Стерильность ценой ремонта: поверхности, которые губят дезинфицирующие салфетки

Дезинфицирующие салфетки разрушают кожаную мебель — эксперт по уборке Апарасио

Дезинфицирующие салфетки давно стали привычным инструментом быстрой уборки, и многие используют их почти автоматически. Однако универсальными эти средства не являются — в ряде случаев они способны повредить поверхности или даже навредить здоровью. Профессиональные клинеры предупреждают: есть материалы и предметы, для которых такие салфетки категорически не подходят.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info Влажные салфетки

Почему дезинфицирующие салфетки не так безопасны, как кажется

Основная проблема дезинфицирующих салфеток — их агрессивный состав. В них часто присутствуют спирты, отбеливатели и другие активные химические вещества. Они отлично справляются с бактериями, но при этом разрушают защитные покрытия, сушат материалы и могут оставлять микроповреждения, незаметные сразу, но критичные со временем.

Эксперты подчёркивают, что особенно важно учитывать не только тип поверхности, но и то, с чем она контактирует: кожей человека, детей или животных.

Кожа и замша: обувь и мебель под угрозой

Кожаная мебель, куртки, сумки и замшевая обувь требуют деликатного ухода. Дезинфицирующие салфетки нарушают структуру материала, вытягивают влагу и провоцируют растрескивание. Это особенно актуально, если салфетки содержат отбеливатель.

Вместо универсальных салфеток для кожи лучше использовать специализированные кремы, молочко или мягкие очищающие средства, предназначенные именно для этого материала, сообщает The Spruce.

Виниловые покрытия и автосиденья

Винил часто встречается в интерьере автомобиля, на напольных покрытиях и мебели. По словам экспертов, дезинфицирующие салфетки вызывают выцветание, изменение текстуры и со временем делают материал ломким.

Особенно опасны средства с отбеливателем: они ускоряют разрушение винилового слоя и сокращают срок службы покрытия. Для таких поверхностей предпочтительны нейтральные чистящие средства и тёплая вода.

Детские игрушки и предметы для малышей

Игрушки — одна из самых уязвимых категорий. Дети часто тянут их в рот, а остатки химических веществ с поверхности могут попасть в организм.

Эксперты советуют отказаться от дезинфицирующих салфеток в пользу безопасных альтернатив. Простая тёплая вода с мылом или специальные нетоксичные средства для детских товаров справляются с задачей не хуже и не несут рисков.

Почему нельзя протирать салфетками руки

Иногда дезинфицирующие салфетки используют вместо антисептика для рук, но это ошибка. Такие салфетки не предназначены для контакта с кожей и могут вызывать раздражение, сухость и аллергические реакции.

Сара Апарасио, эксперт по уборке компании Homeaglow, отмечает, что некоторые бренды прямо указывают в инструкции необходимость работать в перчатках. Это означает, что прямой контакт с кожей нежелателен даже для взрослых.

Миски и аксессуары для домашних животных

Посуда для кошек и собак — ещё одна зона риска. Остатки химии могут вызвать у питомцев проблемы с желудком или кожные реакции. У домашних животных может возникнуть сильная аллергическая реакция на химические вещества в дезинфицирующих салфетках.

Для ухода за мисками лучше использовать горячую воду и мягкое моющее средство, тщательно смывая остатки.

Электроника и экраны

Телефоны, телевизоры, планшеты и ноутбуки имеют чувствительные покрытия, включая защиту от отпечатков пальцев. Дезинфицирующие салфетки разрушают эти слои и могут ухудшить работу сенсоров. Электронные экраны чрезвычайно чувствительны.

Оптимальный вариант — салфетки из микрофибры и специальные средства для экранов или слегка влажная ткань без агрессивных компонентов.

Популярные вопросы о дезинфицирующих салфетках

Можно ли использовать их для всей квартиры?

Нет, они подходят только для ограниченного числа поверхностей.

Чем заменить салфетки для быстрой уборки?

Микрофиброй, мыльным раствором или профильными средствами.

Опасны ли салфетки при редком использовании?

При редком использовании риск ниже, но для чувствительных поверхностей он остаётся.