После душа становится только хуже: ошибка с полотенцами, о которой почти никто не задумывается

Банные полотенца стирают после 3–5 применений — клининг-менеджер Шилдс

Нужно ли отправлять полотенце в стирку после каждого использования — вопрос, который волнует многих, кто заботится о гигиене дома. С одной стороны, оно выглядит чистым, с другой — постоянно контактирует с влагой и кожей. Профессионалы по клинингу уверяют: универсального правила нет, всё зависит от типа полотенца и условий его использования. Об этом сообщает the spruce.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Наука чистоты

От чего зависит частота стирки полотенец

Полотенца используются в разных зонах дома и выполняют разные задачи, поэтому и требования к их чистоте отличаются. Одни контактируют с пищей, другие — с телом или уличной влагой, что напрямую влияет на скорость накопления бактерий и запахов, а также на общий уровень гигиены в ванной комнате.

"Не все полотенца нужно стирать после каждого использования, но есть категории, для которых это действительно необходимо", — отмечает операционный менеджер клининговой компании Super Cleaning Service Louisville Элизабет Шилдс.

Главный фактор — это влага. Чем дольше полотенце остаётся влажным и чем больше людей им пользуется, тем быстрее в нём создаются условия для размножения бактерий и плесени.

Как часто стирать разные виды полотенец

Пляжные и бассейновые полотенца требуют самого строгого подхода. Они впитывают песок, солнцезащитные средства, пот, хлор или солёную воду, поэтому их рекомендуют стирать после каждого использования, даже если внешне они кажутся чистыми.

Кухонные полотенца также нуждаются в частой стирке. Из-за контакта с продуктами, жиром и поверхностями их лучше менять ежедневно или хотя бы через день. Это снижает риск переноса бактерий и неприятных запахов и напрямую связано с тем, как организована уборка на кухне.

Банные полотенца можно использовать дольше. В среднем их стирают после трёх-пяти применений, но только при условии, что они полностью высыхают между использованиями. Полотенца для рук в ванной комнате обычно стирают каждые два-три дня, так как ими часто пользуются несколько человек.

Признаки, что полотенце пора стирать

Иногда полотенце подаёт сигналы само, даже если вы не считали количество использований. Самый очевидный признак — затхлый или неприятный запах.

"Если полотенце долго остаётся влажным или пахнет сыростью, значит, в нём уже начали развиваться бактерии или плесень", — объясняет Элизабет Шилдс.

Также стоит насторожиться, если ткань сохнет заметно дольше обычного. Даже без запаха полотенце, которое использовалось несколько дней подряд, лучше заменить на свежее.

Как правильно стирать полотенца

Для поддержания гигиены важно не только как часто стирать полотенца, но и как именно это делать. Специалисты советуют разделять полотенца по назначению: кухонные и банные стирать отдельно, чтобы избежать перекрёстного загрязнения.

Разделение по цвету также помогает сохранить внешний вид ткани, особенно если полотенца новые и могут линять. Для большинства полотенец подходит тёплая или горячая вода, а кухонные лучше стирать именно в горячей, чтобы эффективнее удалять жир и микробы.

При сильных запахах можно добавить немного пищевой соды — она помогает нейтрализовать ароматы. А вот кондиционеров для белья специалисты советуют избегать: они со временем накапливаются в волокнах и снижают впитываемость.

Чем заменить кондиционер для полотенец

Вместо кондиционера профессионалы рекомендуют использовать белый уксус. Его добавляют на этапе полоскания — он помогает смягчить ткань и удалить остатки моющего средства, не оставляя запаха.

При сушке важно не пересушивать полотенца. Средний или высокий режим подойдёт, но после окончания цикла их лучше сразу достать и встряхнуть, чтобы сохранить мягкость.

Сравнение: частая и редкая стирка полотенец

Частая стирка снижает риск бактерий и запахов, но ускоряет износ ткани. Редкая — продлевает срок службы полотенец, однако повышает риск накопления микробов. Оптимальный вариант — соблюдать рекомендованные интервалы и следить за состоянием полотенец, а не полагаться только на внешний вид.

Плюсы и минусы регулярной стирки полотенец

Регулярная стирка поддерживает гигиену, предотвращает запахи и делает использование полотенец комфортным. Кроме того, снижается риск кожных раздражений и распространения бактерий.

Среди минусов — более быстрый износ ткани и увеличение количества стирок. Однако при правильном уходе этот недостаток сводится к минимуму.

Советы по уходу за полотенцами

Используйте разные полотенца для кухни, ванной и пляжа. Сушите полотенца полностью после каждого использования. Стирайте кухонные полотенца ежедневно или через день. Банные полотенца меняйте каждые 3-5 использований. Избегайте кондиционеров и не пересушивайте ткань.

Популярные вопросы о стирке полотенец

Нужно ли стирать банное полотенце после каждого душа?

Нет, если оно полностью высыхает, достаточно стирать его после нескольких использований.

Почему полотенца начинают пахнуть даже после стирки?

Чаще всего причина в недостаточной сушке или остатках моющих средств в волокнах.

Можно ли стирать кухонные и банные полотенца вместе?

Специалисты не рекомендуют этого делать из-за разного уровня загрязнений.