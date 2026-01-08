Стук, свист и скрежет на кухне: что ломается в холодильнике раньше, чем он перестаёт морозить

Холодильник обычно работает почти незаметно, поэтому резкий гул, стук или скрежет сразу настораживают. Иногда шум — всего лишь следствие пыли или неправильной установки, но в ряде случаев он сигнализирует о серьёзной неисправности. Разобрались, какие причины встречаются чаще всего и когда без мастера не обойтись. Об этом сообщает Rambler.
Почему холодильник начинает шуметь сильнее обычного
Повышенный шум не всегда означает поломку. Звуки могут усиливаться из-за вибраций, загрязнений или естественного износа отдельных деталей. Важно определить характер шума — гул, дребезжание, свист или металлический звук — и место, откуда он исходит: задняя стенка, морозильная камера или нижняя часть корпуса. Подобные мелкие проблемы часто накапливаются так же незаметно, как и другие бытовые загрязнения, из-за которых холодильник хранит грязь там, куда никто не смотрит.
Очистите конденсатор от пыли
Одна из самых распространённых причин громкой работы — пыль на конденсаторе. Она мешает нормальному теплообмену, из-за чего компрессор перегревается и начинает работать громче.
"Раз в два месяца отодвигайте холодильник и очищайте от пыли конденсатор — решётку или несколько маленьких решёточек, выполненных в виде радиатора. Используйте ёршик для стеклянных бутылок, сухую тряпку, щётку или пылесос", — советует мастер по ремонту холодильников и стиральных машин Евгений Мозжилкин.
Даже простая сухая чистка часто заметно снижает уровень шума.
Проверьте установку и отрегулируйте ножки
Если холодильник стоит неровно, возникает вибрационный шум. Он появляется из-за резонанса между компрессором и корпусом прибора или полом.
"Во время работы компрессора попробуйте слегка наклонить холодильник в разные стороны. Если звук становится тише, причина именно в вибрации", — объясняет Евгений Мозжилкин.
Спереди холодильник опирается на регулируемые ножки, сзади — на колёса. Подкрутите ножки, добившись устойчивого положения. Если пол неровный и регулировки не хватает, подложите под ножки плотный материал — например, деревянные прокладки.
Осмотрите фреоновые трубки
На задней стенке холодильника расположены металлические трубки, по которым циркулирует фреон. После перевозки они могут сместиться и начать соприкасаться между собой или с корпусом, вызывая металлический звон или скрежет.
В большинстве случаев трубки можно аккуратно развести руками, чтобы они не касались других деталей. Если же холодильник стал не только шумным, но и плохо охлаждает, возможна утечка фреона — здесь уже потребуется профессиональный ремонт.
Уберите наледь в морозильной камере
Свист или стук из морозилки нередко связан с вентилятором системы охлаждения. Если лопасти задевают наледь, появляется характерный звук. Такое случается при неплотно закрытой дверце или нарушении циркуляции воздуха.
В этом случае поможет полная разморозка холодильника не менее чем на 8 часов. Если после этого шум возвращается, вероятна неисправность вентилятора или охлаждающей системы — без мастера не обойтись.
Отдельно стоит проверить уплотнитель дверцы. Простой тест: зажмите лист бумаги дверью и попробуйте его вытянуть. Если он выходит без усилия, уплотнитель изношен и пропускает тёплый воздух, что провоцирует образование наледи и другие проблемы, из-за которых бытовая техника требует более тщательного ухода.
Замена уплотнителя: когда это имеет смысл
Изношенный уплотнитель можно заменить самостоятельно. Для этого подбирают деталь, подходящую именно к вашей модели холодильника, отключают прибор от сети и аккуратно снимают старый уплотнитель. Новый материал часто прогревают строительным феном, чтобы он стал эластичным и легко встал в паз. В некоторых конструкциях уплотнитель крепится под планку — тогда потребуется снять дверцу и закрепить его с помощью силиконового герметика.
Когда стоит вызывать мастера
Если все простые меры не помогли, а холодильник продолжает громко гудеть, дребезжать или скрежетать, высока вероятность неисправности компрессора. Это уже серьёзная поломка, которую самостоятельно устранить невозможно. Ремонт стандартного компрессора обходится дорого, а инверторные модели стоят ещё больше, поэтому затягивать с диагностикой не стоит.
Сравнение: что можно исправить самому, а что — нет
Пыль, неровная установка, наледь и смещённые трубки относятся к проблемам, которые часто решаются без специалиста. Поломка вентилятора, утечка фреона и неисправность компрессора требуют профессионального вмешательства и специального оборудования.
Плюсы и минусы самостоятельного устранения шума
Некоторые действия действительно помогают, но есть ограничения.
К плюсам относятся:
- экономия на вызове мастера;
- быстрое устранение простых причин;
- профилактика серьёзных поломок.
Среди минусов:
- риск повредить детали при неправильных действиях;
- невозможность диагностики сложных неисправностей;
- временный эффект при серьёзных проблемах.
Советы шаг за шагом, если холодильник шумит
Определите источник и характер шума.
Очистите заднюю стенку от пыли.
Проверьте устойчивость и отрегулируйте ножки.
Осмотрите трубки и морозильную камеру.
При отсутствии результата обращайтесь к мастеру.
Популярные вопросы о шуме холодильника
Опасно ли, если холодильник стал громче работать?
Не всегда, но это повод провести проверку и исключить неисправности.
Можно ли продолжать пользоваться шумным холодильником?
Если причина не устранена, это может ускорить износ компрессора и привести к поломке.
Как часто нужно чистить холодильник от пыли?
В среднем раз в два месяца, особенно если он стоит близко к стене.