв к центру.

Под пятно желательно подложить чистую хлопковую ткань. Главное правило — не тереть поверхность, иначе пятно расползётся и закрепится в ткани.

Как удалять пятна разного типа

Метод очистки напрямую зависит от природы загрязнения. Универсального средства не существует, поэтому важно определить источник пятна.

Жирные следы от масла, сливок или соусов хорошо впитываются сухими порошками. Тальк, крахмал или детская присыпка вытягивают жир за 15-30 минут. После этого остатки стряхивают, а ткань обрабатывают прозрачным гелем для мытья посуды и смывают тёплой водой.

Пятна от красного вина традиционно удаляют солью. Она впитывает влагу и часть пигмента. Дополнительно можно использовать газированную минеральную воду или смесь средства для посуды и 3-процентной перекиси водорода.

Следы от чая, кофе и ягод часто поддаются кипятку, но горячая вода всё испортит, если пятно имеет белковую природу. Ткань натягивают над ёмкостью и проливают воду только в подходящих случаях, иначе загрязнение может закрепиться навсегда. Подробнее о типичной ошибке при такой чистке говорится в материале главная ошибка при удалении пятен крови.

Молочные продукты требуют особой осторожности. Такие пятна замачивают только в холодной воде, так как высокая температура "сваривает" белок и делает загрязнение стойким.

Воск и жевательную резинку удаляют с помощью утюга и бумажных салфеток. Под воздействием тепла загрязнение плавится и впитывается в бумагу.

Комбинированные загрязнения

Пятна от сложных блюд часто содержат и жир, и краситель. В таких случаях сначала устраняют жирную часть, а затем переходят к работе с цветным пигментом — по аналогии с тем, как выводят липкие сладкие следы после стирки, когда одна ошибка после стирки делает всё хуже.

"После любой точечной обработки скатерть обязательно нужно постирать целиком, даже если пятно уже не видно. Это предотвратит разводы и удалит остатки средств", — отмечает руководитель клининговой компании Cleaning SUN Юлия Шупик.

Что делать с застарелыми пятнами

Если пятно старое или его происхождение неизвестно, лучше использовать специализированные пятновыводители. Средство подбирают строго по типу ткани и обязательно тестируют на незаметном участке.

"Неправильно выбранная агрессивная химия может "запечатать" пятно в волокнах. Иногда разумнее оставить загрязнение специалисту, чем усугубить ситуацию", — советует эксперт.

Сравнение: домашние способы и фабричные средства

Домашние методы хороши для свежих пятен и простых загрязнений. Они доступны и безопасны при правильном применении.

Промышленные пятновыводители эффективнее против застарелых и сложных следов, но требуют осторожности и строгого соблюдения инструкции.

Плюсы и минусы самостоятельной очистки

Самостоятельная чистка позволяет быстро реагировать и сэкономить на химчистке. Кроме того, подручные средства есть почти в каждом доме.

Минус — риск повредить ткань при неправильном выборе метода. Особенно это актуально для дорогих или деликатных скатертей.

Советы шаг за шагом: как сохранить белую скатерть

Сразу промакивайте пролитую жидкость, не растирая ткань.
Подбирайте способ очистки по типу пятна.
Всегда стирайте скатерть после локальной обработки.
Используйте защитные водо- и грязеотталкивающие спреи для текстиля.

Популярные вопросы о пятнах на белой скатерти

Можно ли удалять пятна горячей водой?
Только если это чай, кофе или ягоды. Для белковых пятен горячая вода противопоказана.

Что делать, если остался запах?
Поможет полоскание в воде с уксусом или пищевой содой.

Стоит ли сразу нести скатерть в химчистку?
Если ткань дорогая и есть сомнения, это самый безопасный вариант.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом уборка советы недвижимость
Новости Все >
Экспорт пера и пуха из России в 2025 году достиг $21 млн
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
Сноубордист чудом выжил в снежном плену — Pravda
В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Сейчас читают
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Наука и техника
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Садоводство, цветоводство
Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Последние материалы
Асимметричные челюсти улиткоядных змей позволяют извлекать моллюсков из раковин
Брокколи для запеканки предварительно бланшируют 2-3 минуты для яркости и хруста
Сноубордист чудом выжил в снежном плену — Pravda
В баварском Бургзинне стадо овец устроило "шопинг" в супермаркете Penny
Очистка унитаза дрожжами и сахаром снижает известковый налёт — Chip
Поза "Собака мордой вниз" растягивает подколенные сухожилия бегунов
94% хозяев считают собаку членом семьи
Астрономы измерили массу свободно плавающей планеты KMT-2024-BLG-0792
Запекание брокколи в духовке сохраняет больше витаминов, чем варка — Daily Express
Сорт малины "Геракл" даёт плоды до самых заморозков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.