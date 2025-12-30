Стеклянные кабины сдают позиции: роскошные отели объявили войну главному рассаднику плесени в ванной

Тренд на открытые душевые кабины распространяется из элитных отелей

Эпоха стеклянных душевых кабин как непреложного символа современного ремонта подходит к концу. На смену приходит более прагматичный и визуально легкий подход, который первыми начали внедрять дизайнеры роскошных отелей и спа-центров. Этот тренд меняет не только эстетику, но и сам подход к организации пространства в ванной комнате. Об этом сообщает эксперт в области дизайна чешского портала Obchodpromiminko.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Современная душевая кабина без поддона

Почему отказываются от стеклянных перегородок

Главная причина отказа — борьба с вечной проблемой ванных комнат: повышенной влажностью и ее следствием — плесенью. Стеклянные двери и перегородки, несмотря на свой элегантный вид, создают замкнутое пространство, где плохо циркулирует воздух. Швы, уплотнители и труднодоступные уголки становятся рассадником грибка и требуют постоянного ухода.

"Стеклянные сетки часто задерживают воду в стыках, уплотнениях и труднодоступных углах, где обычно образуются плесень и грязь", — поясняют специалисты.

Открытая душевая зона решает эту проблему радикально. Вода не застаивается в ограниченном объеме, а влага равномерно распределяется по помещению и быстрее выветривается при наличии хорошей вентиляции. Это особенно актуально для помещений с плохим воздухообменом.

Функциональные преимущества открытого пространства

Помимо гигиенического аспекта, открытая планировка дает и другие практические выгоды. Пространство визуально становится больше и светлее, что критично для малогабаритных ванных комнат. Уборка упрощается в разы: исчезает необходимость отмывать стеклянные поверхности от известкового налета и чистить затирку в многочисленных стыках.

"Речь идёт не только об эстетике, но и о философии ремонта "на долгие годы", когда ванная комната должна оставаться практичной и чистой", — отмечается в обзоре трендов.

Такой подход можно назвать более экологичным, так как он сокращает использование агрессивной химии для уборки и предполагает применение долговечных, влагостойких материалов для отделки, которые не требуют частой замены.

Эстетика и интеграция в интерьер

Открытая душевая зона — это не просто отсутствие двери. Это продуманный дизайн-прием, который требует тщательного планирования гидроизоляции и уклона пола для отвода воды. Такое решение прекрасно вписывается в концепцию минимализма, создавая целостное, "текучее" пространство.

"Они легко вписываются в различные стили, от строгого минимализма до "более теплых" интерьеров с деревом и натуральными текстурами", — подчеркивают дизайнеры.

Зону можно обозначить с помощью контрастного напольного покрытия, невысокого порожка-трапа или просто визуальным разделением. Это делает ванную комнату более гармоничной и спокойной.

Сравнение: закрытая кабина vs. открытая душевая зона

Закрытая стеклянная кабина традиционно считалась лучшим способом защитить остальное пространство от брызг. Однако она создает микроклимат с высокой влажностью внутри себя и требует сложного ухода. Открытая зона обеспечивает лучший воздухообмен и простоту уборки, но требует более качественной вентиляции во всем помещении и тщательного проектирования системы водоотвода.

Советы по организации открытой душевой

Гидроизоляция — прежде всего. Необходима качественная гидроизоляция всего пола ванной комнаты или как минимум обширной зоны вокруг душа. Правильный уклон. Пол должен иметь достаточный уклон (1-2 см на метр) в сторону сливного трапа, который лучше расположить в центре душевой зоны. Мощная вентиляция. Обязательно установите принудительную вытяжку с таймером, которая будет эффективно удалять влагу после принятия душа. Выбор материалов. Используйте влагостойкие материалы: крупноформатную керамоплитку, микроцемент, мозаику. Мебель должна быть с влагостойкой обработкой.

Популярные вопросы об открытых душевых

Как защитить остальную часть ванной от брызг?

Правильно спроектированный уклон пола и центральный трап сведут брызги к минимуму. Дополнительно можно использовать подвесной экран из стекла (не до пола) или просто пользоваться шторкой на магнитной ленте, которая убирается после душа.

Подходит ли такое решение для маленькой ванной?

Да, это одно из лучших решений для маленьких помещений. Отсутствие громоздких кабин визуально расширяет пространство. Важно обеспечить эффективную вентиляцию, так как в маленькой комнате влага распространяется быстрее.

Сложно ли сделать такую переделку в уже готовой ванной?

Это капитальное решение, требующее замены стяжки пола, гидроизоляции и часто — переноса коммуникаций. Оно больше подходит для комплексного ремонта, а не для косметического обновления.