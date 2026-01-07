Старые шторы объявили войну дорогим обоям: стены выглядят как после ремонта за сотни тысяч

Старые шторы могут неожиданно превратиться в инструмент для стильного ремонта. Простая ткань помогает создать фактурную стену, которая выглядит как дорогая дизайнерская отделка. Метод не требует опыта и сложных инструментов, но результат способен изменить интерьер, об этом сообщает Obchod.
Однотонные обои со временем теряют цвет, боятся влаги и плохо переживают уборку. Именно поэтому всё больше внимания привлекают декоративные решения для стен, которые рассчитаны на долгий срок службы и визуальную глубину. Декоративная штукатурка в этом плане практичнее: она служит дольше, не накапливает запахи и позволяет экспериментировать с текстурой. Кроме того, такой вариант подходит для разных помещений — от гостиной до кухни или прихожей.
Фактурные поверхности часто ассоциируются с дорогим ремонтом и работой мастеров. На практике базовые материалы и подручные инструменты позволяют добиться похожего эффекта самостоятельно. В роли ключевого элемента здесь выступает обычная штора или занавеска.
Лёгкая кружевная ткань с множеством отверстий работает как импровизированный трафарет. Она формирует мягкий орнамент, напоминающий текстильную структуру или венецианскую штукатурку. Подобные приёмы хорошо вписываются в тренд повторного использования текстиля — по тому же принципу, как обычные простыни превращают в шторы, меняя атмосферу комнаты без серьёзных затрат.
Такой подход ценят за универсальность. Один и тот же приём даёт разный визуальный эффект в зависимости от выбранной ткани, толщины слоя и финишной обработки. Это позволяет адаптировать отделку под конкретный интерьер.
Перед началом важно подготовить основание. Стену очищают, выравнивают и покрывают кварцевой тонированной грунтовкой, которая создаёт шероховатую поверхность. Слой высыхает в среднем за 3-4 часа.
Затем ткань аккуратно натягивают на стену и фиксируют по краям малярной лентой. Ключевое условие — штора должна плотно прилегать без складок. После этого декоративную штукатурку наносят сверху и шпателем вдавливают в ткань, чтобы материал заполнил отверстия и сформировал узор.
Пока смесь остаётся влажной, ткань снимают плавным движением, параллельно стене. Это помогает сохранить чёткость рельефа. Через несколько часов поверхность слегка заглаживают влажной кельмой, а после полного высыхания — аккуратно шлифуют мелкой наждачной бумагой.
Чтобы подчеркнуть объём, используют тонкий слой металлической лазури — серебристой или золотистой. Она оседает на выступах и делает фактуру глубже. Завершающий этап — два слоя прозрачного акрилового лака, который защищает стену от влаги, пыли и истирания.
Декоративная штукатурка выигрывает по долговечности и устойчивости к влажной уборке. Обои проще наклеить, но они быстрее изнашиваются и хуже скрывают неровности. Фактурная отделка требует больше времени на подготовку, зато результат выглядит индивидуально и дороже.
Используйте чистую и сухую ткань без плотных швов.
Работайте небольшими участками, если стена большая.
Не спешите с финишной обработкой — дайте штукатурке схватиться.
Подбирайте лазурь и лак с учётом освещения в помещении.
Подходит декоративная или финишная смесь с пластичной консистенцией, которая хорошо держит рельеф.
Стоимость ограничивается ценой штукатурки, грунтовки и лака, что обычно заметно дешевле дизайнерских обоев.
Обои проще на старте, но метод со шторой позволяет получить более оригинальный результат без сложных навыков.
