Ольга Сакиулова

Каждый минус на термометре — минус из вашего бюджета: опасные ошибки зимнего хранения на балконе

Электроника теряет работоспособность после зимы на балконе
Недвижимость

Зимой балкон в большинстве российских квартир превращается в стихийный склад — туда отправляют все, что "пока не нужно". Но холод, влага и постоянные перепады температуры делают такое хранение опасным. Многие вещи незаметно портятся за один сезон, а весной оказываются непригодными к использованию. 

Захламленный балкон зимой
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Захламленный балкон зимой

Почему балкон зимой — плохая идея для хранения

Даже застекленный балкон редко бывает по-настоящему теплым. Без отопления температура там всего на 5-10 градусов выше уличной, а при сильных морозах разница почти исчезает. К этому добавляются перепады: днем солнце нагревает воздух, ночью все резко остывает. Именно циклы замерзания и оттаивания разрушают большинство предметов.

Особенно страдают вещи, чувствительные к влаге, холоду и нестабильной температуре — от бытовой химии до техники и одежды.

Бытовая химия, краски и ремонтные материалы

Почти все моющие средства — водные растворы. При замерзании вода расширяется, деформируя упаковку и разрушая состав. Даже если бутылка уцелеет, после оттаивания средство теряет свойства.

Стиральные порошки и гели слипаются в плотные комки, средства для мытья посуды расслаиваются, шампуни и жидкое мыло меняют запах и текстуру. Краски на водной основе после мороза становятся непригодными, а монтажная пена, клеи и герметики перестают нормально работать.

Консервация в стеклянных банках

Домашние заготовки — один из самых частых "жильцов" балкона. Но вода в маринадах и компотах замерзает и расширяется, из-за чего банки лопаются. Даже если стекло выдержит, многократные циклы заморозки портят продукт: овощи становятся мягкими, варенье кристаллизуется, вкус меняется.

Хранить консервацию допустимо только при стабильной плюсовой температуре. На открытом или холодном балконе это всегда риск.

Овощи и корнеплоды

Картофель, морковь, свеклу часто держат на балконе "по старинке". Но для них важен узкий температурный диапазон — примерно от +2 до +5 °C. Мороз превращает крахмал в сахар, и овощи теряют вкус. Оттаивание запускает гниение.

Без утепленного ящика или термоконтейнера хранение мешков с овощами на балконе почти всегда заканчивается потерями. Об этом сообщает INMYROOM.

Обувь, сумки и изделия из кожи

Кожа и кожзам не переносят холод. На морозе материал теряет эластичность, пересыхает и трескается. Один сезон — и обувь теряет форму, а сумки покрываются заломами.

Резина дубеет и растрескивается, текстильная обувь впитывает влагу, которая затем замерзает и разрушает швы. Куртки, ремни и аксессуары также нуждаются в стабильной комнатной температуре.

Электроника и бытовая техника

Хранение техники на балконе — одна из самых распространенных ошибок. Внутренние компоненты не рассчитаны на минусовые температуры. Конденсаторы выходят из строя, экраны покрываются пятнами, аккумуляторы теряют емкость и могут вздуться.

Книги, документы и фотографии

Бумага крайне чувствительна к влаге. Зимой на балконе она постоянно то увлажняется, то высыхает. В результате страницы коробятся, желтеют, появляется плесень.

Семейные фотоальбомы, документы и книги требуют сухого помещения с постоянной температурой. Балкон — одно из худших мест для их хранения.

Детские вещи и игрушки

Коляски, велосипеды, самокаты и пластиковые игрушки часто "зимуют" на балконе. Но пластик на морозе становится хрупким, резина трескается, металл ржавеет от конденсата.

Весной такие вещи могут выглядеть целыми, но ломаются при первом использовании, что особенно опасно для детских товаров.

Что действительно можно хранить на балконе зимой

Подходящих вещей немного, но они есть. К морозу устойчивы:

  1. лыжи и сноуборды в чехлах;

  2. металлические инструменты без электроники;

  3. пустые стеклянные банки;

  4. строительные материалы, не боящиеся влаги;

  5. уличная мебель, рассчитанная на любые погодные условия.

Популярные вопросы о хранении на балконе зимой

Можно ли хранить вещи на застекленном балконе?
Да, но только те, которые не боятся холода и перепадов температуры.

Опасны ли циклы заморозки и оттаивания?
Да, именно они чаще всего портят вещи.

Что быстрее всего приходит в негодность?
Бытовая химия, электроника, кожа и продукты в стекле.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
дом зима советы квартира
