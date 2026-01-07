Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Старые шторы объявили войну дорогим обоям: стены выглядят как после ремонта за сотни тысяч

Декоративная штукатурка с использованием ткани позволяет создать рельефную стену
Недвижимость

Старые шторы могут неожиданно превратиться в инструмент для стильного ремонта. Простая ткань помогает создать фактурную стену, которая выглядит как дорогая дизайнерская отделка. Метод не требует опыта и сложных инструментов, но результат способен изменить интерьер, об этом сообщает Obchod.

Штора
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штора

Почему обычные обои уступают фактурной отделке

Однотонные обои со временем теряют цвет, боятся влаги и плохо переживают уборку. Именно поэтому всё больше внимания привлекают декоративные решения для стен, которые рассчитаны на долгий срок службы и визуальную глубину. Декоративная штукатурка в этом плане практичнее: она служит дольше, не накапливает запахи и позволяет экспериментировать с текстурой. Кроме того, такой вариант подходит для разных помещений — от гостиной до кухни или прихожей.

Фактурные поверхности часто ассоциируются с дорогим ремонтом и работой мастеров. На практике базовые материалы и подручные инструменты позволяют добиться похожего эффекта самостоятельно. В роли ключевого элемента здесь выступает обычная штора или занавеска.

Зачем нужна именно штора

Лёгкая кружевная ткань с множеством отверстий работает как импровизированный трафарет. Она формирует мягкий орнамент, напоминающий текстильную структуру или венецианскую штукатурку. Подобные приёмы хорошо вписываются в тренд повторного использования текстиля — по тому же принципу, как обычные простыни превращают в шторы, меняя атмосферу комнаты без серьёзных затрат.

Такой подход ценят за универсальность. Один и тот же приём даёт разный визуальный эффект в зависимости от выбранной ткани, толщины слоя и финишной обработки. Это позволяет адаптировать отделку под конкретный интерьер.

Пошаговая технология нанесения

Перед началом важно подготовить основание. Стену очищают, выравнивают и покрывают кварцевой тонированной грунтовкой, которая создаёт шероховатую поверхность. Слой высыхает в среднем за 3-4 часа.

Затем ткань аккуратно натягивают на стену и фиксируют по краям малярной лентой. Ключевое условие — штора должна плотно прилегать без складок. После этого декоративную штукатурку наносят сверху и шпателем вдавливают в ткань, чтобы материал заполнил отверстия и сформировал узор.

Пока смесь остаётся влажной, ткань снимают плавным движением, параллельно стене. Это помогает сохранить чёткость рельефа. Через несколько часов поверхность слегка заглаживают влажной кельмой, а после полного высыхания — аккуратно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Финальный акцент: цвет и защита

Чтобы подчеркнуть объём, используют тонкий слой металлической лазури — серебристой или золотистой. Она оседает на выступах и делает фактуру глубже. Завершающий этап — два слоя прозрачного акрилового лака, который защищает стену от влаги, пыли и истирания.

Сравнение: декоративная штукатурка и обои

Декоративная штукатурка выигрывает по долговечности и устойчивости к влажной уборке. Обои проще наклеить, но они быстрее изнашиваются и хуже скрывают неровности. Фактурная отделка требует больше времени на подготовку, зато результат выглядит индивидуально и дороже.

Советы шаг за шагом для аккуратного результата

  1. Используйте чистую и сухую ткань без плотных швов.

  2. Работайте небольшими участками, если стена большая.

  3. Не спешите с финишной обработкой — дайте штукатурке схватиться.

  4. Подбирайте лазурь и лак с учётом освещения в помещении.

Популярные вопросы о фактурной отделке стен

Можно ли использовать любую штукатурку?

Подходит декоративная или финишная смесь с пластичной консистенцией, которая хорошо держит рельеф.

Сколько стоит такой способ отделки?

Стоимость ограничивается ценой штукатурки, грунтовки и лака, что обычно заметно дешевле дизайнерских обоев.

Что лучше для новичка — обои или штукатурка?

Обои проще на старте, но метод со шторой позволяет получить более оригинальный результат без сложных навыков.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы ремонт дизайн
