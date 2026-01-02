Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда

Разбавленный водой уксус разрушает жировой налёт на кухонных шкафах — The Spruce
Недвижимость

Жир на кухонных шкафах накапливается незаметно, но со временем превращается в плотную липкую плёнку, портящую внешний вид кухни. Простое протирание влажной тряпкой редко даёт результат, а агрессивные средства могут повредить покрытие. Эксперты по клинингу выделили несколько проверенных способов, которые действительно помогают справиться с загрязнениями без риска для мебели.

Чистка деревянных кухонных шкафов
Почему шкафы быстро покрываются жиром

Во время готовки мельчайшие частицы масла и пара оседают не только на плите и фартуке, но и на фасадах шкафов. Со временем они смешиваются с пылью, образуя стойкий налёт. Если его не удалять регулярно, жир въедается в поверхность и требует более тщательной очистки.

Эксперты отмечают, что подход к уборке зависит от материала шкафов. Дерево, окрашенные поверхности и ламинат реагируют на чистящие средства по-разному, поэтому универсального решения не существует.

Средство для мытья посуды — простой и безопасный вариант

Один из самых доступных способов — использование средства для мытья посуды. Оно изначально создано для расщепления жира и подходит для большинства поверхностей при правильном применении, сообщает The Spruce.

Несколько капель средства разводят в тёплой воде, смачивают губку или салфетку из микрофибры и аккуратно протирают шкафы, двигаясь сверху вниз. Важно хорошо отжимать ткань, чтобы избежать переувлажнения, особенно если мебель деревянная. После очистки поверхность протирают чистой влажной, а затем сухой тканью.

Разбавленный уксус для стойких загрязнений

Уксус эффективно разрушает жировые отложения, но требует осторожности. Его обязательно разводят водой, чтобы снизить кислотность и не повредить покрытие.

Раствор наносят распылителем или на салфетку, дают ему подействовать несколько минут, а затем аккуратно удаляют загрязнения. После этого шкафы тщательно вытирают насухо, чтобы не осталось разводов и следов влаги.

Масляное мыло для деликатной очистки

Мыло на масляной основе подходит для случаев, когда жир въелся, а поверхность требует бережного ухода. Такие средства мягко очищают и одновременно создают защитный слой.

Раствор готовят по инструкции производителя, наносят на салфетку и без сильного нажима обрабатывают шкафы. После уборки поверхность обязательно протирают сухой тканью, чтобы удалить остатки влаги.

Пищевая сода для точечной чистки

Пищевая сода помогает справиться с локальными, особенно плотными пятнами. Она действует как мягкий абразив, поэтому использовать её стоит аккуратно.

Соду наносят на влажную салфетку или готовят пасту с водой, слегка трут загрязнённый участок, затем смывают остатки чистой влажной тканью и насухо вытирают поверхность. Этот способ не подходит для глянцевых и чувствительных покрытий.

Универсальные чистящие средства

Качественные универсальные средства подходят для регулярной уборки, особенно на окрашенных шкафах. Их можно купить готовыми или приготовить самостоятельно из воды, уксуса, небольшого количества средства для мытья посуды и щепотки соды.

Средство наносят на салфетку, а не прямо на шкаф, протирают поверхность, затем удаляют остатки влажной тканью и вытирают насухо. Такой подход помогает избежать липкости и разводов.

Популярные вопросы о чистке кухонных шкафов

Почему шкафы становятся липкими после уборки?

Чаще всего это связано с избытком чистящего средства или плохим смыванием остатков.

Как часто нужно обезжиривать кухонные шкафы?

Для активной кухни достаточно лёгкой очистки раз в 1-2 недели и более глубокой — раз в несколько месяцев.

Можно ли использовать масла для ухода за шкафами?

Да, для деревянных поверхностей подходят специальные масла и средства на масляной основе, которые защищают покрытие и придают ему ухоженный вид.

