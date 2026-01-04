Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самая частая ошибка ремонта в 2026 году: предмет, который загромождает пространство и ворует свет

Недвижимость

То, что ещё недавно считалось безусловной классикой ванной комнаты, в 2026 году всё чаще вызывает сомнения. Зимой особенно заметны недостатки старых планировок: теснота, влажность и ощущение перегруженного пространства. На этом фоне в интерьерах уверенно закрепляется новое решение, меняющее саму логику ванной. Об этом сообщает ouest-france.

Современная душевая кабина

Почему ванна теряет актуальность

Долгое время ванна ассоциировалась с расслаблением и домашним спа. Однако современные ритмы жизни постепенно сместили приоритеты в сторону практичности, безопасности и рационального использования пространства.

В 2026 году всё больше семей отказываются от громоздкой сантехники, которая занимает значительную часть площади и усложняет перемещение. В городских квартирах и компактных домах ванна часто становится источником визуального беспорядка и застойной влажности, особенно в холодный сезон.

На смену приходит открытая душевая кабина, также известная как walk-in или "итальянский душ". Она позволяет освободить пространство, сделать ванную светлее и превратить ежедневные процедуры в более комфортный ритуал без лишних усилий.

Как встроенный душ меняет восприятие пространства

Главное визуальное отличие душевой кабины открытого типа — отсутствие привычных барьеров. Здесь нет массивных дверей, высоких поддонов и тяжёлых перегородок, которые дробят помещение.

Чаще всего используется одна стеклянная стенка или половина стены из закалённого стекла. Она не задерживает свет и создаёт ощущение цельного объёма. Даже небольшая ванная комната начинает выглядеть просторнее и аккуратнее.

Для отделки всё чаще выбирают практичные и долговечные материалы. Применяются нескользящие напольные покрытия, минималистичные смесители и ультратонкие поддоны, которые почти сливаются с уровнем пола. Такой подход не только эстетичен, но и удобен в повседневной эксплуатации.

Детали, которые делают интерьер современным

Современные душевые кабины продумываются до мелочей. Встроенные ниши в стенах позволяют убрать шампуни и гели, избавляя от навесных полок и визуального шума.

Крупноформатная плитка спокойных оттенков — бежевого, светло-серого или молочного — визуально расширяет помещение и отражает зимний свет. Дополняют образ термостатические смесители, которые упрощают использование душа для детей и пожилых людей.

В интерьере всё чаще появляются акцентные элементы. Это может быть пол из гальки, тиковая скамья, матовая латунная фурнитура или фактурный керамогранит. Такие решения добавляют тепла и делают ванную частью жилого пространства, а не утилитарной зоной.

Удобство и безопасность в повседневной жизни

Открытая душевая кабина выигрывает не только внешне. Отсутствие порогов и ступенек снижает риск падений и делает пространство доступным для всех членов семьи.

Уход за такой ванной заметно проще. Без дверей, направляющих и труднодоступных углов уборка занимает минимум времени. Достаточно протереть стекло и поверхность пола, чтобы избежать налёта и известковых разводов.

Кроме того, подобное решение универсально по стилю. Душевая кабина гармонично вписывается как в минималистичный интерьер, так и в более классические проекты, легко адаптируясь к смене декора и аксессуаров.

Популярные вопросы о душевых кабинах

Подходит ли душевая кабина для семьи с детьми?
Да, при правильном выборе покрытия и смесителя она безопасна и удобна.

Повышает ли такой ремонт стоимость недвижимости?
Современная душевая кабина часто воспринимается как плюс при продаже жилья.

Можно ли установить душ вместо ванны без капитального ремонта?
В ряде случаев это возможно, если позволяют коммуникации и гидроизоляция.

