Кухня, которая дышит природой: оттенок 2026 года превращает интерьер в спокойное, зрелое пространство

Кухонные интерьеры, выполненные в белых, чёрных и древесных оттенках, постепенно уступают место новым цветовым решениям. В 2026 году дизайнеры всё чаще делают ставку на спокойные природные тона, которые создают ощущение уюта и современности. Один оттенок уже сейчас называют главным фаворитом ближайших сезонов. Об этом сообщает ouest-france.
Речь идёт о шалфейно-зелёном цвете — мягком и сложном оттенке, находящемся между зелёным и серо-оливковым. Он ассоциируется с природой, спокойствием и визуальным балансом, поэтому органично вписывается в современные интерьеры. В отличие от яркой зелени, шалфейный выглядит сдержанно и не перегружает пространство.
Дизайнеры отмечают, что этот цвет стал ответом на усталость от стерильных и слишком контрастных кухонь. Он добавляет тепла, не теряя при этом ощущения аккуратности и элегантности.
Популярность этого оттенка объясняется сразу несколькими причинами. Он хорошо воспринимается визуально и подходит для ежедневного пространства, где важно чувствовать комфорт.
Во-первых, зелёные тона традиционно ассоциируются с расслаблением и природной гармонией. На кухне это особенно важно, ведь здесь проводят много времени. Во-вторых, шалфейный цвет стал удачной альтернативой классическим нейтральным решениям — он мягче чёрного, теплее белого и выглядит свежее привычных коричневых оттенков. В-третьих, этот цвет считается "долгоживущим" трендом и не выглядит сезонным.
Использовать шалфейно-зелёный можно по-разному, в зависимости от масштаба обновления интерьера. Самый простой вариант — покраска одной или нескольких стен. Такой приём освежает пространство и легко сочетается с бежевыми, молочными или светло-серыми поверхностями.
Более выразительное решение — мебель и фасады в шалфейном цвете. Всё больше производителей предлагают кухонные гарнитуры именно в этом оттенке. Чтобы интерьер выглядел сбалансированным, его дополняют столешницами из светлого дерева или мрамора, а также фурнитурой из нержавеющей стали или латуни.
Если же кардинальные перемены пока не входят в планы, можно начать с аксессуаров. Текстиль, стулья, посуда, декоративные элементы и даже горшки для растений помогут "примерить" тренд без серьёзных вложений.
Одно из главных достоинств этого оттенка — его универсальность. Он легко комбинируется с разными материалами и фактурами, что особенно важно для кухни.
Шалфейно-зелёный хорошо смотрится с белыми и бежевыми поверхностями, создавая светлый и аккуратный образ. Натуральное дерево добавляет тепла и подчёркивает природное происхождение цвета. Мрамор — белый или серый — делает интерьер более элегантным, а латунь и медь добавляют утончённости. Для современного эффекта дизайнеры также используют чёрные или графитовые акценты — например, в технике или кухонном острове.
Несмотря на универсальность, шалфейный цвет требует аккуратного подхода. Избыток этого оттенка может сделать интерьер однообразным, поэтому его лучше сочетать с нейтральной палитрой. Освещение также играет ключевую роль: в тёмных помещениях цвет может выглядеть мрачнее, чем задумывалось. Кроме того, дизайнеры не рекомендуют сочетать его с чрезмерно яркими и кричащими тонами, которые нарушают спокойный характер интерьера.
Подойдёт ли шалфейно-зелёный для маленькой кухни?
Да, при хорошем освещении и сочетании со светлыми поверхностями.
Это временный тренд или надолго?
Оттенок считается устойчивым и не привязанным к одному сезону.
Можно ли сочетать его с техникой чёрного цвета?
Да, такие сочетания часто используют в современных интерьерах.
