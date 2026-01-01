Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пластиковые сушилки уходят в прошлое: новая стойка для посуды делает кухню стильной и аккуратной

Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Еще недавно этот предмет на кухне старались спрятать подальше от глаз. Сегодня он неожиданно выходит на первый план и становится частью интерьерного сценария. Дизайнерская сливная стойка меняет отношение к привычному аксессуару и превращает его в элемент стиля. Об этом сообщает ouest-france.

Сливная стойка для посуды
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Сливная стойка для посуды

Почему классическая сливная стойка уходит в прошлое

Пластиковые сливные стойки десятилетиями выполняли чисто утилитарную функцию. Громоздкие формы, тусклые цвета и ощущение визуального беспорядка давно перестали вписываться в современные кухни. Особенно это заметно в открытых пространствах, где кухня объединена с гостиной и находится на виду.

Современные интерьеры всё чаще строятся вокруг ощущения лёгкости, чистоты и гармонии. В таком контексте даже второстепенные аксессуары начинают играть важную роль. Старые пластиковые модели просто не выдерживают этого визуального требования.

Кухня как жилая зона и новые требования к аксессуарам

Сегодня кухня — это не только место для готовки, но и полноценная зона жизни. Здесь принимают гостей, устраивают аперитивы, завтракают всей семьёй. Логично, что и предметы повседневного обихода должны соответствовать этому сценарию.

Производители быстро уловили этот запрос. На рынке появились аксессуары, в которых функциональность сочетается с эстетикой. Сливная стойка больше не маскируется — она становится частью декора, иногда даже его акцентом.

Дизайнерская интерпретация привычного предмета

Одной из самых обсуждаемых новинок стала сливная стойка Tempo. За её лаконичным, но выразительным обликом стоит французский дизайнер Полин Дельтур, известная умением переосмысливать повседневные жесты и предметы.

Материалы и форма: когда практичность выглядит красиво

Сливная стойка выполнена из полированной нержавеющей стали. Проволочная конструкция выглядит лёгкой и почти скульптурной, при этом остаётся прочной и устойчивой. Геометрия продумана так, чтобы посуда разных форм и размеров легко размещалась и быстро высыхала.

Отдельного внимания заслуживает съёмный контейнер для столовых приборов из белой термопластичной смолы. Его легко мыть и при необходимости убирать, не нарушая общую композицию. Даже упаковка отражает экологичный подход — минимум материалов и визуальной перегруженности.

Практика без компромиссов

Несмотря на дизайнерский статус, Tempo остаётся максимально функциональной. Диаметр около 36,5 см и высота 19 см позволяют использовать её ежедневно — от утреннего кофе до вечерних ужинов с гостями.

Разная высота металлических стоек упрощает сушку тарелок, бокалов и нестандартной посуды. Вес около 3 кг обеспечивает устойчивость, а дополнительный поддон для сбора воды, который можно приобрести отдельно, защищает столешницу от влаги.

Советы по уходу и оформлению зоны мойки

Уход за полированной сталью прост. Достаточно протирать поверхность влажной губкой, а для дополнительного блеска использовать сухую мягкую ткань.

Чтобы зона мойки выглядела завершённой, можно добавить текстильный коврик, керамическую мыльницу или небольшие веточки ароматных трав. Такие детали усиливают ощущение продуманного и живого пространства.

Популярные вопросы о дизайнерских сливных стойках

Подходит ли такая стойка для ежедневного использования?

Да, она рассчитана на повседневные нагрузки и не требует особых условий.

Чем она лучше пластиковой?

Внешним видом, долговечностью и тем, что её не нужно прятать.

Это временный тренд или надолго?

Скорее часть устойчивого движения в сторону осмысленного и качественного быта.

