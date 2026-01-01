Новая кухня начинает раздражать с первого дня: планировочные промахи, которые дорого обходятся

Кухня давно перестала быть исключительно рабочим пространством и все чаще становится частью гостиной, где проводят время всей семьей и принимают гостей. Поэтому здесь одинаково важны удобство, логика планировки и внешний вид.
Даже незначительные просчеты могут испортить впечатление от интерьера и усложнить повседневную жизнь. Об этом сообщает блог "Всем дизайн".
Одной из самых распространенных проблем дизайнер интерьера семейной студии ARTTUNDRA Евгения называет неправильное расположение плиты. Речь идет не только о внешнем виде кухни, но и о базовом удобстве готовки. Между варочной панелью и мойкой обязательно должно быть достаточно пространства. Именно этот участок используется чаще всего — для нарезки, подготовки продуктов и расстановки посуды.
"Расстояние между мойкой и плитой не должно быть слишком маленьким. Это основное место для готовки", — отмечает дизайнер Евгения в блоге "Всем дизайн".
Когда рабочей поверхности не хватает, кухня быстро становится неудобной, даже если используется современная техника и дорогая мебель.
Вторая типичная ошибка связана с нарушением логики движения на кухне. Планировка должна учитывать естественный порядок действий при приготовлении еды. Сначала продукты достают из холодильника, затем моют, после этого подготавливают и только потом отправляют на плиту.
"Ни в коем случае нельзя нарушать логичный ход движения в кухне: достать продукты из холодильника → помыть → приготовить еду", — подчеркивает дизайнер Евгения.
Оптимально, если мойка находится рядом с холодильником, за ней следует рабочая поверхность, а варочная панель завершает цепочку. Такая схема особенно важна для кухни-гостиной, где хаотичное перемещение сразу бросается в глаза.
Третья ошибка касается выбора высоты верхних шкафов. В небольших кухнях особенно важно использовать пространство по максимуму. При этом вытяжка не обязана проходить через все шкафы и портить визуальный облик гарнитура.
"Этого можно избежать, сделав шкафы до потолка. Они закроют некрасивый пластиковый воздуховод и вентиляционное отверстие", — отмечает дизайнер Евгения.
Производители часто предлагают стандартную высоту шкафов ради экономии бюджета, но даже в этом случае можно найти компромисс. Например, сделать шкафы до потолка только по одной стене, сохранив баланс между стоимостью и эстетикой.
Стандартная планировка кухни обычно предполагает типовые модули и минимальные зазоры между зонами. Это снижает стоимость, но часто ухудшает эргономику.
Продуманная планировка учитывает сценарии использования, рост владельцев, размеры техники и особенности кухни-гостиной. В результате готовка становится удобнее, а интерьер выглядит целостным и аккуратным.
Индивидуальное проектирование кухни имеет свои особенности. Такой вариант подходит не всем, но в большинстве случаев оправдывает себя.
При проектировании кухни стоит начать с анализа привычек и сценариев готовки. Затем определить место холодильника и мойки, оставив между ними удобную рабочую поверхность. После этого продумать расположение варочной панели и духового шкафа. На финальном этапе важно обратить внимание на высоту навесных шкафов, вытяжку и хранение, особенно если кухня небольшая.
Оптимально, если между ними остается полноценная рабочая поверхность не менее 40-60 сантиметров.
Функционал должен быть в приоритете, а дизайн подстраивается под удобную и логичную схему.
Да, особенно в небольших кухнях — это увеличивает объем хранения и улучшает внешний вид гарнитура.
