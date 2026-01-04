Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лёд исчезает сам, пока вы пьёте чай: метод, который сметает сугробы в морозилке без усилий

Лёд в морозилке повышает расход электроэнергии — Iefimerida
Наледь в морозильной камере — распространённая, но часто игнорируемая проблема. Между тем она напрямую влияет на срок службы холодильника и его энергопотребление. Существует простой способ справиться с ней быстро и без шума, используя обычный кухонный предмет. Об этом сообщает редакция Iefimerida.

Таяние льда в морозильной камере
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Таяние льда в морозильной камере

Почему лёд в морозилке — это не безобидно

Скопившийся на стенках морозильной камеры лёд работает как теплоизоляция. Компрессору приходится трудиться интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру, из-за чего растёт потребление электроэнергии и ускоряется износ деталей.

Кроме того, наледь создаёт благоприятную среду для появления неприятных запахов. Они легко впитываются продуктами, особенно мясом, рыбой и полуфабрикатами. Чистая камера без льда помогает дольше сохранять свежесть еды и поддерживать стабильную работу холодильника.

Подготовка к размораживанию

Перед началом важно правильно организовать процесс. Продукты стоит заранее переложить в термосумки или пакеты с хладоэлементами, чтобы они не начали оттаивать. После этого морозильную камеру полностью освобождают и обязательно отключают прибор от сети.

Такая подготовка снижает риск порчи продуктов и делает процедуру безопасной для пользователя и техники.

Метод горшок: быстрый и тихий способ

Один из самых эффективных способов ускорить размораживание — использование пара. Для этого понадобится обычная кастрюля или жаропрочная миска с кипящей водой.

Горячую ёмкость ставят внутрь морозильной камеры на устойчивую подставку и плотно закрывают дверь. Через 15-20 минут влажное тепло размягчает лёд, и он начинает легко отходить от стенок. Такой метод значительно безопаснее фена, который может привести к короткому замыканию или деформации пластиковых деталей. При необходимости процедуру можно повторить, заменив воду на свежий кипяток.

Какие инструменты использовать нельзя

При удалении льда важно отказаться от ножей, отвёрток и других острых предметов. Они могут повредить внутренние стенки или, что особенно опасно, трубки с хладагентом. Даже небольшая пробоина способна вывести холодильник из строя.

Оптимальный вариант — пластиковые или деревянные лопатки. Они достаточно прочные, чтобы снять размягчённый лёд, и при этом безопасны для поверхности.

Завершающая очистка и профилактика

После удаления наледи внутренние стенки протирают тканью, смоченной в тёплой воде. Это помогает убрать остатки льда и загрязнения, не повреждая пластик. Затем камеру необходимо тщательно высушить, чтобы влага не превратилась в новый иней.

Существует и профилактический приём: нанести на стенки очень тонкий слой растительного масла. Он снижает сцепление льда с поверхностью и облегчает последующие размораживания.

Контроль уплотнителей и регулярность ухода

Важно регулярно проверять состояние дверных уплотнителей. Если они плохо прилегают, тёплый воздух проникает внутрь, повышая влажность и ускоряя образование льда. Чистые и эластичные уплотнители помогают поддерживать стабильную температуру.

Рекомендуется полностью размораживать морозильную камеру не реже двух раз в год. Если же слой льда превышает 5 мм, вмешательство лучше не откладывать.

Популярные вопросы о размораживании морозильной камеры

Сколько времени занимает метод с паром?
В среднем от 10 до 20 минут, в зависимости от толщины льда.

Можно ли использовать этот способ для старых холодильников?
Да, при условии соблюдения осторожности и использования подставки под горячую ёмкость.

Как часто нужно размораживать морозильник?
Оптимально — два раза в год или при появлении слоя льда более 5 мм.

