Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Стеклянные кабины сдают позиции: роскошные отели объявили войну главному рассаднику плесени в ванной

Тренд на открытые душевые кабины распространяется из элитных отелей
Недвижимость

Эпоха стеклянных душевых кабин как непреложного символа современного ремонта подходит к концу. На смену приходит более прагматичный и визуально легкий подход, который первыми начали внедрять дизайнеры роскошных отелей и спа-центров. Этот тренд меняет не только эстетику, но и сам подход к организации пространства в ванной комнате. Об этом сообщает эксперт в области дизайна чешского портала Obchodpromiminko.

Современная душевая кабина без поддона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная душевая кабина без поддона

Почему отказываются от стеклянных перегородок

Главная причина отказа — борьба с вечной проблемой ванных комнат: повышенной влажностью и ее следствием — плесенью. Стеклянные двери и перегородки, несмотря на свой элегантный вид, создают замкнутое пространство, где плохо циркулирует воздух. Швы, уплотнители и труднодоступные уголки становятся рассадником грибка и требуют постоянного ухода.

"Стеклянные сетки часто задерживают воду в стыках, уплотнениях и труднодоступных углах, где обычно образуются плесень и грязь", — поясняют специалисты.

Открытая душевая зона решает эту проблему радикально. Вода не застаивается в ограниченном объеме, а влага равномерно распределяется по помещению и быстрее выветривается при наличии хорошей вентиляции. Это особенно актуально для помещений с плохим воздухообменом.

Функциональные преимущества открытого пространства

Помимо гигиенического аспекта, открытая планировка дает и другие практические выгоды. Пространство визуально становится больше и светлее, что критично для малогабаритных ванных комнат. Уборка упрощается в разы: исчезает необходимость отмывать стеклянные поверхности от известкового налета и чистить затирку в многочисленных стыках.

"Речь идёт не только об эстетике, но и о философии ремонта "на долгие годы", когда ванная комната должна оставаться практичной и чистой", — отмечается в обзоре трендов.

Такой подход можно назвать более экологичным, так как он сокращает использование агрессивной химии для уборки и предполагает применение долговечных, влагостойких материалов для отделки, которые не требуют частой замены.

Эстетика и интеграция в интерьер

Открытая душевая зона — это не просто отсутствие двери. Это продуманный дизайн-прием, который требует тщательного планирования гидроизоляции и уклона пола для отвода воды. Такое решение прекрасно вписывается в концепцию минимализма, создавая целостное, "текучее" пространство.

"Они легко вписываются в различные стили, от строгого минимализма до "более теплых" интерьеров с деревом и натуральными текстурами", — подчеркивают дизайнеры.

Зону можно обозначить с помощью контрастного напольного покрытия, невысокого порожка-трапа или просто визуальным разделением. Это делает ванную комнату более гармоничной и спокойной.

Сравнение: закрытая кабина vs. открытая душевая зона

Закрытая стеклянная кабина традиционно считалась лучшим способом защитить остальное пространство от брызг. Однако она создает микроклимат с высокой влажностью внутри себя и требует сложного ухода. Открытая зона обеспечивает лучший воздухообмен и простоту уборки, но требует более качественной вентиляции во всем помещении и тщательного проектирования системы водоотвода.

Советы по организации открытой душевой

  1. Гидроизоляция — прежде всего. Необходима качественная гидроизоляция всего пола ванной комнаты или как минимум обширной зоны вокруг душа.

  2. Правильный уклон. Пол должен иметь достаточный уклон (1-2 см на метр) в сторону сливного трапа, который лучше расположить в центре душевой зоны.

  3. Мощная вентиляция. Обязательно установите принудительную вытяжку с таймером, которая будет эффективно удалять влагу после принятия душа.

  4. Выбор материалов. Используйте влагостойкие материалы: крупноформатную керамоплитку, микроцемент, мозаику. Мебель должна быть с влагостойкой обработкой.

Популярные вопросы об открытых душевых

Как защитить остальную часть ванной от брызг?
Правильно спроектированный уклон пола и центральный трап сведут брызги к минимуму. Дополнительно можно использовать подвесной экран из стекла (не до пола) или просто пользоваться шторкой на магнитной ленте, которая убирается после душа.

Подходит ли такое решение для маленькой ванной?
Да, это одно из лучших решений для маленьких помещений. Отсутствие громоздких кабин визуально расширяет пространство. Важно обеспечить эффективную вентиляцию, так как в маленькой комнате влага распространяется быстрее.

Сложно ли сделать такую переделку в уже готовой ванной?
Это капитальное решение, требующее замены стяжки пола, гидроизоляции и часто — переноса коммуникаций. Оно больше подходит для комплексного ремонта, а не для косметического обновления.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы дизайн ремонт ванная комната
Новости Все >
Удалённая работа на острове раскрывает суровую правду — Aliceadabridal
Спутники зафиксировали в Тихом океане редкую 35-метровую волну — СPG
Микродвижения в быту повышают дневную физическую активность — фитнес-тренеры
Макароны с помидорами с юга США снова набирают популярность — Simply Recipes
Ранний посев семян зимой приводит к вытянутой рассаде и стрессу растений — Actualno
Серые автосалоны продают машины без обязательств
Антигистаминные, жаропонижающие и сорбенты должны быть в новогодней аптечке
КТК приостановил перевалку нефти
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Сейчас читают
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Домашние животные
Исследование Университета Отаго выявило новый вымерший вид утки с островов Чатем
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Микродвижения в быту повышают дневную физическую активность — фитнес-тренеры
Ранний посев семян зимой приводит к вытянутой рассаде и стрессу растений — Actualno
Перекись водорода очищает раковину и технику без следов — The Spruce
Серые автосалоны продают машины без обязательств
Антигистаминные, жаропонижающие и сорбенты должны быть в новогодней аптечке
Короткие пуховые куртки считаются старомодными в 2026 году
КТК приостановил перевалку нефти
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Впервые зафиксировано тройное слияние галактик с активными черными дырами — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.