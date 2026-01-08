Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Стук, свист и скрежет на кухне: что ломается в холодильнике раньше, чем он перестаёт морозить

Пыль на конденсаторе холодильника усиливает шум и перегружает компрессор
Холодильник обычно работает почти незаметно, поэтому резкий гул, стук или скрежет сразу настораживают. Иногда шум — всего лишь следствие пыли или неправильной установки, но в ряде случаев он сигнализирует о серьёзной неисправности. Разобрались, какие причины встречаются чаще всего и когда без мастера не обойтись. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему холодильник начинает шуметь сильнее обычного

Повышенный шум не всегда означает поломку. Звуки могут усиливаться из-за вибраций, загрязнений или естественного износа отдельных деталей. Важно определить характер шума — гул, дребезжание, свист или металлический звук — и место, откуда он исходит: задняя стенка, морозильная камера или нижняя часть корпуса. Подобные мелкие проблемы часто накапливаются так же незаметно, как и другие бытовые загрязнения, из-за которых холодильник хранит грязь там, куда никто не смотрит.

Очистите конденсатор от пыли

Одна из самых распространённых причин громкой работы — пыль на конденсаторе. Она мешает нормальному теплообмену, из-за чего компрессор перегревается и начинает работать громче.

"Раз в два месяца отодвигайте холодильник и очищайте от пыли конденсатор — решётку или несколько маленьких решёточек, выполненных в виде радиатора. Используйте ёршик для стеклянных бутылок, сухую тряпку, щётку или пылесос", — советует мастер по ремонту холодильников и стиральных машин Евгений Мозжилкин.

Даже простая сухая чистка часто заметно снижает уровень шума.

Проверьте установку и отрегулируйте ножки

Если холодильник стоит неровно, возникает вибрационный шум. Он появляется из-за резонанса между компрессором и корпусом прибора или полом.

"Во время работы компрессора попробуйте слегка наклонить холодильник в разные стороны. Если звук становится тише, причина именно в вибрации", — объясняет Евгений Мозжилкин.

Спереди холодильник опирается на регулируемые ножки, сзади — на колёса. Подкрутите ножки, добившись устойчивого положения. Если пол неровный и регулировки не хватает, подложите под ножки плотный материал — например, деревянные прокладки.

Осмотрите фреоновые трубки

На задней стенке холодильника расположены металлические трубки, по которым циркулирует фреон. После перевозки они могут сместиться и начать соприкасаться между собой или с корпусом, вызывая металлический звон или скрежет.

В большинстве случаев трубки можно аккуратно развести руками, чтобы они не касались других деталей. Если же холодильник стал не только шумным, но и плохо охлаждает, возможна утечка фреона — здесь уже потребуется профессиональный ремонт.

Уберите наледь в морозильной камере

Свист или стук из морозилки нередко связан с вентилятором системы охлаждения. Если лопасти задевают наледь, появляется характерный звук. Такое случается при неплотно закрытой дверце или нарушении циркуляции воздуха.

В этом случае поможет полная разморозка холодильника не менее чем на 8 часов. Если после этого шум возвращается, вероятна неисправность вентилятора или охлаждающей системы — без мастера не обойтись.

Отдельно стоит проверить уплотнитель дверцы. Простой тест: зажмите лист бумаги дверью и попробуйте его вытянуть. Если он выходит без усилия, уплотнитель изношен и пропускает тёплый воздух, что провоцирует образование наледи и другие проблемы, из-за которых бытовая техника требует более тщательного ухода.

Замена уплотнителя: когда это имеет смысл

Изношенный уплотнитель можно заменить самостоятельно. Для этого подбирают деталь, подходящую именно к вашей модели холодильника, отключают прибор от сети и аккуратно снимают старый уплотнитель. Новый материал часто прогревают строительным феном, чтобы он стал эластичным и легко встал в паз. В некоторых конструкциях уплотнитель крепится под планку — тогда потребуется снять дверцу и закрепить его с помощью силиконового герметика.

Когда стоит вызывать мастера

Если все простые меры не помогли, а холодильник продолжает громко гудеть, дребезжать или скрежетать, высока вероятность неисправности компрессора. Это уже серьёзная поломка, которую самостоятельно устранить невозможно. Ремонт стандартного компрессора обходится дорого, а инверторные модели стоят ещё больше, поэтому затягивать с диагностикой не стоит.

Сравнение: что можно исправить самому, а что — нет

Пыль, неровная установка, наледь и смещённые трубки относятся к проблемам, которые часто решаются без специалиста. Поломка вентилятора, утечка фреона и неисправность компрессора требуют профессионального вмешательства и специального оборудования.

Плюсы и минусы самостоятельного устранения шума

Некоторые действия действительно помогают, но есть ограничения.

К плюсам относятся:

  • экономия на вызове мастера;
  • быстрое устранение простых причин;
  • профилактика серьёзных поломок.

Среди минусов:

  • риск повредить детали при неправильных действиях;
  • невозможность диагностики сложных неисправностей;
  • временный эффект при серьёзных проблемах.

Советы шаг за шагом, если холодильник шумит

Определите источник и характер шума.
Очистите заднюю стенку от пыли.
Проверьте устойчивость и отрегулируйте ножки.
Осмотрите трубки и морозильную камеру.
При отсутствии результата обращайтесь к мастеру.

Популярные вопросы о шуме холодильника

Опасно ли, если холодильник стал громче работать?
Не всегда, но это повод провести проверку и исключить неисправности.

Можно ли продолжать пользоваться шумным холодильником?
Если причина не устранена, это может ускорить износ компрессора и привести к поломке.

Как часто нужно чистить холодильник от пыли?
В среднем раз в два месяца, особенно если он стоит близко к стене.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
