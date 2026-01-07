Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

После уборки кухня может стать грязнее, чем была: виновата незаметная бытовая привычка

Влажные кухонные полотенца на кране повышают риск распространения бактерий
Недвижимость

Привычка вешать кухонное полотенце на кран кажется безобидной и даже удобной, но на практике она может сыграть против гигиены. После мытья посуды и уборки ткань долго остаётся влажной, а это прямой риск для кухни. В таких условиях полотенце быстро превращается в накопитель бактерий и плесени, об этом сообщает издание iefimerida.

Кухонные полотенца хранение
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонные полотенца хранение

Почему влажные полотенца становятся опасными

После контакта с водой кухонные полотенца и тряпки остаются мокрыми гораздо дольше, чем кажется. Влага создаёт идеальную среду для размножения бактерий, вирусов и грибков, которые затем легко переносятся на рабочие поверхности, посуду и даже в воздух помещения. Именно поэтому вопрос гигиены кухонных полотенец напрямую связан с безопасностью еды и чистотой дома.

Почему не стоит сушить полотенце на кране

На первый взгляд кран — логичное место для сушки, но именно здесь риски максимальны. Микроорганизмы с ткани легко переходят на аэратор и ручки смесителя. В результате они могут попасть на руки или даже в питьевую воду при следующем использовании, особенно если полотенце применяется регулярно.

Радиаторы и батареи: скрытая угроза

Сушка на батарее действительно ускоряет процесс, но испаряющаяся влага вместе с микробами распространяется по воздуху. Это может раздражать людей с аллергией или ослабленным иммунитетом. Кроме того, постоянное воздействие тепла ухудшает состояние волокон ткани и сокращает срок службы текстиля.

Стол и крючок без вентиляции

Если полотенце лежит на столе или висит сложенным на крючке, оно плохо проветривается. Влага "запирается" внутри волокон, создавая идеальные условия для бактерий и плесени. Даже аккуратное хранение не решает проблему, если ткань не высыхает полностью.

Как сушить кухонные полотенца правильно

Чтобы полотенце высыхало быстро и оставалось безопасным, важна циркуляция воздуха. Ткань должна быть расправлена и не соприкасаться с поверхностями. Лучшие варианты — сушилка для белья, высокий крючок или специальные решения для хранения кухонных полотенец, которые позволяют им высыхать равномерно.

Как часто менять кухонные полотенца

Специалисты Университета Нидеррайн рекомендуют менять кухонные полотенца ежедневно. Если ткань контактировала с сырым мясом, птицей или землёй, её следует заменить сразу. Полотенца, которые используются только для вытирания чистой посуды или стаканов, могут служить немного дольше, но без злоупотреблений.

Мытьё и дезинфекция

Для эффективного удаления микробов полотенца рекомендуется стирать при температуре 60 °C и выше. Использование моющего средства с отбеливателем значительно снижает количество бактерий и помогает сохранять текстиль безопасным для кухни.

Сравнение способов сушки кухонных полотенец

Сушка на кране удобна, но повышает риск загрязнения смесителя и рук. Радиатор ускоряет высыхание, однако способствует распространению микробов по воздуху. Стол и сложенный крючок выглядят аккуратно, но плохо проветриваются. Сушилка или открытый крючок обеспечивают равномерное высыхание и считаются самым гигиеничным вариантом.

Советы по уходу за кухонным текстилем шаг за шагом

  1. Сразу после использования хорошо отжимайте полотенце.

  2. Полностью расправляйте ткань перед сушкой.

  3. Выбирайте место с хорошей вентиляцией.

  4. Регулярно меняйте полотенца и стирайте их при высокой температуре.

Популярные вопросы о сушке кухонных полотенец

Как выбрать место для сушки полотенца на кухне?
Лучше всего подойдут варианты, где ткань свободно висит и обдувается воздухом.

Сколько стоит удобное решение для хранения полотенец?
Цена зависит от формата и материала, но такие аксессуары обычно доступны и не требуют серьёзных затрат.

Что эффективнее — частая стирка или специальные средства?
Регулярная стирка при высокой температуре остаётся самым надёжным и безопасным вариантом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы кухня уборка
