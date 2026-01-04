Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Традиционные душевые уходят в прошлое: три идеи 2026 года, которые полностью меняют ванную комнату

Душ без поддона стал главным трендом ванных комнат 2026 года
Недвижимость

Современная ванная комната перестаёт быть утилитарным помещением — в 2026 году она превращается в личную зону восстановления, где дизайн душевой играет ключевую роль. Новые решения уходят от привычных кабинок и объединяют технологичность, естественные материалы и простор, сообщает Revistaoeste.

Современная душевая зона
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Современная душевая зона

Душевые на уровне пола: максимум пространства и свободы

Одним из главных трендов становятся конструкции без поддона. Пол выполнен единым контуром, а вода уходит через линейный слив, скрытый в покрытии. Такой подход визуально увеличивает помещение и делает его удобнее для людей всех возрастов.

Отсутствие выступов облегчает уборку, а незаметный уклон обеспечивает безопасный сток. Для небольших ванных это настоящее открытие: помещение кажется более широким, а интерьер — цельным и современным.

Биодизайн и атмосфера спа: природные материалы снова в центре внимания

В 2026 году интерьер смещается в сторону природных текстур: плитка с эффектом камня, обработанная древесина для влажных зон, спокойные земляные оттенки. Добавление растений делает атмосферу мягче и способствует расслаблению.

Тёплый рассеянный свет усиливает эффект домашнего спа. Такие душевые помогают отключиться от суеты и воспринимаются как личный уголок восстановления. Это сочетание эстетики и экологичности становится важным аргументом при выборе отделки.

Умный душ: технологии, которые экономят воду и увеличивают комфорт

Автоматизированные душевые системы позволяют управлять температурой, напором и режимами распыления через панель или приложение. Функции предварительного прогрева, таймеры и автоматическое отключение помогают экономить ресурсы и делают процедуру удобнее.

Некоторые модели дополняются регулируемой подсветкой и системой контроля расхода воды. Совмещение автоматизации с энергоэффективным отоплением делает такие душевые не только комфортными, но и экологичными.

Ванные без перегородок: мокрые зоны как минимализм нового уровня

Популярность набирают ванные комнаты без классической кабины — единая мокрая зона со сплошным напольным покрытием и качественной гидроизоляцией. Это решение упрощает уборку, улучшает вентиляцию и делает помещение безопаснее благодаря нескользящей поверхности.

Для маленьких помещений такой подход особенно удачен: нет визуальных барьеров, пространство кажется более просторным и организованным. Минимум деталей и максимум функциональности — главный принцип мокрых комнат.

Сравнение популярных решений

  • Душ на уровне пола — универсальность и простота ухода.
  • Душевые с природными текстурами — атмосфера спа и экологичность.
  • Умные системы — персонализация и экономия ресурсов.
  • Мокрые помещения — цельное пространство и удобство в эксплуатации.

Плюсы и минусы каждого варианта

Преимущества

  • Расширение пространства.
  • Безопасность и доступность.
  • Улучшение микроклимата.
  • Долгосрочная эстетика.

Ограничения

  • Важна качественная гидроизоляция.
  • У "умных" систем выше стоимость установки.
  • Природные материалы требуют тщательного подбора — как и выбор раковины для ванной комнаты, где ошибки могут сказаться на удобстве всей зоны.

Популярные вопросы

Подойдёт ли душевая без поддона для маленькой ванной

Да, она визуально увеличивает помещение и делает его удобнее.

Опасно ли использовать дерево в зоне душа

При выборе обработанных пород и правильной вентиляции — безопасно.

Оправданы ли затраты на умный душ

Да, технологии экономят воду и повышают комфорт, особенно при активном использовании.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом дизайн квартира экология технологии ванная комната
Новости Все >
Агент Тимур Гурцкая назвал результаты "Зенита" провалом года
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
Поздние праздничные ужины замедляют пищеварение и ухудшают сон — Marie Claire
Сметана делает пирог "Зебра" нежным, как облако
Лагман из говядины выигрывает на крупной нарезке
Сейчас читают
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Последние материалы
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Овощная заливка защищает куриное филе от пересыхания
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Ретроградный Меркурий длится около 21 дня
Ледяной ветер повреждает эскаллонию сильнее морозов
Древняя акула превзошла по размеру современных белых акул — палеонтолог Кир
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.