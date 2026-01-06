Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Чистое бельё пахнет плохо: стиральная машина незаметно портит результат каждой стирки

Остатки моющих средств и бактерии в стиральной машине ухудшают запах белья
Недвижимость

Чистое постельное бельё и одежда ассоциируются с комфортом и ощущением уюта после длинного дня. Но знакомая ситуация — аромат свежести исчезает быстрее, чем хотелось бы, даже при регулярной стирке и проверенных средствах. Причина чаще всего не в порошке или кондиционере, а в деталях процесса, которые легко упустить, об этом сообщает Southern Living.

Средства для стирки белья
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Средства для стирки белья

Почему свежесть белья исчезает после стирки

Даже визуально чистая одежда может сохранять неприятный запах, если в системе стирки создаются условия для размножения бактерий. Остатки моющих средств, смягчителей и загрязнений оседают внутри стиральной машины — в барабане, шлангах и насосе, где вода не уходит полностью. Это особенно характерно для энергоэффективных моделей и напрямую влияет на гигиену постельного белья.

"Стиральные машины удерживают остатки порошка, кондиционера и загрязнений во внутренних элементах, создавая благоприятную среду для бактерий, которые затем переносятся на бельё", — объясняет специалист по клинингу и внутренний эксперт Clorox Мэри Гальярди.

Почему важно чистить стиральную машину регулярно

Даже при внешнем уходе за техникой многие игнорируют сервисный цикл очистки. Между тем именно он помогает удалить накопившиеся отложения, которые становятся источником запаха. Производители и эксперты рекомендуют запускать очистку барабана не реже одного раза в месяц или каждые 30 циклов, особенно если стирка идёт часто и небольшими загрузками.

"Если бельё стало хуже отстирываться или появилось ощущение запаха, это прямой сигнал, что машине нужна внеплановая очистка", — отмечает бренд-менеджер по уходу за бельём Whirlpool Морган ЛаЛонд.

Для очистки подойдут специальные таблетки, отбеливатель или пищевая сода — оптимальный вариант зависит от модели стиральной машины и рекомендаций производителя, а также от того, насколько регулярно проводится уход за стиральной машиной.

Температура и добавки: что влияет на аромат

Регулярная стирка только в холодной воде может приводить к накоплению загрязнений. Периодический переход на тёплый или горячий режим помогает уничтожить бактерии и снизить риск появления затхлого запаха. Если отбеливатель использовать нельзя, альтернативой становятся дезинфицирующие средства для стирки.

Они работают иначе, чем ароматизаторы: устраняют источник запаха, а не маскируют его. Для вещей, которые уже были постираны, но требуют обновления, подходят спреи для дезинфекции тканей — они позволяют освежить одежду между стирками и продлить срок её службы.

Ошибки загрузки и сушки

Перегруженная стиральная машина не даёт воде и моющему средству равномерно проникнуть в ткань. В результате вещи остаются плохо выстиранными и быстрее теряют свежесть. Для фронтальных моделей важно оставлять примерно 15 см свободного пространства в барабане.

Не менее критичен и момент после стирки. Если мокрое бельё долго лежит в барабане, бактерии начинают активно размножаться. Особенно это касается спортивной одежды, полотенец, купальников и вещей из синтетики — их стоит стирать и сушить как можно быстрее.

Пятна и запахи: действовать сразу

Запахи часто закрепляются там же, где и пятна. Подмышки, воротники и манжеты требуют предварительной обработки. Небольшое количество жидкого порошка с ферментами или пятновыводителя, нанесённого на ткань за 10 минут до стирки, значительно повышает эффективность результата.

Проветривание — простой, но рабочий приём

Оставленная закрытой дверца стиральной машины создаёт влажную среду внутри барабана. Регулярное проветривание между стирками позволяет корзине полностью высохнуть и снижает риск появления стойкого запаха.

Сравнение: ароматизаторы vs дезинфекция

Ароматизированные добавки и шарики для сушки создают приятный запах, но не устраняют бактерии. Дезинфицирующие средства работают глубже, нейтрализуя источник проблемы. Оптимальный вариант — сочетать оба подхода: сначала устранить причину, затем добавить аромат.

Плюсы и минусы разных подходов к свежести белья

Использование отбеливателя эффективно для уничтожения бактерий, но подходит не для всех тканей. Дезинфицирующие жидкости универсальны, однако требуют точного соблюдения инструкции. Эфирные масла и шарики для сушки усиливают аромат, но при избытке могут оставить следы и перегрузить запах.

  • отбеливатель — эффективно, но ограниченно по типу ткани
  • дезинфицирующие средства — безопаснее и универсальнее
  • ароматизаторы — усиливают запах, но не решают проблему полностью

Советы по уходу за бельём шаг за шагом

  1. Раз в месяц запускайте цикл очистки стиральной машины.

  2. Не перегружайте барабан и следите за температурным режимом.

  3. Сразу вынимайте бельё после стирки и сушите без задержек.

  4. Обрабатывайте пятна и зоны запаха до основной стирки.

  5. Оставляйте дверцу машины приоткрытой между циклами.

Популярные вопросы о свежести белья

Почему бельё пахнет после стирки?

Чаще всего причина в бактериях внутри стиральной машины или перегрузке барабана.

Что лучше для запаха — кондиционер или дезинфекция?

Дезинфицирующие средства устраняют причину запаха, кондиционер лишь добавляет аромат.

Сколько стоит регулярный уход за машиной?

Минимальные затраты: таблетки или сода обходятся дешевле, чем ремонт техники или замена одежды.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы запах одежда
Новости Все >
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Сейчас читают
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Еда и рецепты
Сливочный крем требует охлаждённых ингредиентов
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Красота и стиль
Метод двух тушей делает ресницы визуально гуще
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Социальная психология объясняет конфликты из-за пищевых предпочтений
Глубоководные медузы без нароста остались только в Арктике — биолог Монтенегро
Перец Биг Мама плодоносит до заморозков на грядках
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
Газированная минералка делает пончики воздушными без дрожжей
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Пилинг кожи головы улучшает состояние волос за счёт очищения фолликулов — Vlasta
Для новичков важна последовательность, а не интенсивность тренировок — MinhaVida
Подростковый период у собак длится с 6 до 18 месяцев — Ouest-france
Lada Iskra заняла ценовую нишу между Granta и Vesta
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.