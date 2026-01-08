Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

То, что казалось стильным, теперь выглядит нелепо: мебельные тренды 2026, которые лучше забыть

Хромированная фурнитура признана устаревшим решением — Elle Decor
Недвижимость

Свежие интерьерные идеи появляются каждый сезон, но не все выдерживают испытание временем. Некоторые приёмы, ещё недавно считавшиеся модными, сегодня выглядят перегруженными и устаревшими. Профессиональные дизайнеры всё чаще говорят о необходимости отходить от избитых решений и опираться на принципы, которые помогают дому долго оставаться актуальным, сообщает Elle Decor.

Спальня
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Спальня

Тренд №1: интерьер с ног до головы в стиле середины XX века

Популярность модерна середины века держалась почти десятилетие благодаря волне ностальгии и огромному количеству винтажных находок. Однако полное оформление комнат в этой эстетике стало слишком однообразным. Перенасыщение рынка привело к ощущению, что стиль потерял индивидуальность, а его частое копирование — к усталости от типовых приёмов.

Тренд №2: обивка с узором шеврон

Узор, считавшийся символом начала 2000-х, оказался слишком насыщенным, чтобы сохранять привлекательность долгие годы. Его контрастность затрудняет сочетание с другими декоративными элементами. На мебели такой принт быстро приедается, особенно если интерьер построен на спокойной палитре.

Тренд №3: икат как универсальная обивка

Яркие этнические мотивы когда-то активно использовали для перетяжки мебели. Со временем сложные узоры перестали соответствовать минималистичным и спокойным подходам, которые популярны сегодня. Икат теряет универсальность, поскольку не подходит для интерьеров с лёгкими линиями и продуманной цветовой системой.

Тренд №4: мебель, вдохновлённая образом Будды

Декор, связанный с религиозными и культурными символами, часто использовался без глубокого понимания контекста, что привело к его отказу в профессиональной среде. Дизайнеры считают важным уважительное отношение к культурному наследию, поэтому подобные решения все реже встречаются в современных проектах.

Тренд №5: дешёвые хромированные детали

Фурнитура низкого качества — не только вопрос цены, но и отсутствия самобытности. Имитации знаковых предметов теряют ценность, а поверхность быстро изнашивается. Сегодня предпочтение отдают долговечным материалам, которые сохраняют внешний вид и честность исполнения.

Тренд №6: чрезмерно роскошная мебель

Блестящие элементы и вычурные формы перестали соответствовать стремлению к естественности. Такие предметы выглядят тяжёлыми и утрачивают актуальность в интерьерах, где ценятся воздушность, чистые линии и натуральные материалы.

Тренд №7: яркие бархатные диваны

Несмотря на популярность насыщенных оттенков, некоторые виды бархата быстро теряют вид: мнутся, вытираются, плохо скрывают следы использования. Это делает яркие бархатные диваны менее практичными — цвет подчёркивает износ, а сама ткань требует частого ухода.

Актуальные принципы, которые не стареют

Дизайнеры уверены: долговечность интерьера строится на сочетании качества и естественности.

Натуральные ткани

Лён и другие природные материалы хорошо стареют, сохраняют элегантный вид и создают ощущение комфорта.

Выдержанная древесина

Мебель с естественной патиной становится выразительнее с годами, добавляя интерьеру характер.

Нейтральная палитра

Спокойные тона служат идеальной основой для обновлений — достаточно поменять акценты, и комната меняет настроение.

Антиквариат

Качественные винтажные предметы привносят глубину и историю, легко сочетаются с современными решениями и всегда выглядят уникально.

Культовые предметы середины века

Например, стулья Ханса Вегнера остаются актуальными благодаря продуманной конструкции, эргономике и лаконичному дизайну, что подчёркивает стремление к вневременному интерьеру.

Советы по созданию актуального интерьера

  • Делайте ставку на нейтральные базовые элементы: мебель, крупный текстиль, напольные покрытия.
  • Используйте тренды точечно — в аксессуарах, освещении, декоре.
  • Отдавайте предпочтение натуральным материалам: древесине, камню, хлопку, льну.
  • Подбирайте мебель с учётом эргономики, а не только внешнего вида.
  • Комбинируйте винтаж и современность, чтобы интерьер сохранял глубину и баланс — избегая распространённых ошибок, сжимающих пространство.

Популярные вопросы

Как понять, что тренд устарел

Если элемент перестал сочетаться с современной эстетикой или выглядит слишком массово, скорее всего, он утратил актуальность.

Что выбрать вместо ярких трендовых тканей

Натуральные материалы спокойных оттенков — универсальное решение, которое легко дополнять аксессуарами.

Как обновить интерьер без больших затрат

Замените текстиль, освещение и небольшие предметы декора — эти элементы быстрее всего меняют визуальное впечатление.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом стиль мебель советы дизайн ремонт интерьер квартира
Новости Все >
Учёные выявили признаки подводного общения в сигнале Био-утка — Sciencepost
Инвестор Джим Роджерс продал все российские акции, но оставил рубли на бирже
Олимпийская чемпионка Вайцеховская назвала возвращение Костылевой клеймом
Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова
Компании готовят оптимизацию штатов в 2026 году — экономист Дмитрий Трепольский
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор Марк Хинман
Георадар показал крупную подземную структуру возле пирамид Гизы — Sciencepost
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Швейцарские "Зелёные" раскритиковали визит Трампа на ВЭФ
Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
Сейчас читают
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Экономика и бизнес
Украина получит первый транш кредита ЕС на сумму 90 млрд евро позже, чем рассчитывала
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Еда и рецепты
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Популярное
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров

В хрущёвке можно разместить полноценную гардеробную, даже если кажется, что места нет совсем. Достаточно одного нестандартного решения.

Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Последние материалы
Зелёный чай снижает уровень "плохого" холестерина — Metropoles
Brilliance V5 и H530 не обновлялись более двух лет
ЕС четвёртый год не может восстановить инвестиционную привлекательность
Коралловые рифы задают суточный ритм микробам океана — доктор Мигель Фрада
Мягкий детокс восстановливает энергию без жестких ограничений — Marie Claire
Инвестор Джим Роджерс продал все российские акции, но оставил рубли на бирже
Постоянная потребность собаки во внимании вызывает усталость
Денежное дерево в квартире требует регулярной обрезки для сохранения формы
Олимпийская чемпионка Вайцеховская назвала возвращение Костылевой клеймом
Растительная пища снижает риск рака молочной железы — диетолог Дианова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.