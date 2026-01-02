Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Полотенца всегда тёплые — но без полотенцесушителя: стильный приём, который ворвался в тренды

Тёплый пол заменяет полотенцесушители в современной ванной — ouest-france
Недвижимость

Ванные комнаты стремительно меняются и всё больше напоминают личные спа-пространства, где важны не только комфорт, но и визуальная тишина. В конце 2025 года дизайнеры всё чаще отказываются от привычных полотенцесушителей, считая их устаревшим элементом интерьера. На смену приходит новое понимание тепла — незаметное, умное и эстетичное. Об этом сообщает ouest-france.

Современная ванная с обогревом
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная ванная с обогревом

Почему полотенцесушители уходят в прошлое

Классические полотенцесушители долгое время совмещали функции обогрева и сушки, но сегодня они всё чаще выбиваются из концепции современных интерьеров. В эпоху минимализма громоздкие металлические конструкции воспринимаются как лишний визуальный шум. Ванная комната больше не рассматривается как сугубо утилитарное пространство — она становится зоной восстановления и отдыха.

Современные тенденции делают ставку на скрытые решения, которые не перегружают интерьер. Роскошь теперь не в демонстрации техники, а в ощущении уюта и продуманности.

Тёплый пол — главный фаворит дизайнеров

На первое место уверенно выходит тёплый пол. Он полностью скрыт от глаз, работает бесшумно и равномерно прогревает пространство снизу вверх. Такое тепло воспринимается мягче и естественнее, чем локальный нагрев от настенных приборов.

Современные системы отличаются высокой энергоэффективностью и точной настройкой. Их можно программировать по времени суток или интегрировать в систему "умный дом", подстраивая температуру под привычки жильцов. При этом стены остаются свободными для декора, мебели и хранения.

Зеркала с подогревом — функциональность без компромиссов

Ещё одно решение, которое активно набирает популярность, — зеркала с подогревом и функцией антизапотевания. Они решают сразу несколько задач: сохраняют зеркальную поверхность чистой после душа и дополнительно участвуют в обогреве помещения.

Многие модели оснащены встроенной LED-подсветкой, датчиками движения и лаконичным дизайном. Такое зеркало становится не просто аксессуаром, а полноценным элементом интерьера, где технология не бросается в глаза.

Дизайнерские радиаторы как арт-объекты

Для тех, кто всё же предпочитает настенные источники тепла, декораторы предлагают альтернативу в виде дизайнерских радиаторов. Это плоские панели из матового металла, камня или закалённого стекла, которые больше напоминают декоративные панели или арт-объекты.

Они могут сливаться с отделкой или, наоборот, выступать акцентом, не ассоциируясь напрямую с системой отопления. Идея в том, чтобы тепло было, но само устройство оставалось визуально нейтральным.

Натуральные материалы и визуальное тепло

Современная ванная всё чаще оформляется с использованием натуральных материалов: светлого дерева, камня, терраццо, натурального линолеума. Эти поверхности создают ощущение тепла даже без прямого источника нагрева и усиливают эффект уюта.

Минимализм с подвесной мебелью, мягкими линиями и спокойной палитрой требует таких же сдержанных решений для обогрева — эффективных, но незаметных.

Умные технологии в ванной комнате

Домашняя автоматизация всё активнее проникает в ванные комнаты. Температуру можно регулировать с точностью до градуса, свет — адаптировать под время суток, а сценарии — управлять голосом.

В таком пространстве традиционный полотенцесушитель выглядит чужеродно. Новые системы обогрева легко интегрируются в "умный дом", не нарушая гармонию интерьера.

Сравнение: полотенцесушитель и современные альтернативы

Классический полотенцесушитель заметен, занимает место и диктует планировку. Тёплый пол и встроенные решения работают иначе: они освобождают стены, создают равномерный микроклимат и не спорят с дизайном. С точки зрения эстетики и гибкости современные варианты уверенно выигрывают.

Советы при выборе нового обогрева

  1. Определите, нужен ли вам скрытый или акцентный источник тепла.

  2. Рассмотрите тёплый пол как базовое решение.

  3. Добавьте зеркало с подогревом для функциональности.

  4. Продумайте систему сушки полотенец.

  5. Учитывайте совместимость с автоматизацией.

  6. Выбирайте решения, которые не перегружают интерьер.

Популярные вопросы о замене полотенцесушителей

Чем заменить полотенцесушитель в ванной?

Чаще всего выбирают тёплый пол, подогреваемые зеркала и дизайнерские радиаторы.

Насколько это энергоэффективно?

Современные системы потребляют меньше энергии и точнее регулируются.

Подходит ли такое решение для квартиры?

Да, при правильном проектировании альтернативы подходят как для домов, так и для квартир.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дизайн интерьер отопление ванная комната
Новости Все >
Примерзшие двери автомобиля зимой связаны с замерзанием тросов и замков
Пластиковые бутылки подходят для выращивания чеснока на подоконнике — Actualno
Учёные расшифровали тайну Вифлеемской звезды — JBAA
Рекрутеры боятся геймеров в резюме — JPP
Дискомфорт при отказе от сахара стал нормальной реакцией — тренер
Учёные выявили неизвестных сенакантовых акул в пещере Кентукки — Earth
Выявлена связь между воспалением в клетках кожи головы и возрастными изменениям волос
Зимняя мойка автомобиля снижает риск коррозии из-за соли и реагентов — Actualno
Отель в Моклине превращает обучение в атмосферу —The Guardian
Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года
Сейчас читают
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Торговое судно XVI века обнаружено на глубине 2500 м у юга Франции — Le Monde
Наука и техника
Торговое судно XVI века обнаружено на глубине 2500 м у юга Франции — Le Monde
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Учёные расшифровали тайну Вифлеемской звезды — JBAA
Рекрутеры боятся геймеров в резюме — JPP
Вкусные фаршированные грибы можно приготовить без сливок и сыра
Дискомфорт при отказе от сахара стал нормальной реакцией — тренер
Учёные выявили неизвестных сенакантовых акул в пещере Кентукки — Earth
Эшшольция выдерживает дожди и заморозки без потерь
Выявлена связь между воспалением в клетках кожи головы и возрастными изменениям волос
Неправильное размещение плиты сокращает рабочую зону кухни
Зимняя мойка автомобиля снижает риск коррозии из-за соли и реагентов — Actualno
Отель в Моклине превращает обучение в атмосферу —The Guardian
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.