Вода вроде горячая, но дом платит больше: что происходит с водонагревателем, если его не трогать годами

Слив воды уменьшает расход электроэнергии водонагревателем — сантехник Митчелл

О необходимости сливать воду из водонагревателя многие вспоминают слишком поздно — уже после падения напора, странных шумов или роста счетов за электричество. Между тем эта простая процедура напрямую влияет на срок службы прибора и его эффективность. Профессиональные сантехники предупреждают: делать это нужно чаще, чем принято думать. Об этом сообщает the spruce.

Почему слив воды из водонагревателя так важен

Слив и промывка бака — базовая часть ухода за водонагревателем, будь то электрическая или газовая модель. В процессе эксплуатации на дне бака постепенно накапливается осадок из минералов и примесей, особенно если в доме жёсткая вода. Со временем это начинает отражаться не только на комфорте, но и на экономии электроэнергии.

"Со временем на дне бака скапливается осадок. Эти отложения снижают эффективность нагрева, сокращают срок службы водонагревателя и увеличивают расходы на электроэнергию", — говорит профессиональный сантехник и владелец PlumbingLab. com Джош Митчелл.

Плотный слой отложений мешает нормальной передаче тепла. Прибору требуется больше времени и ресурсов, чтобы нагреть воду до заданной температуры, из-за чего ускоряется износ нагревательных элементов и внутренних стенок бака.

Как часто нужно сливать воду из водонагревателя

Частота обслуживания зависит от возраста устройства, качества воды и интенсивности использования. В среднем специалисты советуют сливать и промывать водонагреватель раз в шесть месяцев или минимум раз в год. Если оборудование установлено в регионе с жёсткой водой или используется ежедневно, интервал обслуживания лучше сократить.

Особенно это актуально для накопительных моделей. При выборе и эксплуатации разных типов устройств важно учитывать их конструкцию и объём бака, о чём часто задумываются при решении, какие водонагреватели уверенно держат температуру.

Признаки, что водонагреватель пора обслужить

Иногда техника сама подсказывает, что профилактика откладывалась слишком долго. Один из первых сигналов — неприятный запах горячей воды, который может указывать на развитие бактерий внутри бака. Ещё один тревожный симптом — нестабильная температура или её заметное снижение.

Посторонние звуки, такие как гул, треск или щелчки, возникают из-за образования паровых карманов в слое осадка. Ржавый оттенок воды говорит о коррозии и минеральных отложениях и может означать, что помимо промывки потребуется замена анодного стержня.

Что будет, если не сливать воду

При отсутствии регулярного обслуживания водонагреватель постепенно теряет эффективность. Он начинает потреблять больше энергии, чтобы справиться с прежней нагрузкой, а счета за коммунальные услуги растут.

Со временем осадок повреждает нагревательный элемент и внутренние поверхности бака. В худшем сценарии это заканчивается протечкой или полным выходом прибора из строя, что требует дорогостоящего ремонта или замены.

Когда лучше всего заниматься сливом воды

Чёткой привязки к сезону нет, однако многие специалисты рекомендуют проводить процедуру весной или осенью. В эти периоды нагрузка на систему горячего водоснабжения ниже, чем зимой, и обслуживание проходит с минимальными неудобствами.

Также стоит учитывать образ жизни семьи. При частом использовании душа, ванны или бытовой техники с горячей водой профилактику лучше делать чаще, чем раз в год.

Сравнение: регулярный слив и отсутствие обслуживания

Регулярный слив воды помогает поддерживать стабильную температуру, снижает энергозатраты и продлевает срок службы водонагревателя. При отсутствии обслуживания осадок накапливается, появляются шумы, возрастает риск коррозии и увеличиваются эксплуатационные расходы. В долгосрочной перспективе профилактика почти всегда обходится дешевле ремонта.

Плюсы и минусы регулярного слива воды

Регулярное обслуживание повышает эффективность нагрева, снижает риск поломок и устраняет неприятные запахи. Водонагреватель работает тише и стабильнее, а вероятность аварийных ситуаций заметно снижается.

С другой стороны, процедура требует времени и аккуратности. В некоторых случаях необходимы базовые навыки работы с сантехникой и соблюдение мер безопасности при контакте с горячей водой.

Советы по сливу воды из водонагревателя

Отключите питание или подачу газа к водонагревателю. Перекройте подачу холодной воды в бак. Подсоедините шланг к сливному клапану и направьте его в канализацию или подходящую ёмкость. Откройте кран горячей воды для сброса давления. Слейте воду и при необходимости промойте бак.

Популярные вопросы о сливе воды из водонагревателя

Как часто нужно сливать воду из водонагревателя?

В среднем — раз в год, а при жёсткой воде или значительном износе прибора — раз в шесть месяцев.

Можно ли не сливать воду, если всё работает нормально?

Даже при внешне стабильной работе осадок продолжает накапливаться, поэтому профилактика остаётся необходимой.

Что лучше — сделать самому или вызвать сантехника?

При наличии базовых навыков процедуру можно выполнить самостоятельно. Если есть сомнения, безопаснее обратиться к специалисту.