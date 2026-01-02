Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Крышки как новые за 30 минут: присохший жир растворится буквально от одной ложки простого состава

Замачивание крышек в содовом растворе удаляет жир и налёт
Стеклянные крышки со временем теряют прозрачность: на них накапливается жир, нагар и тусклый налёт, который сложно очистить обычной губкой. Но вернуть им сияние можно всего одной ложкой доступных средств, не тратя деньги на дорогую бытовую химию. Пара простых составов растворяет даже плотные загрязнения и делает крышки чище новых.

Кастрюля
Фото: Designed by Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кастрюля

Простые способы вернуть крышкам идеальную чистоту

Стеклянные крышки активно используются при приготовлении пищи, из-за чего на них образуется стойкая жировая плёнка. Нагар скапливается под металлическим ободком, в скрытых участках, куда сложно добраться губкой. Поэтому важно подобрать метод, который эффективно размягчает загрязнения и позволяет удалить их без лишних усилий.

Один из самых действенных вариантов — горячие растворы на основе соды, горчичного порошка и жидкого мыла. Комбинация этих средств разрушает жировые отложения, снимает налёт и облегчает последующую чистку. При регулярном уходе стеклянные крышки дольше сохраняют прозрачность, а кастрюли выглядят аккуратнее на кухонной полке.

Ванна для стеклянных крышек

Этот способ хорош для крышек с сильными загрязнениями, особенно если под металлическим ободком накопилось много жира.

Сначала готовится раствор. В глубокий таз или противень добавляют по одной столовой ложке пищевой соды, горчичного порошка и жидкого хозяйственного мыла. Состав заливают 1,5 литрами кипятка и перемешивают до растворения сухих ингредиентов. Далее крышку полностью погружают в горячий раствор и оставляют минимум на 30 минут.

После замачивания загрязнения под ободком легко поддаются механической чистке. Остатки жира удаляют зубочисткой или деревянной шпажкой, а кромку обрабатывают старой зубной щёткой. Такой подход позволяет очистить даже труднодоступные зоны, где обычно образуются самые стойкие пятна.

Экспресс-метод на основе кальцинированной соды

Когда времени мало, помогает более концентрированный раствор. Для него смешивают две столовые ложки кальцинированной соды, две ложки горчичного порошка и три ложки жидкого мыла. Смесь заливают горячей водой (около 500 мл) и тщательно перемешивают.

Крышку помещают в раствор на 20 минут. Этого достаточно, чтобы состав растворил жировой слой. После замачивания крышку очищают щёткой или губкой. Такой метод хорошо подходит для ежедневного ухода и быстрой очистки стекла от свежих загрязнений

Оба метода основаны на сочетании соды и горчицы, но отличаются по силе воздействия. "Ванна” с большим объёмом воды и нагревом эффективнее при застарелых загрязнениях. Экспресс-раствор даёт быстрый результат, но чаще применяется для умеренно загрязнённых крышек. В обоих случаях составы безопасны для стекла и подходят для металлического ободка, если не превышать время выдержки, сообщает портал Pro Город.

Советы по уходу

Чтобы очистка проходила быстрее, рекомендуется использовать перчатки при работе с растворами. При особо стойком загрязнении время замачивания можно увеличить или слегка подогреть воду, избегая кипения. После окончания процедуры крышки обязательно промывают под проточной водой и вытирают насухо мягким полотенцем — это предотвращает появление разводов.

Металлический ободок удобно очищать пастой из соды и небольшого количества воды. Её наносят на 10-15 минут и смывают, что помогает восстановить блеск стали.

Популярные вопросы

Чем лучше очищать крышки от сильного жира

Для стойких загрязнений подходят горячие растворы с содой и горчичным порошком.

Можно ли использовать только пищевую соду

Да, но эффект будет слабее. Добавление мыла и горчицы усиливает действие.

Как избежать повторного налёта

Регулярная промывка крышек после приготовления снижает накопление жира и продлевает чистоту стекла.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
