Ольга Сакиулова

Плитка сдает позиции: новая альтернатива делает ванную комнату роскошной без шума, пыли и переплат

Стеновые панели ПВХ монтируют поверх старой плитки — ouest-france
Недвижимость

Ванная комната всё чаще становится пространством стиля, а не просто утилитарной зоной. В 2026 году привычные способы быстрого обновления — краска по плитке и самоклеящиеся панели — стремительно теряют актуальность. На их место приходит решение, которое выглядит дороже, служит дольше и устанавливается без пыли и демонтажа. Об этом сообщает ouest-france.

Современная ванная с мраморными панелями
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная ванная с мраморными панелями

Новый взгляд на отделку ванной комнаты

Долгое время быстрый ремонт ванной ассоциировался с компромиссами. Краска со временем отслаивалась, клейкая плитка плохо держалась на неровных стенах, а результат часто разочаровывал уже через пару лет. В 2026 году ситуация меняется: декоративные стеновые панели из ПВХ, смолы и композитных материалов становятся главным трендом косметического ремонта.

Теперь стеновая панель — это не просто защита от влаги, а полноценный декоративный элемент, который задаёт стиль всей комнате. Она легко заменяет плитку, визуально "собирая" пространство и делая его современным.

Стеновые панели нового поколения: как они работают

Главное преимущество панелей — простота монтажа. Их можно устанавливать прямо поверх старой плитки, не сбивая основание. Материал лёгкий, влагостойкий и полностью водонепроницаемый, что делает его идеальным для зоны душа, ванны или раковины.

Панели легко подрезаются обычным инструментом и крепятся на специальный клей. Некоторые модели монтируются по принципу стенового паркета — с замковым соединением. В итоге установка занимает всего несколько часов, без строительного мусора и сложных работ.

Разнообразие стилей: эффект дорогого ремонта

Одна из причин популярности — визуальный эффект. Современные панели имитируют материалы, которые раньше были доступны только в премиальном ремонте.

Варианты отделки включают:

  • бетон с эффектом микроцемента;

  • белый или прожилковый мрамор;

  • терраццо;

  • чёрный сланец;

  • натуральное дерево;

  • цветной зиллидж.

Иллюзия зачастую настолько точная, что отличить панели от настоящего камня или плитки можно только на ощупь. При этом интерьер выглядит цельным, без швов и визуального "шума".

Подходит ли это решение для любой ванной

Универсальность — ещё один плюс. Панели одинаково хорошо работают и в маленьких ванных, и в просторных помещениях. Ими можно оформить узкую зону над раковиной, полностью закрыть душевую стену или выделить акцент за отдельно стоящей ванной.

Материал не боится влаги, не требует специального ухода и легко моется мягкой губкой с обычным мылом. Благодаря этому панели особенно востребованы в арендных квартирах: их можно демонтировать без повреждения основания и без риска потерять залог.

Сравнение: стеновые панели, плитка и краска

Классическая плитка по-прежнему долговечна, но требует серьёзных вложений и работы мастера. Краска и клейкая плитка дешевле, но уступают по сроку службы и внешнему виду. Стеновые панели занимают золотую середину: они выглядят современно, стоят заметно дешевле плитки и служат дольше бюджетных альтернатив.

Советы по выбору и установке

  1. Оцените состояние стен и старой плитки.

  2. Выберите панели с влагостойким сертификатом.

  3. Определите зону: акцентная стена или вся ванная.

  4. Используйте рекомендованный производителем клей.

  5. Уделите внимание стыкам и углам для герметичности.

Популярные вопросы о стеновых панелях для ванной

Можно ли устанавливать панели в душевой зоне?
Да, при условии, что они предназначены для прямого контакта с водой.

Сколько стоит такое обновление?
В среднем от 20 до 60 евро за квадратный метр, в зависимости от дизайна и материала.

Подойдут ли панели для съёмного жилья?
Да, их часто выбирают именно для аренды из-за возможности демонтажа.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
