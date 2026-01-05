Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Квартира устала от праздников не меньше вас: как вернуть ей опрятность, не выматываясь до полуночи

Западный свет сильнее выявляет пыль при дневной уборке — ouest-france
Недвижимость

После праздников квартира часто выглядит так, будто в ней неделю шёл нескончаемый банкет. Пыль, крошки, пятна и хаос быстро убивают ощущение уюта. При этом генеральную уборку реально провести всего за один день, если действовать по плану и не распыляться. Об этом сообщает ouest-france.

Гостиная после праздников
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Гостиная после праздников

Почему важен чёткий план

Главная ошибка — убираться хаотично. Это отнимает силы и не даёт результата. Гораздо эффективнее двигаться сверху вниз и от дальних комнат к выходу. Такой подход экономит время и не заставляет переделывать одно и то же дважды.

Подготовка перед стартом

Перед началом соберите все средства в одном месте: универсальный спрей, средство для стекол и сантехники, губки, тряпки, мусорные мешки. Наденьте удобную одежду, включите музыку или подкаст и заранее запланируйте перерывы каждые 1,5-2 часа.

Этап 1: расхламление

На этом этапе освобождают пространство. За 30-60 минут пройдитесь по квартире с мусорным мешком, выбрасывая упаковки, пустые бутылки и очевидный хлам. Вещи не на своих местах сложите в корзину. Новогодний декор уберите сразу — так станет проще убирать поверхности.

Этап 2: кухня

Кухня после праздников требует больше всего внимания. Начните с посуды, затем проверьте холодильник и выбросьте несвежие продукты. Протрите полки, столешницы, шкафы и вытяжку. Плиту и духовку очистите от жира, раковину и слив тщательно промойте. Полы мойте в самом конце, предварительно пропылесосив.

Этап 3: санузел

Средство для унитаза нанесите сразу, затем займитесь раковиной, зеркалом и плиткой. Уберите налёт со смесителей, разберите полочки, отправьте полотенца в стирку. Пол вымойте последним, включая труднодоступные углы.

Этап 4: жилые комнаты

В спальне и гостиной начните со стирки постельного белья. Протрите пыль со всех поверхностей, пропылесосьте мягкую мебель и ковры. Зеркала и стеклянные поверхности очистите от разводов. Пол — в финале, после сухой уборки.

Этап 5: прихожая

Разберите обувь и верхнюю одежду, протрите полки и зеркало. Коврик вытряхните или пропылесосьте, пол вымойте.

Стирка параллельно уборке

Чтобы не терять время, запускайте стирку поэтапно: сначала постельное белье, затем полотенца и кухонный текстиль. При возможности — шторы или чехлы.

Лайфхаки для скорости

Таймер на каждую зону помогает не застревать на мелочах. Метод "сверху вниз" снижает повторную работу. Найденные во время расхламления вещи откладывайте на потом. Если есть возможность, делите зоны между членами семьи.

Популярные вопросы о генеральной уборке

Можно ли реально уложиться в один день?
Да, если есть план и понятные приоритеты.

С чего лучше начинать?
С расхламления и кухни.

Обязательно ли мыть окна?
Нет, это дополнительный этап по самочувствию.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
