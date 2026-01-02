Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Стерильность ценой ремонта: поверхности, которые губят дезинфицирующие салфетки

Дезинфицирующие салфетки разрушают кожаную мебель — эксперт по уборке Апарасио
Недвижимость

Дезинфицирующие салфетки давно стали привычным инструментом быстрой уборки, и многие используют их почти автоматически. Однако универсальными эти средства не являются — в ряде случаев они способны повредить поверхности или даже навредить здоровью. Профессиональные клинеры предупреждают: есть материалы и предметы, для которых такие салфетки категорически не подходят.

Влажные салфетки
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Влажные салфетки

Почему дезинфицирующие салфетки не так безопасны, как кажется

Основная проблема дезинфицирующих салфеток — их агрессивный состав. В них часто присутствуют спирты, отбеливатели и другие активные химические вещества. Они отлично справляются с бактериями, но при этом разрушают защитные покрытия, сушат материалы и могут оставлять микроповреждения, незаметные сразу, но критичные со временем.

Эксперты подчёркивают, что особенно важно учитывать не только тип поверхности, но и то, с чем она контактирует: кожей человека, детей или животных.

Кожа и замша: обувь и мебель под угрозой

Кожаная мебель, куртки, сумки и замшевая обувь требуют деликатного ухода. Дезинфицирующие салфетки нарушают структуру материала, вытягивают влагу и провоцируют растрескивание. Это особенно актуально, если салфетки содержат отбеливатель.

Вместо универсальных салфеток для кожи лучше использовать специализированные кремы, молочко или мягкие очищающие средства, предназначенные именно для этого материала, сообщает The Spruce.

Виниловые покрытия и автосиденья

Винил часто встречается в интерьере автомобиля, на напольных покрытиях и мебели. По словам экспертов, дезинфицирующие салфетки вызывают выцветание, изменение текстуры и со временем делают материал ломким.

Особенно опасны средства с отбеливателем: они ускоряют разрушение винилового слоя и сокращают срок службы покрытия. Для таких поверхностей предпочтительны нейтральные чистящие средства и тёплая вода.

Детские игрушки и предметы для малышей

Игрушки — одна из самых уязвимых категорий. Дети часто тянут их в рот, а остатки химических веществ с поверхности могут попасть в организм.

Эксперты советуют отказаться от дезинфицирующих салфеток в пользу безопасных альтернатив. Простая тёплая вода с мылом или специальные нетоксичные средства для детских товаров справляются с задачей не хуже и не несут рисков.

Почему нельзя протирать салфетками руки

Иногда дезинфицирующие салфетки используют вместо антисептика для рук, но это ошибка. Такие салфетки не предназначены для контакта с кожей и могут вызывать раздражение, сухость и аллергические реакции.

Сара Апарасио, эксперт по уборке компании Homeaglow, отмечает, что некоторые бренды прямо указывают в инструкции необходимость работать в перчатках. Это означает, что прямой контакт с кожей нежелателен даже для взрослых.

Миски и аксессуары для домашних животных

Посуда для кошек и собак — ещё одна зона риска. Остатки химии могут вызвать у питомцев проблемы с желудком или кожные реакции. У домашних животных может возникнуть сильная аллергическая реакция на химические вещества в дезинфицирующих салфетках.

Для ухода за мисками лучше использовать горячую воду и мягкое моющее средство, тщательно смывая остатки.

Электроника и экраны

Телефоны, телевизоры, планшеты и ноутбуки имеют чувствительные покрытия, включая защиту от отпечатков пальцев. Дезинфицирующие салфетки разрушают эти слои и могут ухудшить работу сенсоров. Электронные экраны чрезвычайно чувствительны.

Оптимальный вариант — салфетки из микрофибры и специальные средства для экранов или слегка влажная ткань без агрессивных компонентов.

Популярные вопросы о дезинфицирующих салфетках

Можно ли использовать их для всей квартиры?

Нет, они подходят только для ограниченного числа поверхностей.

Чем заменить салфетки для быстрой уборки?

Микрофиброй, мыльным раствором или профильными средствами.

Опасны ли салфетки при редком использовании?

При редком использовании риск ниже, но для чувствительных поверхностей он остаётся.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом уборка недвижимость
Новости Все >
Барабанные тормоза зимой примерзают чаще дисковых
Универсальную диету для лечения артроза не подтвердили — специалисты
Солянка сочетает мясо, копчёности, каперсы и томаты — Allrecipes
Вьетнам разрешает безвизовый въезд россиянам на 45 дней — туристические эксперты
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Уксус подходит для чистки холодильника и удаления запахов — Southern Living
Аккумуляторы зимой чаще похищают из-за высокого спроса
Спутники зафиксировали волны до 35 м в Тихом океане — данные Science-et-vie
В феврале 2026 года часть россиян получит увеличенные соцвыплаты
Силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы после 40 лет — тренеры
Сейчас читают
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Недвижимость
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Недвижимость
Универсальный Тепофол подходит для стен крыш и балконов
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Недвижимость
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Водители смотрят каждый день, но не понимают: знак на приборной панели с практической пользой
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Последние материалы
Вьетнам разрешает безвизовый въезд россиянам на 45 дней — туристические эксперты
Прищепка помогает закрепить корм для птиц зимой без гвоздей — Le Journal des Seniors
Уксус подходит для чистки холодильника и удаления запахов — Southern Living
Аккумуляторы зимой чаще похищают из-за высокого спроса
Спутники зафиксировали волны до 35 м в Тихом океане — данные Science-et-vie
Скотчем можно убрать лишние блестки с лица во время вечеринки
Говяжий язык в банке варится от трёх до восьми часов
Асимметричные лыжи позволяют подниматься в гору без скольжения
В феврале 2026 года часть россиян получит увеличенные соцвыплаты
Силовые тренировки замедляют потерю мышечной массы после 40 лет — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.