Ольга Сакиулова

Маленькая квартира, большие возможности: старые схемы, которые работают лучше модных лайфхаков

В советских квартирах использовали антресоли для хранения
Недвижимость

Квартиры в СССР редко баловали метражом, но при этом умудрялись быть функциональными и удобными для жизни. На 30 квадратных метрах размещались гостиная, спальня и детская — и это считалось нормой. Секрет был не в дизайне, а в продуманном использовании каждого сантиметра пространства.

Советская квартира
Как маленькие квартиры превращали в удобные

Советская планировка почти всегда была компромиссом, а потому требовала изобретательности. Хозяйки и хозяева не гнались за стилем — они решали конкретные задачи: где хранить вещи, как разместить семью и что делать с "мертвыми зонами". Многие из этих решений сегодня выглядят неожиданно современно.
Главный принцип был прост: квартира должна меняться в течение дня и подстраиваться под потребности семьи, а не наоборот.

Антресоли и хранение под потолком

Антресоли в коридорах и комнатах сегодня часто демонтируют как "пережиток прошлого". И совершенно напрасно. Эти шкафы под потолком использовались для хранения сезонных вещей, чемоданов, банок с заготовками и редко используемых предметов.
Потолочное пространство иначе оставалось пустым, а антресоли фактически добавляли квартире бесплатные квадратные метры хранения. Современные встроенные шкафы с верхними секциями работают по тому же принципу, но стоят заметно дороже.

Трансформирующаяся мебель без громких названий

Раскладные столы и диваны были обязательным элементом советского быта. Стол-книжка в будни занимал минимум места, а к приходу гостей превращался в полноценный обеденный стол.
Диван-кровать днём служил зоной отдыха, а ночью — спальней. Комната за сутки меняла своё назначение несколько раз, позволяя одной площади выполнять сразу несколько функций. Сегодня это называют "трансформирующейся мебелью" и продают как дизайнерское решение.

Зонирование без стен

Вместо капитальных перегородок использовали ширмы, занавески и плотные шторы. Детский уголок, спальное место или кладовку можно было отделить буквально за считаные минуты.
Такой подход экономил драгоценные сантиметры: стена отнимала бы 10-15 см полезной площади, а ткань — почти ничего. Сейчас это называют "мягким зонированием" и активно применяют в студиях.

Кладовка как спасение от хаоса

Практически в каждой советской квартире была кладовка — небольшое помещение без окна для хранения всего "негостевого". Инструменты, лыжи, чемоданы и запасы не загромождали жилые комнаты.
Позже кладовки часто объединяли с комнатами ради лишнего метра, но вместе с ним исчезало и удобное хранение. Современные гардеробные и хозяйственные комнаты — это, по сути, возвращение старой идеи под новым названием. Об этом сообщает INMYROOM.

Ниши, которые умели использовать

Ниши в хрущёвках редко были удобными, но их старались задействовать: встраивали шкафы, делали полки, размещали хранение. Неловкое пространство превращалось в функциональное.
Сегодня такие ниши часто зашивают гипсокартоном или оставляют пустыми, хотя опыт прошлого показывает — это готовое место для встроенной мебели.

Хрущёвский холодильник и подоконник

Шкафчик под кухонным окном с выходом наружу зимой служил естественным холодильником, экономя электроэнергию. Сейчас его чаще убирают, но в межсезонье идея всё ещё может работать.
Подоконник тоже не простаивал. В маленьких кухнях он превращался в рабочую поверхность или обеденный стол. Сегодня дизайнеры предлагают расширять подоконники и делать барные стойки — ровно то же самое, что делали десятилетия назад.

Вертикальное пространство и зеркала

Полки над дверными проёмами, многоярусные кровати, кровати-чердаки — всё это позволяло освободить площадь пола. Для детей и взрослых такие решения были способом выиграть дополнительные метры.
Зеркала от пола до потолка в прихожих и на дверцах шкафов визуально увеличивали пространство, делая квартиру светлее и просторнее.

Популярные вопросы о планировке маленьких квартир

Можно ли жить комфортно на 30 квадратных метрах?
Да, при грамотной организации пространства.

Что важнее — метраж или планировка?
Планировка и функциональность.

Какие приёмы актуальны сегодня?
Антресоли, трансформирующаяся мебель и зонирование без стен.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
