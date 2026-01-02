Полотенца всегда тёплые — но без полотенцесушителя: стильный приём, который ворвался в тренды

Тёплый пол заменяет полотенцесушители в современной ванной — ouest-france

Ванные комнаты стремительно меняются и всё больше напоминают личные спа-пространства, где важны не только комфорт, но и визуальная тишина. В конце 2025 года дизайнеры всё чаще отказываются от привычных полотенцесушителей, считая их устаревшим элементом интерьера. На смену приходит новое понимание тепла — незаметное, умное и эстетичное. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Современная ванная с обогревом

Почему полотенцесушители уходят в прошлое

Классические полотенцесушители долгое время совмещали функции обогрева и сушки, но сегодня они всё чаще выбиваются из концепции современных интерьеров. В эпоху минимализма громоздкие металлические конструкции воспринимаются как лишний визуальный шум. Ванная комната больше не рассматривается как сугубо утилитарное пространство — она становится зоной восстановления и отдыха.

Современные тенденции делают ставку на скрытые решения, которые не перегружают интерьер. Роскошь теперь не в демонстрации техники, а в ощущении уюта и продуманности.

Тёплый пол — главный фаворит дизайнеров

На первое место уверенно выходит тёплый пол. Он полностью скрыт от глаз, работает бесшумно и равномерно прогревает пространство снизу вверх. Такое тепло воспринимается мягче и естественнее, чем локальный нагрев от настенных приборов.

Современные системы отличаются высокой энергоэффективностью и точной настройкой. Их можно программировать по времени суток или интегрировать в систему "умный дом", подстраивая температуру под привычки жильцов. При этом стены остаются свободными для декора, мебели и хранения.

Зеркала с подогревом — функциональность без компромиссов

Ещё одно решение, которое активно набирает популярность, — зеркала с подогревом и функцией антизапотевания. Они решают сразу несколько задач: сохраняют зеркальную поверхность чистой после душа и дополнительно участвуют в обогреве помещения.

Многие модели оснащены встроенной LED-подсветкой, датчиками движения и лаконичным дизайном. Такое зеркало становится не просто аксессуаром, а полноценным элементом интерьера, где технология не бросается в глаза.

Дизайнерские радиаторы как арт-объекты

Для тех, кто всё же предпочитает настенные источники тепла, декораторы предлагают альтернативу в виде дизайнерских радиаторов. Это плоские панели из матового металла, камня или закалённого стекла, которые больше напоминают декоративные панели или арт-объекты.

Они могут сливаться с отделкой или, наоборот, выступать акцентом, не ассоциируясь напрямую с системой отопления. Идея в том, чтобы тепло было, но само устройство оставалось визуально нейтральным.

Натуральные материалы и визуальное тепло

Современная ванная всё чаще оформляется с использованием натуральных материалов: светлого дерева, камня, терраццо, натурального линолеума. Эти поверхности создают ощущение тепла даже без прямого источника нагрева и усиливают эффект уюта.

Минимализм с подвесной мебелью, мягкими линиями и спокойной палитрой требует таких же сдержанных решений для обогрева — эффективных, но незаметных.

Умные технологии в ванной комнате

Домашняя автоматизация всё активнее проникает в ванные комнаты. Температуру можно регулировать с точностью до градуса, свет — адаптировать под время суток, а сценарии — управлять голосом.

В таком пространстве традиционный полотенцесушитель выглядит чужеродно. Новые системы обогрева легко интегрируются в "умный дом", не нарушая гармонию интерьера.

Сравнение: полотенцесушитель и современные альтернативы

Классический полотенцесушитель заметен, занимает место и диктует планировку. Тёплый пол и встроенные решения работают иначе: они освобождают стены, создают равномерный микроклимат и не спорят с дизайном. С точки зрения эстетики и гибкости современные варианты уверенно выигрывают.

Советы при выборе нового обогрева

Определите, нужен ли вам скрытый или акцентный источник тепла. Рассмотрите тёплый пол как базовое решение. Добавьте зеркало с подогревом для функциональности. Продумайте систему сушки полотенец. Учитывайте совместимость с автоматизацией. Выбирайте решения, которые не перегружают интерьер.

Популярные вопросы о замене полотенцесушителей

Чем заменить полотенцесушитель в ванной?

Чаще всего выбирают тёплый пол, подогреваемые зеркала и дизайнерские радиаторы.

Насколько это энергоэффективно?

Современные системы потребляют меньше энергии и точнее регулируются.

Подходит ли такое решение для квартиры?

Да, при правильном проектировании альтернативы подходят как для домов, так и для квартир.