Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров

Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france
Недвижимость

Когда-то этот пол считался символом современного дома и безошибочным признаком хорошего вкуса. Он обещал эффект "вау" и ощущение дизайнерского интерьера, как на страницах глянца. Но к 2026 году отношение к нему резко меняется, и любимый стиль постепенно уходит в прошлое. Об этом сообщает ouest-france.

Элегантная гостиная с мраморным полом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Элегантная гостиная с мраморным полом

Когда эффектный пол был мечтой

Ещё несколько лет назад интерьеры активно заполняли серые покрытия с эффектом вощёного бетона, глянцевый мрамор в шахматной раскладке и плитка XXL. Эти решения ассоциировались с индустриальными лофтами, парижским шиком и архитектурной строгостью. Они выглядели дорого, подчёркнуто современно и задавали тон всему пространству.

Каталоги производителей наперебой предлагали всё более гладкие поверхности, крупные форматы и выразительные текстуры. Такой пол сам становился главным элементом интерьера и практически не требовал дополнительного декора.

Почему дизайнерский вау-эффект больше не работает

Со временем очарование эффектных поверхностей стало сходить на нет. Однородные полы с сильным визуальным акцентом начали утомлять — и взгляд, и восприятие пространства. Они оказались слишком холодными, строгими и плохо адаптируемыми к смене сезонов и настроений.

Зимой это ощущается особенно остро: бетонные и мраморные покрытия усиливают чувство холода и делают интерьер менее уютным. Кроме того, такие полы буквально диктуют стиль, не оставляя свободы для изменений в мебели, текстиле или декоре.

Практичность против идеальной картинки

Помимо визуальной усталости, у "модных" покрытий выявились и бытовые минусы. На больших гладких поверхностях заметны любые царапины, трещины и следы влаги. Уход в зимний период становится сложнее, а любое повреждение сразу бросается в глаза.

Плитка XXL и имитации бетона выглядят эффектно на фото, но в реальной жизни оказываются требовательными и не всегда комфортными для повседневного использования.

Возвращение к теплу и естественности

Зима 2025-2026 годов окончательно закрепила новый поворот в интерьерах. Всё больше домовладельцев стремятся создать ощущение уюта, защищённости и "тихого" комфорта. На первый план выходят натуральные материалы, живые текстуры и мягкие оттенки.

Имитации постепенно уступают место настоящему дереву, камню, терракоте и глазурованной плитке. Их естественные неровности, оттенки и следы времени воспринимаются не как недостатки, а как ценность.

Меньше масштаба — больше жизни

Вместо гигантских форматов дизайнеры всё чаще рекомендуют классические размеры плитки. Стандартные квадратные и прямоугольные элементы проще укладывать, легче сочетать с интерьером и, при необходимости, заменять.

Такие форматы не навязывают стиль и спокойно "живут" в пространстве годами, не вызывая ощущения устаревшего решения.

Цвета, которые создают ощущение дома

Холодные серые и ослепительно-белые оттенки уступают место тёплой, природной палитре. В интерьерах 2026 года всё чаще появляются бежевые, медовые, охристые, землистые тона, тёплый серый и приглушённый зелёный.

Эти цвета визуально согревают пространство и превращают дом в уютный кокон, особенно в холодное время года.

Сравнение: старый тренд и новый подход

Если раньше пол должен был поражать и доминировать, то теперь он становится фоном для жизни. Имитации бетона и плитка XXL привлекают внимание, но быстро утомляют. Натуральные материалы, напротив, со временем раскрываются и становятся только выразительнее.

Советы шаг за шагом при выборе пола в 2026 году

  1. Делайте ставку на натуральные или визуально тёплые материалы.

  2. Выбирайте классические форматы без излишнего масштаба.

  3. Отдавайте предпочтение спокойным оттенкам.

  4. Учитывайте, как пол будет выглядеть зимой.

  5. Используйте ковры из натуральных волокон для уюта.

  6. Не ориентируйтесь только на краткосрочные тренды.

Популярные вопросы о напольных покрытиях в 2026 году

Какие полы выходят из моды?

Имитации бетона, мрамор с глянцем и плитка XXL с сильным эффектом.

Что выбирают вместо них?

Дерево, терракоту, натуральный камень и небольшую глазурованную плитку.

Какой пол считается самым универсальным?

Тот, который не доминирует в интерьере и легко сочетается с разным декором.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы стиль ремонт интерьер
Новости Все >
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Ходьба по лестнице включает мышцы ног и ягодиц — тренеры
Пластиковые бутылки подходят для выращивания чеснока на подоконнике — Actualno
Примерзшие двери автомобиля зимой связаны с замерзанием тросов и замков
Учёные расшифровали тайну Вифлеемской звезды — JBAA
Рекрутеры боятся геймеров в резюме — JPP
Дискомфорт при отказе от сахара стал нормальной реакцией — тренер
Учёные выявили неизвестных сенакантовых акул в пещере Кентукки — Earth
Сейчас читают
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Наука и техника
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Иберис цветёт с мая по сентябрь и не боится засухи
Садоводство, цветоводство
Иберис цветёт с мая по сентябрь и не боится засухи
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Одышка у собак и кошек требует срочной помощи ветеринара — To Pet Mou
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Промытый рис становится более рассыпчатым при варке
Рост цен на запчасти вызвал спрос на изношенные двигатели
Ходьба по лестнице включает мышцы ног и ягодиц — тренеры
Ископаемые позвонки в Австралии указали на новый очаг гигантских акул — IFLscience
Стакан воды утром восполняет ночную потерю жидкости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.