Светлана Нерадовская

Новая кухня начинает раздражать с первого дня: планировочные промахи, которые дорого обходятся

Неправильное размещение плиты сокращает рабочую зону кухни
Недвижимость

Кухня давно перестала быть исключительно рабочим пространством и все чаще становится частью гостиной, где проводят время всей семьей и принимают гостей. Поэтому здесь одинаково важны удобство, логика планировки и внешний вид.

Современная кухня
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Современная кухня

Даже незначительные просчеты могут испортить впечатление от интерьера и усложнить повседневную жизнь. Об этом сообщает блог "Всем дизайн".

Ошибка с размещением варочной панели

Одной из самых распространенных проблем дизайнер интерьера семейной студии ARTTUNDRA Евгения называет неправильное расположение плиты. Речь идет не только о внешнем виде кухни, но и о базовом удобстве готовки. Между варочной панелью и мойкой обязательно должно быть достаточно пространства. Именно этот участок используется чаще всего — для нарезки, подготовки продуктов и расстановки посуды.

"Расстояние между мойкой и плитой не должно быть слишком маленьким. Это основное место для готовки", — отмечает дизайнер Евгения в блоге "Всем дизайн".

Когда рабочей поверхности не хватает, кухня быстро становится неудобной, даже если используется современная техника и дорогая мебель.

Ошибка в расположении мойки

Вторая типичная ошибка связана с нарушением логики движения на кухне. Планировка должна учитывать естественный порядок действий при приготовлении еды. Сначала продукты достают из холодильника, затем моют, после этого подготавливают и только потом отправляют на плиту.

"Ни в коем случае нельзя нарушать логичный ход движения в кухне: достать продукты из холодильника → помыть → приготовить еду", — подчеркивает дизайнер Евгения.

Оптимально, если мойка находится рядом с холодильником, за ней следует рабочая поверхность, а варочная панель завершает цепочку. Такая схема особенно важна для кухни-гостиной, где хаотичное перемещение сразу бросается в глаза.

Ошибка с высотой навесных шкафов

Третья ошибка касается выбора высоты верхних шкафов. В небольших кухнях особенно важно использовать пространство по максимуму. При этом вытяжка не обязана проходить через все шкафы и портить визуальный облик гарнитура.

"Этого можно избежать, сделав шкафы до потолка. Они закроют некрасивый пластиковый воздуховод и вентиляционное отверстие", — отмечает дизайнер Евгения.

Производители часто предлагают стандартную высоту шкафов ради экономии бюджета, но даже в этом случае можно найти компромисс. Например, сделать шкафы до потолка только по одной стене, сохранив баланс между стоимостью и эстетикой.

Сравнение: стандартная и продуманная планировка кухни

Стандартная планировка кухни обычно предполагает типовые модули и минимальные зазоры между зонами. Это снижает стоимость, но часто ухудшает эргономику.

Продуманная планировка учитывает сценарии использования, рост владельцев, размеры техники и особенности кухни-гостиной. В результате готовка становится удобнее, а интерьер выглядит целостным и аккуратным.

Плюсы и минусы индивидуального подхода к кухне

Индивидуальное проектирование кухни имеет свои особенности. Такой вариант подходит не всем, но в большинстве случаев оправдывает себя.

  • Плюсы: удобная рабочая зона, логичное расположение мойки, плиты и холодильника, максимальное использование пространства, аккуратный внешний вид кухни-гостиной.
  • Минусы: более высокая стоимость по сравнению со стандартными решениями, необходимость тщательного планирования и замеров, больше времени на разработку проекта.

Советы по планировке кухни шаг за шагом

При проектировании кухни стоит начать с анализа привычек и сценариев готовки. Затем определить место холодильника и мойки, оставив между ними удобную рабочую поверхность. После этого продумать расположение варочной панели и духового шкафа. На финальном этапе важно обратить внимание на высоту навесных шкафов, вытяжку и хранение, особенно если кухня небольшая.

Популярные вопросы о планировке кухни

Как выбрать правильное расстояние между мойкой и плитой?

Оптимально, если между ними остается полноценная рабочая поверхность не менее 40-60 сантиметров.

Что важнее при планировке кухни: дизайн или функционал?

Функционал должен быть в приоритете, а дизайн подстраивается под удобную и логичную схему.

Стоит ли делать шкафы до потолка?

Да, особенно в небольших кухнях — это увеличивает объем хранения и улучшает внешний вид гарнитура.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
