Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Дома стали уставать меньше: один оттенок в интерьере неожиданно снизил шум и раздражение

Шалфейно-зелёный цвет в интерьере снижает визуальную нагрузку — 20 Minutes
Недвижимость

Шалфейно-зелёный уверенно закрепился в интерьерных трендах благодаря балансу между выразительностью и спокойствием. Этот цвет не давит, не спорит с пространством и при этом задаёт настроение. Он работает тонко, но системно, формируя ощущение уюта и визуальной собранности, об этом сообщает издание 20 Minutes.

Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке

Почему шалфейно-зелёный действует успокаивающе

Зелёная палитра давно ассоциируется с природой, восстановлением и внутренним равновесием. Шалфейный оттенок усиливает этот эффект за счёт приглушённости и мягкой глубины. Он не перегружает зрение и создаёт фон, на котором легче расслабиться. В цветовой психологии зелёные оттенки связывают со снижением уровня стресса и эмоционального напряжения, поэтому их часто используют в жилых зонах. В интерьере такой цвет работает как визуальный "якорь", превращая квартиру в пространство для восстановления.

Универсальность и совместимость со стилями

Шалфейно-зелёный легко адаптируется под разные дизайнерские сценарии. Он органично вписывается в современный интерьер, поддерживает скандинавскую лаконичность и не конфликтует с винтажными элементами. За счёт своей нейтральности цвет подчёркивает фактуры, а не перетягивает внимание на себя. Особенно выигрышно он смотрится рядом с натуральными материалами — деревом, льном, хлопком, создавая ощущение продуманной, "дышащей" среды, где уместно смотрится и винтажный комод в спальне.

Где использовать шалфейно-зелёный для максимального эффекта

Грамотное распределение этого оттенка по дому позволяет добиться визуальной целостности и комфорта без однообразия.

Гостиная как центр спокойствия

Гостиная — ключевая зона повседневной жизни. Шалфейно-зелёные стены или акцентные поверхности помогают собрать интерьер воедино и не перегружают пространство. На этом фоне мягкая мебель, текстиль и декор выглядят более выразительно. Льняной диван, пледы, подушки с разной текстурой усиливают эффект уюта и делают комнату удобной для отдыха.

Спальня и ванная для расслабления

В ванной шалфейно-зелёный подчёркивает идею заботы о себе. Его используют в отделке стен или через аксессуары — полотенца, шторки, коврики. В спальне этот цвет работает на качество сна, создавая мягкую, обволакивающую атмосферу. В сочетании с белым постельным бельём и лёгкими шторами он формирует ощущение тишины и защищённости, перекликаясь с подходами, которые применяют в оформлении дома по фэн-шуй.

Как сочетать шалфейно-зелёный без ошибок

Несмотря на мягкость, этот оттенок раскрывается сильнее в продуманных комбинациях.

Тёплые акценты вроде терракоты, меди или горчичного добавляют динамики и визуального тепла. Они создают контраст, не разрушая гармонию. Натуральные материалы усиливают эффект: светлое дерево, ротанг, необработанный хлопок подчёркивают природную основу цвета. Дополнительную глубину дают фактурные элементы — джутовые или шерстяные ковры, керамика, матовые поверхности.

Сравнение шалфейно-зелёного с другими популярными оттенками

В отличие от насыщенного изумрудного, шалфейно-зелёный не доминирует и подходит для больших поверхностей. По сравнению с серо-бежевой гаммой он выглядит более "живым" и тёплым. Если пастельные зелёные иногда уходят в холод, шалфейный сохраняет баланс и остаётся нейтральным при разном освещении.

Советы по внедрению шалфейно-зелёного шаг за шагом

  1. Начните с текстиля: подушки, пледы, шторы помогут "примерить" цвет без ремонта.

  2. Добавьте аксессуары — керамику, вазы, декор с матовой поверхностью.

  3. При капитальном обновлении выбирайте экологичные краски премиум-класса: они дают ровный тон и долговечное покрытие.

  4. Сбалансируйте цвет тёплыми материалами и светом, чтобы интерьер не выглядел холодным.

Популярные вопросы о шалфейно-зелёном цвете в интерьере

Как выбрать правильный оттенок шалфейно-зелёного?

Ориентируйтесь на освещение и площадь помещения: в тёмных комнатах лучше использовать более светлые вариации.

Сколько стоит обновление интерьера с этим цветом?

Минимальные изменения с помощью текстиля обойдутся недорого, а покраска стен зависит от качества материалов и объёма работ.

Что лучше — акцентная стена или полное окрашивание?

Для небольших помещений подойдёт акцент, для просторных — равномерное использование цвета с контрастными деталями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы дизайн интерьер
Новости Все >
Капитан Alaska Airlines требует компенсацию от Boeing за инцидент с 737 Max
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
Зимние прогулки снижают заболеваемость ОРВИ на 30–50% — терапевт Бурнацкая
Долголетие гренландских китов связано с точным ремонтом ДНК — исследование Earth
Россия заняла седьмую строчку в мире по игристому вину — ООН Comtrade
Боли в спине усилили проблемы со сном у пожилых мужчин — Innovation in Aging
ЛУКОЙЛ готовится заключить сделку по продаже своих зарубежных активов
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Сейчас читают
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Наука и техника
Орбитальные данные выявили пещеры водного происхождения на Марсе
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров Седан Москвич-2142 стал основой модели "Князь Владимир" Сергей Милешкин Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова
Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Последние материалы
Глюкозный сироп предотвращает засахаривание глазури
Чёрный порох запускает фейерверки в небо за счёт быстрого горения
Белые точки под глазами формируются из-за кератина и себума — Vogue
Исследование показало уязвимость ледяного щита Гренландии к потеплению — Earth
Рождественский пирог готовят с рисом и сухими грибами
Переохлаждение у кошек начинается при температуре ниже 37° — Kodami
Audi SQ7 оснащают дизелем V8 мощностью 435 сил — everyeye.it
Диетологи выделили 4 основные ошибки при похудении — Metropoles
Озимые культуры гибнут при морозах ниже −20 без снега
Диету связали с риском шума в ушах у женщин — American Journal of Epidemiology
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.