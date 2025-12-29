Зимой душно даже с отоплением: простой приём из Германии выгоняет плесень и сырость

Краткое проветривание снижает влажность и риск плесени — дизайнер Риддей

Зимой мы инстинктивно стараемся держать окна закрытыми, чтобы сохранить тепло, но вместе с ним в доме запираются влага, запахи и загрязнённый воздух. Со временем это отражается на самочувствии и качестве сна. В Германии уже много лет существует простая привычка, которая помогает решить эту проблему даже в холодный сезон. Об этом сообщает the spruce.

Фото: freepik.com by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Проветрвиание

Что такое Lüften и почему о нём говорят

Lüften — это немецкая практика регулярного проветривания помещений по чётким правилам. Речь идёт не о постоянно приоткрытой форточке, а о кратком, но интенсивном открывании окон для полной замены воздуха. Такой подход используют не только в частных домах, но и в школах, офисах и даже прописывают в договорах аренды жилья.

"Lüften — это исторически сложившаяся практика открытия окон, чтобы впустить свежий воздух и вытеснить застоявшийся", — говорит дизайнер интерьеров и сертифицированный специалист по строительной биологии Лорен Риддей.

Метод не требует техники, фильтров или сложных систем вентиляции, но при этом помогает поддерживать здоровый микроклимат, особенно там, где зимой окна остаются закрытыми большую часть дня.

Как работает немецкая система проветривания

Смысл Lüften заключается в быстрой замене воздуха в помещении. При открытых окнах за короткое время уходит избыточный углекислый газ, конденсат и загрязнения, а внутрь поступает свежий кислород. Это особенно важно в условиях отопительного сезона, когда воздух пересушен и быстро "застаивается".

"Утром или вечером окна открывают вручную, чтобы удалить избыток углекислого газа, плесени, бактерий и влаги, одновременно насыщая дом кислородом", — объясняет Лорен Риддей.

Продолжительность проветривания зависит от сезона. Летом окна держат открытыми дольше, а зимой достаточно нескольких минут, чтобы обновить воздух, не выстужая стены и мебель.

Почему Lüften особенно актуален зимой

В холодное время года в помещениях чаще образуется конденсат, особенно на окнах и в углах комнат. Это создаёт благоприятные условия для плесени и ухудшает качество воздуха, о чём подробно говорят при обсуждении темы проветривания зимой.

Кратковременное интенсивное проветривание помогает снизить влажность без значительных теплопотерь. Холодный свежий воздух также положительно влияет на сон и концентрацию. Многие отмечают, что после вечернего проветривания в спальне засыпать становится легче, а утреннее самочувствие — бодрее.

Преимущества Lüften для дома и здоровья

Регулярное проветривание по немецкому принципу решает сразу несколько задач. Оно снижает риск появления плесени, уменьшает количество аллергенов и улучшает общее качество воздуха. Особенно это актуально для квартир с пластиковыми окнами, где воздухообмен ограничен и часто возникают условия для появления плесени в квартире.

"Это простой способ избавиться от летучих органических соединений, бактерий и застоявшейся влаги, которые накапливаются в закрытых помещениях", — отмечает Риддей.

Дополнительный плюс — экономия на отоплении и кондиционировании в межсезонье, когда правильно организованное проветривание помогает поддерживать комфортную температуру без лишних затрат.

Сравнение: Lüften и постоянная форточка

Постоянно приоткрытое окно приводит к теплопотерям и не всегда эффективно обновляет воздух. Lüften работает иначе: за короткое время происходит полная замена воздуха, при этом стены и предметы интерьера не успевают остыть. Такой подход считается более рациональным и энергосберегающим.

Плюсы и минусы практики Lüften

Эта привычка проста и не требует затрат, но имеет свои особенности. Она подходит большинству домов и квартир, однако требует дисциплины.

К плюсам относят:

улучшение качества воздуха и сна;

снижение влажности и риска плесени;

отсутствие затрат на оборудование.

Среди минусов:

необходимость регулярно открывать окна вручную;

кратковременное снижение температуры в помещении;

не всегда удобно в сильный мороз или при шуме с улицы.

Советы по Lüften

Выберите утро и вечер для проветривания. Откройте окна полностью, а не на микропроветривание. Зимой держите окна открытыми 5-10 минут. Закрывайте двери между комнатами для направленного воздухообмена. После проветривания закройте окна и восстановите комфортную температуру.

Популярные вопросы о Lüften

Можно ли практиковать Lüften в сильный мороз?

Да, но время проветривания стоит сократить до нескольких минут.

Подходит ли Lüften для квартир?

Да, особенно для небольших помещений, где воздух застаивается быстрее.

Что лучше — Lüften или вентиляция?

Lüften не заменяет полноценную вентиляцию, но отлично дополняет её в быту.