Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон

Цинковая столешница возвращается в дизайн кухонь 2026 года — ouest-france
Недвижимость

После праздников многие задумываются о переменах в интерьере, особенно на кухне — месте, где хочется тепла и уюта. Холодный мрамор и безликие поверхности постепенно утомляют, уступая материалам с характером и историей. В начале 2026 года на первый план неожиданно выходит столешница, знакомая еще по парижским бистро прошлого века. Об этом сообщает ouest-france.

Современная кухня с цинковой столешницей
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная кухня с цинковой столешницей

Возвращение цинка: кухня с душой вместо стерильного минимализма

Интерьерные тренды 2026 года все дальше уходят от образа "лабораторной" кухни. В центре внимания — жилые пространства, которые выглядят обжитыми и теплыми. Именно в этом контексте цинковая столешница вновь становится актуальной.

Этот материал ассоциируется с атмосферой старых кафе и духом guinguette chic — непринужденного, уютного стиля, где ценится простота и живое общение. Цинк мгновенно делает кухню более человечной, превращая остров или рабочую поверхность в центр притяжения для семьи и гостей.

Ностальгия, которая работает на комфорт

Цинк возвращает к эстетике начала XX века, когда мебель и отделка создавались "на годы". Отсылка к 1910-1920-м — не просто декоративный жест, а эмоциональный якорь. Такой материал вызывает ощущение стабильности и надежности, чего особенно не хватает в быстро меняющемся мире.

В отличие от одноразовых трендов, цинк воспринимается как спокойный, уверенный выбор. Он визуально "заземляет" пространство и помогает создать интерьер, который не устареет через пару сезонов.

Металл, который неожиданно согревает

На первый взгляд может показаться, что металл сделает кухню холодной. Но цинк ведет себя иначе. Его серо-голубоватый оттенок мягко отражает свет, не давая резких бликов, как это бывает с нержавеющей сталью.

Днем он красиво ловит естественное освещение, а вечером при теплых лампах приобретает атласное, почти бархатное сияние. В результате кухня выглядит не строгой, а уютной и защищенной.

Прочность, проверенная десятилетиями

Цинковая столешница — это инвестиция в долговечность. Не случайно именно этот металл десятилетиями использовался в кафе и бистро, где нагрузка на поверхности была максимальной.

Цинк устойчив к ударам, повседневному износу и спокойно переносит высокие температуры. Конечно, для сохранения идеального внешнего вида лучше использовать подставки под горячее, но в целом материал отлично справляется с активной семейной жизнью.

Патина как часть дизайна, а не дефект

Одно из главных преимуществ цинка — его способность красиво стареть. Со временем на поверхности появляется патина: легкие царапины, следы окисления, едва заметные изменения оттенка.

В философии slow deco это не недостаток, а достоинство. Каждая отметина делает столешницу уникальной, превращая ее в живой объект, который рассказывает историю дома. Такой эффект невозможно воспроизвести искусственно.

Простой уход и гигиеничность

В повседневном использовании цинк приятно удивляет. Он непористый, а значит, гигиеничный и устойчивый к бактериям — важное качество для кухни.

Для ухода достаточно:

  • протирать поверхность влажной губкой с мягким средством;
  • использовать черное мыло для поддержания патины;
  • не оставлять надолго чистый лимон или уксус, если не нужен эффект ускоренного старения.

Цинк в современной кухне: не музей, а стиль

В 2026 году цинк используют не для воссоздания интерьера бистро "под ключ". Его ценность — в контрастах. Металл прекрасно смотрится на фоне лаконичных фасадов без ручек, встроенной техники и четких линий.

Такой прием позволяет сохранить дух прошлого, не жертвуя современным комфортом и функциональностью.

Популярные вопросы о цинковых столешницах

Подходит ли цинк для активной кухни?
Да, он рассчитан на интенсивное использование.

Сложно ли за ним ухаживать?
Нет, уход проще, чем за камнем или мрамором.

Не выйдет ли цинк из моды?
Скорее всего, нет — он стареет красиво и вне времени.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом кухня дизайн интерьер
