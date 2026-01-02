Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров

Мраморный пол теряет популярность в современных домах — ouest-france

Когда-то этот пол считался символом современного дома и безошибочным признаком хорошего вкуса. Он обещал эффект "вау" и ощущение дизайнерского интерьера, как на страницах глянца. Но к 2026 году отношение к нему резко меняется, и любимый стиль постепенно уходит в прошлое. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Элегантная гостиная с мраморным полом

Когда эффектный пол был мечтой

Ещё несколько лет назад интерьеры активно заполняли серые покрытия с эффектом вощёного бетона, глянцевый мрамор в шахматной раскладке и плитка XXL. Эти решения ассоциировались с индустриальными лофтами, парижским шиком и архитектурной строгостью. Они выглядели дорого, подчёркнуто современно и задавали тон всему пространству.

Каталоги производителей наперебой предлагали всё более гладкие поверхности, крупные форматы и выразительные текстуры. Такой пол сам становился главным элементом интерьера и практически не требовал дополнительного декора.

Почему дизайнерский вау-эффект больше не работает

Со временем очарование эффектных поверхностей стало сходить на нет. Однородные полы с сильным визуальным акцентом начали утомлять — и взгляд, и восприятие пространства. Они оказались слишком холодными, строгими и плохо адаптируемыми к смене сезонов и настроений.

Зимой это ощущается особенно остро: бетонные и мраморные покрытия усиливают чувство холода и делают интерьер менее уютным. Кроме того, такие полы буквально диктуют стиль, не оставляя свободы для изменений в мебели, текстиле или декоре.

Практичность против идеальной картинки

Помимо визуальной усталости, у "модных" покрытий выявились и бытовые минусы. На больших гладких поверхностях заметны любые царапины, трещины и следы влаги. Уход в зимний период становится сложнее, а любое повреждение сразу бросается в глаза.

Плитка XXL и имитации бетона выглядят эффектно на фото, но в реальной жизни оказываются требовательными и не всегда комфортными для повседневного использования.

Возвращение к теплу и естественности

Зима 2025-2026 годов окончательно закрепила новый поворот в интерьерах. Всё больше домовладельцев стремятся создать ощущение уюта, защищённости и "тихого" комфорта. На первый план выходят натуральные материалы, живые текстуры и мягкие оттенки.

Имитации постепенно уступают место настоящему дереву, камню, терракоте и глазурованной плитке. Их естественные неровности, оттенки и следы времени воспринимаются не как недостатки, а как ценность.

Меньше масштаба — больше жизни

Вместо гигантских форматов дизайнеры всё чаще рекомендуют классические размеры плитки. Стандартные квадратные и прямоугольные элементы проще укладывать, легче сочетать с интерьером и, при необходимости, заменять.

Такие форматы не навязывают стиль и спокойно "живут" в пространстве годами, не вызывая ощущения устаревшего решения.

Цвета, которые создают ощущение дома

Холодные серые и ослепительно-белые оттенки уступают место тёплой, природной палитре. В интерьерах 2026 года всё чаще появляются бежевые, медовые, охристые, землистые тона, тёплый серый и приглушённый зелёный.

Эти цвета визуально согревают пространство и превращают дом в уютный кокон, особенно в холодное время года.

Сравнение: старый тренд и новый подход

Если раньше пол должен был поражать и доминировать, то теперь он становится фоном для жизни. Имитации бетона и плитка XXL привлекают внимание, но быстро утомляют. Натуральные материалы, напротив, со временем раскрываются и становятся только выразительнее.

Советы шаг за шагом при выборе пола в 2026 году

Делайте ставку на натуральные или визуально тёплые материалы. Выбирайте классические форматы без излишнего масштаба. Отдавайте предпочтение спокойным оттенкам. Учитывайте, как пол будет выглядеть зимой. Используйте ковры из натуральных волокон для уюта. Не ориентируйтесь только на краткосрочные тренды.

Популярные вопросы о напольных покрытиях в 2026 году

Какие полы выходят из моды?

Имитации бетона, мрамор с глянцем и плитка XXL с сильным эффектом.

Что выбирают вместо них?

Дерево, терракоту, натуральный камень и небольшую глазурованную плитку.

Какой пол считается самым универсальным?

Тот, который не доминирует в интерьере и легко сочетается с разным декором.