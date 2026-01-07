Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Порошок ни при чём: почему свежевыстиранная одежда начинает пахнуть хуже с каждой стиркой

Бактерии в стиральной машине вызывают запах чистого белья — Southern Living
Недвижимость

Нет ничего приятнее, чем лечь в постель со свежевыстиранным бельём и почувствовать чистый, лёгкий аромат. Но иногда даже новая стирка быстро теряет свежесть, а одежда начинает пахнуть странно или затхло. Причины часто скрываются не в порошке, а в привычках и уходе за техникой. Об этом сообщает Southern Living.

Девушка достает черную футболку из стиральной машины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка достает черную футболку из стиральной машины

Почему чистое бельё может пахнуть неприятно

Даже при регулярной стирке в машине постепенно накапливаются остатки моющих средств, кондиционеров и загрязнений. Особенно это характерно для современных энергоэффективных моделей, где вода не всегда полностью удаляется из внутренних узлов. В такой среде активно размножаются бактерии, которые затем "переселяются" на одежду — именно так часто возникает запах в стиральной машине.

"Фронтальные стиральные машины задерживают остаточное моющее средство, смягчитель и грязь внутри бака, шлангов и насоса, где вода не полностью уходит после цикла. Это создаёт идеальные условия для бактерий, которые вызывают запах", — объясняет эксперт по уборке Clorox Мэри Гальярди.

Вы пропускаете регулярную очистку стиральной машины

Даже если вы протираете резинку и лоток, этого может быть недостаточно. Многие забывают про специальный цикл очистки. Такие запуски помогают удалить скрытые загрязнения, которые невозможно убрать вручную.

"Стиральную машину стоит чистить раз в месяц или каждые 30 циклов", — рекомендуют Мэри Гальярди и бренд-менеджер Whirlpool по прачечным системам Морган Лалонд.

Для очистки можно использовать отбеливатель, специальные таблетки, пищевую соду или средства, рекомендованные производителем.

Вы не используете отбеливатель профилактически

Один из простых способов поддерживать свежесть — запускать стирку с отбеливателем раз в неделю. Для этого подойдут полотенца, носки и другие вещи, безопасные для такого режима. Это помогает сдерживать рост бактерий и продлевает эффект чистоты между глубокими очистками машины.

Температура воды всегда одна и та же

Если вы стираете исключительно в холодной воде, со временем это может сыграть против вас.

"Периодические циклы с тёплой или горячей водой помогают замедлить накопление грязи и моющего средства", — говорит Морган Лалонд.

Горячая вода эффективнее уничтожает бактерии, которые вызывают запахи, особенно в полотенцах и постельном белье.

Вы не используете дезинфицирующие средства для стирки

Не все ткани выдерживают отбеливатель, но это не значит, что вариантов нет. Жидкие дезинфицирующие добавки для стирки удаляют бактерии, а не просто маскируют запах. Для одежды между стирками подойдут тканевые дезинфицирующие спреи, которые освежают вещи и продлевают срок их носки.

Перегрузка стиральной машины

Заполненный "под завязку" барабан мешает нормальному движению воды и моющего средства.

"Перегрузка может привести к тому, что бельё будет плохо отстирано и начнёт неприятно пахнуть", — отмечает Морган Лалонд.

Для фронтальных машин рекомендуется оставлять около 15 сантиметров свободного пространства сверху загрузки.

Мокрое бельё слишком долго лежит

Если оставить влажную одежду в барабане, запах появится очень быстро. Чем быстрее вещи окажутся в сушилке, на сушилке или на воздухе, тем свежее они будут. Это особенно важно для спортивной одежды, купальников и полотенец, которые нужно стирать сразу после использования.

Вы не обрабатываете пятна и зоны запаха заранее

Запахи и пятна лучше устранять сразу.

Небольшое количество жидкого средства с ферментами или пятновыводителя нужно втереть в проблемную зону и оставить примерно на 10 минут. Особое внимание стоит уделять подмышкам и местам, где скапливаются остатки дезодоранта.

Дверца стиральной машины всегда закрыта

Один из самых простых, но часто игнорируемых советов — оставлять дверцу приоткрытой.

"Это позволяет барабану полностью высохнуть между стирками, что критически важно для свежести", — подчёркивает Морган Лалонд.

Такие мелочи относятся к тем самым ежедневным привычкам для чистоты дома, которые незаметно дают большой эффект.

Вы переусердствуете с ароматами

Ароматизаторы и эфирные масла могут быть полезны, но в избытке дают обратный эффект. Лучше добавлять аромат уже на этапе сушки — например, с помощью специальных шариков для сушилки с несколькими каплями эфирного масла. Так запах будет мягким и ненавязчивым.

Сравнение подходов к сохранению свежести белья

Регулярная очистка машины и правильная загрузка работают эффективнее, чем постоянное использование ароматизаторов. Горячая вода и дезинфицирующие добавки борются с причиной запаха, а не маскируют его, в отличие от усилителей аромата.

Плюсы и минусы разных методов

Поддержание свежести требует системного подхода.

К плюсам относятся:

  • действительно чистое и долго свежее бельё;
  • снижение количества бактерий;
  • меньшая зависимость от ароматизаторов.

Среди минусов:

  • необходимость регулярного обслуживания техники;
  • больше внимания к режимам и загрузке.

Советы шаг за шагом для свежей стирки

Чистите стиральную машину раз в месяц.
Не перегружайте барабан.
Используйте горячую воду время от времени.
Сразу вынимайте влажное бельё.
Оставляйте дверцу машины приоткрытой.

Популярные вопросы о свежести белья

Почему чистая одежда пахнет затхло?
Чаще всего причина в бактериях внутри стиральной машины или длительном нахождении влажных вещей в барабане.

Стоит ли постоянно использовать ароматизаторы?
Нет, лучше устранить источник запаха, а аромат добавлять умеренно.

Что эффективнее — отбеливатель или дезинфицирующие средства?
Оба варианта работают, выбор зависит от типа ткани и частоты стирки.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом советы уборка недвижимость стиральная машина
Новости Все >
Центральные банки активно покупают золото — WGC
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
В России подведены итоги лотерейного года, раскрыта география удачи
Lada Iskra, Vesta и китайские модели вошли в список авто с зимним пакетом
7 января усиливает потребность в замедлении и самоконтроле
В 2026 году советуют сочетать проверенные и новые гибриды томатов
Российские облигации Telegram превратились в “бумаги без движения"
Ученые зафиксировали редкие реакции женщин во время оргазма — Journal of Women
Риск угона автомобилей в Европе остаётся высоким — данные Car And Motor
В России стартовала масштабная реформа рынка труда для пенсионеров
Сейчас читают
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Популярное
Долларовое дерево оживает только в одном месте: поставьте туда — и рост с богатством придут вместе

Замиокулькас способен расти пышнее и даже зацвести, если стоит в особом месте. Неожиданные правила размещения раскрывают его скрытый потенциал.

Замиокулькас лучше растёт в горшке на 2 см шире корней
Барбарис Тунберга переживет −35 и украшает сад круглый год
Рубиновый огонь среди снега: многолетник, который делает участок ярким, даже когда всё вокруг спит
Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?
Картошка растёт, как на дрожжах: необычная перевёрнутая посадка спасает урожай даже на тяжёлой почве
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Венесуэльская нефть: мифы и реальность в цифрах
Эта оправа уже свела модниц с ума: тренд 2026 года, который заменит украшения и даже макияж
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Гонконгский грипп бьёт не по правилам: температура под 40 и осложнения, о которых не предупреждали
Последние материалы
В России с 9 января вводят штрафы за тонировку для временно ввезённых авто
Окрашивание colour melting стало главным трендом волос 2026 года
Декоративная штукатурка с использованием ткани позволяет создать рельефную стену
Пивной гуляш с мясом томят в соусе из темного пива 1 час
Зимний посев позволяет получить раннее и пышное цветение
Учёные доказали связь между уровнем витамина C в крови и состоянием кожи
Центральные банки активно покупают золото — WGC
Рассыпчатый рис можно получить без кипячения в кастрюле
За уборку снега в частном секторе отвечают муниципалитет и собственники
Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.