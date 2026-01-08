Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обычная губка меняет правила стирки: вещи выходят чище, а машина живёт дольше

Кухонная губка в стиральной машине собирает волосы и ворс — Iefimerida
Недвижимость

Обычная кухонная губка давно вышла за рамки мытья посуды и стала универсальным инструментом для дома. Её используют в уходе за бытовой технике, посуде и даже одежде, находя всё новые практичные сценарии. Один из таких способов напрямую связан со стиральной машиной и качеством стирки, об этом сообщает Iefimerida.

Кухонные губки для мытья посуды
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные губки для мытья посуды

Губка как бытовой инструмент

Кухонная губка ценится не только за способность очищать поверхности, но и за свою структуру. Пористый материал хорошо удерживает мелкие частицы, что делает её полезной в самых разных домашних задачах. В быту её применяют для полировки стеклянной посуды, очистки труднодоступных зон и профилактики загрязнений техники.

При этом важно учитывать вопросы гигиены, поскольку губка для посуды быстро накапливает влагу и микроорганизмы при неправильном уходе.

Использование губки в стиральной машине

Один из самых практичных лайфхаков — добавлять чистую губку в барабан стиральной машины перед запуском цикла. Во время стирки она работает как ловушка для волос, пуха и мелкого мусора, который обычно остаётся на одежде или оседает в фильтре.

За счёт этого снижается риск засоров и упрощается последующий уход за техникой, особенно при регулярной стирке пледов, полотенец и вещей из плотного текстиля.

Польза для одежды и техники

Пористая поверхность губки помогает собирать лишние частицы, не повреждая ткань. Это снижает механическую нагрузку на одежду и уменьшает износ самой стиральной машины. Такой подход хорошо дополняет регулярную профилактику, которая помогает избежать налёта и запахов в барабане.

Уход за стиральной машиной в тёплый сезон

В летний период стиральная машина нуждается в более частой очистке. Повышенная влажность, песок и следы пота создают благоприятную среду для появления плесени и неприятных запахов. Регулярная профилактика помогает избежать этих проблем и сохранить стабильную работу устройства.

Рекомендуется периодически запускать пустой цикл стирки с горячей водой температурой выше 60 °C. Такая мера дополняет базовый уход за техникой и снижает риск ситуаций, когда стиральная машина начинает терять эффективность.

Сравнение: стирка с губкой и без неё

При стандартной стирке волосы и ворс часто остаются на одежде или попадают в фильтр. Использование губки позволяет собрать значительную часть мелких загрязнений уже в процессе цикла. Это снижает нагрузку на систему слива и делает результат стирки визуально аккуратнее.

Плюсы и минусы использования губки при стирке

Метод выглядит простым, но требует соблюдения базовых правил и понимания ограничений.

Преимущества:

  • сбор волос, пуха и мелкого мусора;
  • более аккуратный внешний вид одежды;
  • снижение риска засорения фильтра;
  • дополнительная защита стиральной машины.

Недостатки:

  • губку необходимо регулярно промывать;
  • со временем она изнашивается и требует замены;
  • не подходит для деликатных тканей.

Советы по использованию губки при стирке

  1. Используйте только чистую губку без абразивного слоя.

  2. Кладите её прямо в барабан перед запуском программы.

  3. Не применяйте метод для шёлка, шерсти и тонких тканей.

  4. После стирки тщательно промывайте и просушивайте губку.

Популярные вопросы о губке в стиральной машине

Можно ли использовать одну губку постоянно?
Да, но при условии регулярной очистки и своевременной замены.

Подходит ли этот способ для любой стиральной машины?
Метод универсален и подходит для большинства моделей с разными типами загрузки.

Что эффективнее для сбора волос — губка или специальные аксессуары?
Губка доступнее, но специализированные изделия рассчитаны на более длительное использование.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
