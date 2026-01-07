Тренд из 2016-го замаскировался под классику: пол, который обещал быть вне моды и поэтому устарел

Керамогранит с имитацией камня заменил плитку под дерево — Aptaerials

Гостиная, идеально соответствующая трендам 2016 года, сегодня может вызывать чувство, будто вы застряли в прошлом. Бежевая плитка "под дерево" с регулярно повторяющимся рисунком, которая недавно казалась вневременным и практичным решением, теперь выглядит устаревшей. Что же изменилось так быстро, рассказывают ведущие дизайнеры и архитекторы, мнение которых приводит Aptaerials.co.uk.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain Напольная плитка

Закат эпохи плитки под дерево

Прогулка по современным новостройкам 2024-2025 годов сразу показывает тренд: плитка, имитирующая дерево, теряет позиции. Её место занимают крупноформатные каменные плиты, бесшовные полимерные покрытия и тёплые, акустически комфортные виниловые панели.

Дизайнеры признают: ультраоднородный, слегка "пластиковый" вид такой плитки конфликтует с актуальным запросом на тактильные, натуралистичные интерьеры. Тренд сместился от идеальной имитации к честному выражению природы материала. Добавился и фактор эстетической усталости — этот материал стал повсеместным стандартом для съёмных квартир и общественных пространств, потеряв индивидуальность.

"Как только вы заметите один и тот же узор из сучков, повторяющийся через каждые несколько плиток, вы уже не сможете этого развидеть. Мозг классифицирует это как печатную поверхность, а не как натуральный материал", — объясняют дизайнеры.

Практические проблемы также сыграли роль: множество швов с затиркой, которая со временем темнеет и истирается, сводит на нет обещанную простоту ухода. В эпоху, когда ценность аутентичности в физическом пространстве растёт, искусственная повторяемость рисунка стала восприниматься негативно.

Напольные покрытия, задающие тренды сегодня

Актуальные тренды делают ставку на текстуру, натуральность и спокойную эстетику. Вместо имитации дерева в приоритете камень, минералы и состаренные поверхности.

Крупноформатная плитка под камень. Плиты керамогранита XXL, имитирующие травертин, известняк или бетон, создают почти бесшовное пространство. Они визуально расширяют помещение и формируют ощущение спокойной, монолитной основы для интерьера. Микроцемент и бесшовные покрытия. Этот гибрид цемента и полимеров позволяет создавать цельную, литую поверхность на полу и стенах. Он тактильно приятен, лишён швов и создаёт атмосферу современного спа-пространства, особенно в ванных комнатах. Сдержанное терраццо. Возвращается не кричащий разноцветный терраццо, а его элегантная версия в песочных, серых и бежевых тонах. Мелкая крошка натурального камня добавляет лёгкий узор, не перегружая пространство. Современный винил (LVT) и гибридные покрытия. Новые поколения виниловых панелей обладают глубокой, реалистичной текстурой, матовой поверхностью и отличной шумоизоляцией. Они не скрывают свою практичную природу, будучи тёплыми, влагостойкими и устойчивыми к нагрузкам.

Набирает популярность и приём зонирования разными материалами: например, каменная плитка на кухне плавно сменяется тёплой пробкой или дубовым паркетом в гостиной. Это добавляет интерьеру динамики и индивидуальности.

Как обновить пол без капитального ремонта

Полная замена пола — не единственный выход. Существуют "умные" стратегии для тех, кто хочет освежить интерьер без глобальной переделки.

Укладка поверх старого покрытия. На существующую плитку можно уложить плавающие полы: качественный винил (LVT), гибридные замковые панели или даже тонкий инженерный паркет. Важно проверить перепады высот у порогов и дверей.

Выравнивание и бесшовное покрытие. Для радикального решения старую плитку выравнивают специальной смесью, а затем наносят микроцемент или полимерное наливное покрытие. Это дороже, но полностью меняет восприятие пространства.

Стратегическое использование ковров и ковролина. Крупные ковры, модульный ковролин или пробковые панели могут визуально "разбить" монотонный рисунок плитки, выделив зоны отдыха или столовой.

Поэтапная замена. Начните с самой заметной зоны — гостиной или холла. Современный пол в ключевой комнате изменит всё впечатление от дома, а остальные помещения можно обновить позже.

Главная ошибка при обновлении — выбрать новый материал, который снова является буквальной имитацией (например, плитку "под дуб" нового поколения). Лучше обратить внимание на материалы с собственной выразительной идентичностью.

Плюсы и минусы современных напольных покрытий

Выбирая замену устаревшей плитке, стоит взвесить преимущества и недостатки актуальных материалов.

Крупноформатная керамогранитная плитка под камень

Плюсы: высокая износостойкость, влагостойкость, визуальное расширение пространства, вневременная эстетика, лёгкий уход.

Минусы: холодная поверхность, требует тёплого пола для комфорта, жёсткая (может уставать ногам), сложная укладка из-за большого веса и размера.

Микроцемент

Плюсы: бесшовная, монолитная поверхность, тактильно приятная, возможность интеграции с плинтусами и стенами, уникальный внешний вид.

Минусы: высокая стоимость профессиональной укладки, возможны микротрещины при усадке здания, требует регулярного обновления защитного покрытия (раз в несколько лет).

Виниловые покрытия (LVT) и гибридные замковые панели

Плюсы: тёплые и тихие под ногами, высокая водостойкость, простая и быстрая укладка (часто плавающим способом), огромный выбор дизайнов.

Минусы: воспринимаются как менее престижный материал, могут быть подвержены царапинам от тяжёлой мебели, не подлежат многократному шлифованию, как дерево.

Инженерный паркет/массивная доска

Плюсы: аутентичная натуральная текстура и тепло, долговечность при возможности реставрации, высокая экологичность и престиж.

Минусы: наиболее высокая стоимость, боится длительного контакта с влагой, требует специального ухода, может быть шумным без proper шумоизоляции.

Популярные вопросы о современных полах

Правда ли, что вся плитка "под дерево" уже вышла из моды?

Не вся. Вне тренда в первую очередь однородная серая плитка с явно повторяющимся принтом, уложенная большими площадями. Качественная плитка с разнообразным, нецикличным рисунком и тёплым оттенком может по-прежнему хорошо смотреться, особенно если гармонирует с общей стилистикой интерьера.

Какое напольное покрытие выбрать сегодня, чтобы оно не устарело через 5 лет?

Это спокойные, нейтральные материалы: матовый керамогранит крупного формата под светлый камень (известняк, травертин) или качественный дубовый паркет/инженерная доска с натуральной, не тёмной отделкой. Они служат нейтральным фоном, который позволяет менять обстановку вокруг.

Можно ли класть новый пол прямо на старую плитку

Да, часто это возможно. Плавающие системы (LVT, гибридные, некоторые виды паркета) можно укладывать поверх ровного плиточного основания. Ключевое условие — отсутствие значительных перепадов и прочная, не отслаивающаяся старая плитка. Необходимо также учесть увеличение высоты пола.

Насколько практичен микроцемент в доме с детьми и собаками?

Микроцемент прочен, но не неуязвим. На нём могут оставаться царапины от когтей или острых предметов, а в зонах активного движения возможен заметный износ. Для семей с активными питомцами часто выбирают его для ванных, прихожих или кухонного фартука, а в гостиной используют более мягкие и ремонтопригодные материалы.

Сколько в среднем стоит замена старой плитки на новый пол?

Стоимость сильно варьируется. Самый бюджетный вариант — укладка качественного винила (LVT) поверх существующего основания (от стоимости материала). Демонтаж старой плитки, выравнивание стяжки и укладка нового покрытия (керамогранит, паркет) обойдётся в 2-3 раза дороже, причём значительную часть составит стоимость работ. Микроцемент и терраццо — наиболее дорогие решения, где основная статья расходов — квалифицированная работа мастеров.