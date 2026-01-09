Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пыльные монстры под кроватью и не только: скрытые уголки, которые крадут свежий воздух в доме

Пыль за холодильником повышает нагрузку и расход энергии
Недвижимость

Даже в аккуратной квартире могут годами оставаться зоны, куда почти никто не заглядывает. Они не бросаются в глаза, но именно там скапливаются пыль, бактерии и источники стойких запахов. Эти места незаметно влияют на качество воздуха, самочувствие и работу техники.

Кухня
Фото: commons.wikimedia.org by Anatoliy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухня

Почему скрытая грязь опаснее видимой

Еженедельная уборка обычно ограничивается полами, открытыми поверхностями и санузлом. Генеральная — окнами, шторами и плинтусами. Но в каждой квартире есть десятки зон, которые не убирают по несколько лет. Пыль в них не просто лежит без дела: она поднимается в воздух, провоцирует аллергию и создает благоприятную среду для плесени и бактерий.

По оценкам специалистов по клинингу, в типовой квартире таких точек не меньше 15-20. И большинство из них можно привести в порядок за один выходной.

За и под крупной бытовой техникой

Пространство за холодильником редко кто видит. Там находится конденсатор — решетка, отвечающая за отвод тепла. Со временем она покрывается плотным слоем пыли, из-за чего техника начинает работать с перегрузкой, потребляя больше электроэнергии и быстрее изнашиваясь.

Под холодильником и плитой часто обнаруживаются крошки, упавшая еда, мелкие предметы. В случае со стиральной машиной добавляется влага — идеальные условия для плесени, особенно если были протечки. Щель между плитой и столешницей превращается в "хранилище" жира и запахов, которые со временем становятся заметными.

Верх шкафов и антресоли

Если мебель не доходит до потолка, сверху накапливается слой пыли, который не видно снизу. При сквозняках она легко поднимается и оседает по всей квартире.

Практичный прием — застелить верх шкафов бумагой или пленкой и раз в полгода просто менять их. Антресоли над дверями часто становятся складом вещей, которыми давно не пользуются, поэтому уборку удобно совместить с ревизией. Об этом сообщает INMYROOM.

Вентиляция и вытяжка

Вентиляционные решетки в ванной и на кухне быстро затягиваются пылью изнутри. Из-за этого нарушается циркуляция воздуха, в ванной появляется плесень, а запахи с кухни задерживаются надолго.

Сама процедура очистки занимает считаные минуты: решетку достаточно снять, промыть и высушить. Жировой фильтр кухонной вытяжки нуждается в более частом уходе — примерно раз в месяц, иначе мотор перегружается, а запахи становятся стойкими.

Часто трогаемые поверхности

Дверные ручки, выключатели и пульты управления — одни из самых загрязненных предметов в доме. Их касаются десятки раз в день, но протирают крайне редко. В результате на них скапливаются бактерии и микробы.

Регулярная обработка дезинфицирующими салфетками раз в неделю заметно улучшает гигиену. Пульт от телевизора удобно защитить пленкой — это упрощает уход и не мешает использованию.

Матрасы, подушки и текстиль

Матрас редко ассоциируется с уборкой, хотя именно в нем накапливаются пыль, пот и пылевые клещи. За годы внутри может собираться значительное количество аллергенов, что объясняет ночные обострения аллергии.

Матрас стоит пылесосить хотя бы раз в месяц, а раз в полгода обрабатывать паром или выносить на солнце. Подушки также требуют регулярной стирки — синтетические можно стирать дома, пуховые нуждаются в деликатном уходе.

Карнизы, двери и труднодоступные зоны

Карнизы и верхние части дверных проемов редко попадают в поле зрения. Однако именно там оседает плотный слой пыли. Достаточно провести рукой по верхнему краю двери, чтобы убедиться в этом.

Под мебелью и за диваном

Пространство под кроватью и за диваном — классическое место скопления пыли, шерсти и мелкого мусора. Особенно проблемны низкие кровати без ящиков, под которыми сложно убираться.

Практичным решением становятся высокие ножки, позволяющие пройти роботу-пылесосу, или кровати с закрытыми системами хранения.

Внутри бытовой техники

Стиральная машина нуждается в уходе не только снаружи. Уплотнительная резинка люка и лоток для порошка часто становятся рассадником плесени. Посудомоечная машина и кофемашина также требуют регулярной чистки фильтров и внутренних элементов, иначе техника начинает работать хуже и быстрее выходит из строя.

Ванная комната: незаметные проблемные зоны

Под ободком унитаза, внутри душевой лейки и в сифонах скапливаются отложения и бактерии. Швы между плиткой темнеют и плесневеют, если их не очищать. Эти зоны требуют внимания хотя бы раз в несколько месяцев.

Советы для наведения порядка

  1. Составьте список "забытых" мест в квартире.

  2. Разделите их на зоны и распределите по времени.

  3. Добавьте эти точки в график уборки раз в 3-6 месяцев.

  4. Используйте пылесос, пароочиститель и простые чистящие средства.

  5. Совмещайте уборку с ревизией и избавлением от лишних вещей.

Популярные вопросы о скрытых зонах уборки

Сколько таких мест обычно в квартире?
В среднем от 15 до 20, в зависимости от планировки и количества техники.

Нужно ли убирать их каждую неделю?
Нет, достаточно глубокой уборки раз в несколько месяцев.

Влияет ли это на здоровье?
Да, скрытая пыль и плесень могут провоцировать аллергию и ухудшать самочувствие.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом уборка здоровье
Новости Все >
Вопреки заявлениям, российский СПГ продолжает поступать в Европу
43% россиян больше всего тоскуют по арбузам и дыням зимой
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
В Китае освоили аквакультуру в условиях пустыни — CPG
Холод зимой может провоцировать кожные и дыхательные реакции
Европа установила новый антирекорд по отбору газа из подземных хранилищ
В Харбине 5 января открылся международный Фестиваль льда и снега
Стоимость ремонта жилья в России в 2026 году вырастет на 10–15%
Сейчас читают
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость
Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Недвижимость
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Садоводство, цветоводство
Фолиевая кислота стимулирует рост побегов замиокулькаса
Популярное
Корни дышат — и цветы оживают: смесь, после которой орхидеи цветут так, будто растут в тропиках

Орхидея может погибнуть из-за одной ошибки при посадке. Разбираемся, почему обычная земля ей не подходит и как собрать идеальный субстрат для корней.

Моносубстрат из коры применяют для взрослых орхидей
Жирная сметана от 25% дает крему устойчивую текстуру
Торт получится роскошным даже у новичков: этот крем превращает обычную сметану в воздушный бархат
Гигант, который не боится холодного лета: томат нового сезона обещает плоды почти по килограмму
"Маринера": Россия готовит ответ США — четыре возможных сценария развития событий
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Над пустыней сгущается то, что может изменить судьбу миллионов: Африка входит в неопределённую эпоху
Столешница из прошлого века снова рвётся в тренды: материал, которому сто лет, обошёл мрамор и бетон
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Это не удобрение, а допинг: четыре таблетки — и замиокулькас за две недели превращается в джунгли
Последние материалы
Загрязнённый воздушный фильтр увеличивает расход топлива и износ двигателя — Actualno
Тест "сесть-встать" оценивает функциональную силу ног и биологический возраст
Январское черенкование монстеры даёт более плотные корни — ouest-france
Алюминиевая посуда выделяет металл в пищу при готовке — Obchodpromiminko
Ветеринары рекомендуют скрининг когнитивных нарушений у собак с 10 лет — Earth
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил объект несостоявшейся галактики
Срезание поврежденного участка плода не удаляет токсины полностью — эксперт Кузнецова
Новое исследование качества воды в самолётах выявило неожиданные результаты
Детектор мюонов CosmicWatch помогает учёным исследовать космические лучи
Крем "Пломбир" используют для эклеров и многослойных тортов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.