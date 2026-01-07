В 2026 году стены перестанут быть плоскими: новая текстура заменит краску и добавит дому тепла

В 2026 году таделакт становится альтернативой краске и обоям — ouest-france

После праздников многие замечают, что интерьер вдруг теряет тепло и уют, а идеально ровные стены начинают казаться холодными и безликими. В начале 2026 года на смену привычной краске, обоям и классической штукатурке приходит отделка, способная полностью изменить ощущение пространства. Этот материал не просто украшает стены, а делает дом более "живым" и комфортным. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Современная гостиная с нейтральными оттенками

Почему классическая отделка уходит в прошлое

Долгие годы стандартом считались идеально гладкие поверхности, выровненные до безупречности и покрытые нейтральной краской. Такой подход действительно выглядел аккуратно, но со временем привёл к тому, что интерьеры стали похожи друг на друга и утратили индивидуальность. В 2026 году акцент смещается с стерильной ровности на фактуру, глубину и ощущение материала. Всё больше людей выбирают решения, которые создают эмоциональный отклик, а не просто служат фоном.

Современный таделакт как главный тренд года

В центре внимания оказывается обновлённый таделакт — известковая штукатурка с марокканскими корнями, адаптированная под современные интерьеры. Раньше её использовали в хаммамах и дворцах, а теперь она уверенно входит в гостиные, спальни и кухни. В отличие от краски, которая лишь закрывает поверхность, таделакт работает с объёмом и светом, создавая ощущение полированного камня или мягкого минерального бархата.

Визуальный эффект, который меняет восприятие пространства

Текстура таделакта сразу влияет на атмосферу помещения. Он мягко рассеивает даже слабый зимний свет, благодаря чему комната выглядит теплее. Оттенки никогда не бывают абсолютно однородными — лёгкие переходы цвета придают стенам глубину и живость. Такой эффект перекликается с эстетикой ваби-саби, где ценится естественность и красота несовершенства, а не фабричная идеальность.

Практичность и польза для микроклимата

Современный таделакт — это не только про внешний вид. Основу материала составляет известь, поэтому он "дышит" и помогает регулировать влажность в доме. Стены впитывают избыточную влагу и отдают её обратно, когда воздух становится слишком сухим из-за отопления. В отличие от виниловых обоев и акриловых красок, такая отделка снижает риск появления плесени и подходит даже для детских комнат и ванных.

Долговечность вместо частых ремонтов

Ещё одно важное преимущество — срок службы. Краску часто приходится обновлять каждые несколько лет, тогда как качественно нанесённый таделакт способен служить десятилетиями. Со временем он не теряет привлекательность, а покрывается благородной патиной, приобретая характер и индивидуальность. Это делает его выгодным вложением, а не просто модным решением на один сезон.

Как вписать таделакт в современный интерьер

Такую отделку не обязательно использовать во всём доме. Часто достаточно одной акцентной стены, ниши или изголовья кровати, чтобы пространство заиграло по-новому. Таделакт хорошо сочетается с натуральными материалами и спокойной палитрой, не требуя обилия декора.

Сравнение: таделакт, краска и обои

Краска проста в нанесении, но выглядит плоско и быстро надоедает. Обои добавляют рисунок, но со временем могут отслаиваться и плохо переносят влагу. Таделакт объединяет декоративность и практичность: он устойчив к воде, создаёт фактуру и не нуждается в частом обновлении, оставаясь актуальным долгие годы.

Плюсы и минусы отделки таделактом

У этой технологии есть свои особенности. Среди плюсов — уникальный внешний вид, долговечность, экологичность и улучшение микроклимата. Минусом можно считать более сложное нанесение и необходимость аккуратной работы, особенно если делать всё самостоятельно. Однако результат обычно полностью оправдывает усилия.

Популярные вопросы о современном таделакте

Подходит ли таделакт для кухни и ванной?

Да, благодаря водоотталкивающим свойствам.

Сложно ли ухаживать за такой стеной?

Уход минимален и не требует специальных средств.

Можно ли использовать таделакт в маленьких помещениях?

Да, он визуально добавляет глубину и тепло.