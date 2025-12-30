Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Кухня кажется чистой, но микробы остаются: простое средство смывает их без следов и запаха

Перекись водорода очищает раковину и технику без следов — The Spruce
Недвижимость

Перекись водорода давно перестала быть средством только из аптечки. Всё чаще её используют для уборки кухни — и не случайно. Это доступное и эффективное решение помогает справляться с микробами, пятнами и запахами без агрессивной химии.

Средство для мытья плитки в ванной
Фото: NewsInfo.Ru/Open AI by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Средство для мытья плитки в ванной

Почему перекись водорода подходит для кухни

Перекись водорода действует как антисептик и окислитель. Она уничтожает бактерии и микроорганизмы на твёрдых поверхностях, а также расщепляет загрязнения и сложные пятна. При этом средство разлагается на воду и кислород, не оставляя следов и резкого запаха, сообщает The Spruce.

Благодаря мягкому отбеливающему эффекту перекись особенно полезна там, где важны чистота и гигиена: на столешницах, в раковине, на разделочных досках и бытовой технике. При правильном использовании она безопасна для большинства кухонных материалов, включая те, где чаще всего скапливаются бактерии — например, на губке для мытья посуды.

Как работает перекись водорода при уборке

Перекись уничтожает микробы за счёт окислительных процессов. При контакте с загрязнениями она начинает "шипеть", что говорит о её активности. Именно поэтому важно использовать свежеоткрытую бутылку — со временем эффективность средства снижается.

Для уборки кухни подходит стандартный аптечный раствор концентрацией 3%. Его дезинфицирующие свойства сохраняются около шести месяцев после вскрытия, а закрытая бутылка годна примерно год.

Какие зоны на кухне можно чистить перекисью

Перекись водорода подходит для регулярной и глубокой уборки. Её применяют для очистки и дезинфекции столешниц, ручек шкафов и дверей, варочных панелей и сенсорных экранов техники. Средство используют внутри холодильников и морозильных камер, а также для ухода за посудомоечной машиной.

Она хорошо работает на кухонных мойках, мусорных вёдрах, полах, разделочных досках и кухонной утвари. В сочетании с пищевой содой перекись помогает справляться с пригоревшими остатками пищи и въевшимися пятнами — в том числе там, где быстро накапливается жир, например, на стеклянной дверце духовки.

Полы и мусорные баки

Для полов и мусорных вёдер готовят простой раствор из равных частей воды и перекиси водорода. Им протирают поверхности шваброй из микрофибры. Смывать раствор не требуется, но важно не допускать застоя жидкости, особенно на ламинированных и виниловых покрытиях.

Мусорные баки после такой обработки теряют неприятные запахи и становятся заметно чище.

Разделочные доски, посуда и утварь

Разделочные доски, включая деревянные, можно дезинфицировать, распылив на них перекись и оставив на 10 минут. После этого доски тщательно промывают водой и дают им высохнуть.

Пригоревшую посуду очищают с помощью перекиси и соды, а кухонные принадлежности после мытья дополнительно дезинфицируют, распыляя средство и смывая его через несколько минут.

Как правильно использовать перекись водорода

Перед началом уборки стоит убедиться, что средство активно. Для этого достаточно налить немного перекиси в стеклянную ёмкость: если появляются пузырьки, раствор работает.

Для столешниц, фурнитуры и техники достаточно слегка распылить средство на поверхность, оставить на 5-7 минут, а затем протереть сухой салфеткой из микрофибры. Важно не заливать поверхность — перекись работает и в небольшом количестве.

Сложные загрязнения и сочетание с содой

Если на кухне есть прилипшая грязь или пятна, перекись можно использовать вместе с пищевой содой. Сначала поверхность слегка увлажняют перекисью, затем посыпают содой и аккуратно трут губкой или салфеткой. Сода выступает мягким абразивом, усиливая очищающий эффект.

После такой обработки поверхность необходимо тщательно промыть чистой водой и вытереть насухо.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом уборка недвижимость
Новости Все >
Удалённая работа на острове раскрывает суровую правду — Aliceadabridal
Спутники зафиксировали в Тихом океане редкую 35-метровую волну — СPG
Микродвижения в быту повышают дневную физическую активность — фитнес-тренеры
Макароны с помидорами с юга США снова набирают популярность — Simply Recipes
Ранний посев семян зимой приводит к вытянутой рассаде и стрессу растений — Actualno
Серые автосалоны продают машины без обязательств
Антигистаминные, жаропонижающие и сорбенты должны быть в новогодней аптечке
КТК приостановил перевалку нефти
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Сейчас читают
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Домашние животные
Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Популярное
Лапы на проводе, под ними — тысячи вольт: почему пернатые не погибают там, где опасность смертельна

Почему птицы спокойно сидят на проводах высоковольтных линий? Узнайте, как работают законы электричества и почему это важно для экологии.

Безопасность птиц на ЛЭП зависит от отсутствия замыкания — Sciencepost
Ретро-оправы 1970-х стали заметным трендом очков в 2026 году
Тренды 2026 уже здесь: оправы, которые впишутся в любой гардероб — от минимализма до ретро
Германия направит триллион евро: что это значит для всей Европы?
Кремль в ярости после попытки убить Путина. Ответ террористическому государству Украина готов
Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Не сажайте их в 2026-м: три сорта томатов, которые стали самым громким разочарованием сезона
3I/ATLAS принесла загадку под оболочкой: тонкие поры и активность намекают на необычную внутреннюю структуру
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Стрелка врёт, маршрут прыгает: в городах включился сценарий, к которому никто не был готов
Последние материалы
Микродвижения в быту повышают дневную физическую активность — фитнес-тренеры
Ранний посев семян зимой приводит к вытянутой рассаде и стрессу растений — Actualno
Перекись водорода очищает раковину и технику без следов — The Spruce
Серые автосалоны продают машины без обязательств
Антигистаминные, жаропонижающие и сорбенты должны быть в новогодней аптечке
Короткие пуховые куртки считаются старомодными в 2026 году
КТК приостановил перевалку нефти
Протирание силикона после душа снижает риск появления плесени — Prima Inspirace
Туристы возвращают инфраструктуру на маршруте №77 в Горном Алтае — гиды
Впервые зафиксировано тройное слияние галактик с активными черными дырами — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.