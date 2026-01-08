Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Храните годами — теряете навсегда: что картонные коробки делают с вещами за закрытыми крышками

Картонные коробки впитывают влагу и привлекают вредителей — Southern Living
Недвижимость

Картонные коробки кажутся универсальным решением для хранения — дешёвым, удобным и привычным. Мы годами складываем в них вещи "на потом", не задумываясь о последствиях. Однако для многих предметов такое хранение может обернуться порчей и утратой.

переезд
Почему картонные коробки плохо подходят для хранения

Картон — это бумажный материал, который со временем разрушается. Он легко впитывает влагу, деформируется и становится привлекательным для насекомых и грызунов. В подвалах, на чердаках и в кладовых коробки часто подвергаются перепадам температуры и влажности, что ускоряет износ. Дополнительная проблема — закрытость: содержимое коробок легко забывается и годами остаётся без проверки, превращая хранение в хаос, как это часто бывает при ошибках организации кладовой.

Одежда и постельное бельё

Ткани в картонных коробках быстро теряют свежесть. Шерсть и вязаные вещи особенно уязвимы для моли, а грызуны могут использовать постельное бельё как материал для гнёзд. Повышенная влажность приводит к затхлому запаху, плесени и необратимым пятнам,  сообщает Southern Living.

Важные документы

Паспорта, налоговые декларации, архивные бумаги и семейные исследования не стоит доверять картону. Бумага легко повреждается вредителями, а тепло и влага вызывают выцветание и ломкость документов.

Фотографии и книги

Фотоснимки и книги страдают сразу от нескольких факторов. Влага и насекомые могут полностью их уничтожить, а сам картон содержит кислоты, ускоряющие старение бумаги и фотоматериалов. Такие вещи требуют сухой среды и бескислотных материалов для хранения.

Электроника

Сложные электронные устройства чувствительны к пыли, влажности и температурным колебаниям. Даже если техника упакована в родную коробку, длительное хранение в обычном картоне без климат-контроля может привести к повреждениям.

Ценные и хрупкие вещи

Картон и клейкая лента со временем теряют прочность. Тяжёлые или хрупкие предметы рискуют пострадать, если дно коробки не выдержит нагрузки. Для ценностей такой вариант хранения небезопасен.

Продукты питания

Картон не защищает еду от вредителей. Моль и грызуны легко добираются до круп, хлопьев и других запасов. Даже "непортящиеся" продукты быстрее приходят в негодность при высокой температуре, а ржавые банки становятся опасными.

Праздничный декор

Ёлочные игрушки, гирлянды и украшения часто годами лежат в коробках. Стеклянные элементы могут разбиться, а провода — пострадать от влаги или насекомых. Особенно это актуально, если декор хранится без системы и контроля, в отличие от продуманного подхода к ежедневному порядку в доме.

Виниловые пластинки

Влага вызывает плесень, которая повреждает как обложки, так и сами пластинки. Тепло и неправильное положение приводят к деформации винила. Хранение стопками в коробке — одна из самых частых ошибок коллекционеров.

Памятные вещи и сувениры

Письма, украшения, монеты и семейные реликвии плохо переносят контакт с обычным картоном. Металл может тускнеть и корродировать, а многие материалы разрушаются под воздействием кислот.

Товары для творчества

Ленты, ткани, бумага и другие материалы неудобно хранить "вслепую". Кроме того, они уязвимы к влаге и вредителям, что делает картонные коробки непрактичными.

Химические и опасные вещества

Чистящие средства и химикаты должны быть на виду. Хранение в коробке повышает риск утечек, смешивания веществ и опасных реакций.

Оружие и огнестрельные предметы

Оружие требует надёжного и контролируемого хранения. Перепады температуры и влажности вызывают коррозию, а отсутствие защиты повышает риск доступа посторонних.

Советы по хранению вещей

  1. Оцените, чувствителен ли предмет к влаге и температуре.
  2. Используйте пластиковые контейнеры или архивные коробки для документов и фото.
  3. Храните электронику и одежду в климат-контролируемых зонах.
  4. Регулярно проверяйте запасы и содержимое контейнеров.

Популярные вопросы о хранении вещей

Можно ли хранить вещи в картонных коробках на короткое время?

Да, для переезда или временного хранения картон подходит, но не для долгих лет.

Что лучше для документов и фотографий?

Бескислотные архивные коробки и сухое, прохладное место.

Подходит ли пластик для всего?

Нет, продукты и некоторые химические вещества требуют отдельных условий хранения.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
