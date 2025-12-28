Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Подъездная дорожка без катка и трещин: чем заменяют соль те, кто устал чинить бетон каждую весну

Пищевая сода растапливает лёд медленнее каменной соли — Лори Джонсон
Недвижимость

Можно ли обойтись без агрессивной соли при борьбе с зимним льдом на подъездной дорожке? Этот вопрос всё чаще возникает у владельцев домов, которые заботятся о состоянии бетона и экологии. Обычная пищевая сода неожиданно оказалась в списке альтернативных средств. Об этом сообщает the spruce.

зима
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зима

Пищевая сода против льда: работает ли метод

Пищевая сода, известная как бикарбонат натрия, действительно способна помочь в борьбе с наледью. Она относится к солям и, как и классические противогололёдные средства, снижает температуру замерзания воды. Однако её эффективность напрямую зависит от погодных условий. При температурах около нуля градусов сода справляется с задачей, но при сильных морозах её действие заметно ослабевает.

Эксперты подчёркивают, что это не экспресс-решение. Сода действует медленнее, чем каменная соль, поэтому её лучше использовать заранее, а не в последний момент перед выездом с участка.

Чем пищевая сода отличается от традиционной соли

Главное отличие — в агрессивности воздействия. Каменная соль быстро разрушает лёд, но одновременно негативно влияет на бетон, металл и окружающую среду. Пищевая сода действует мягче, снижая риски для покрытия и прилегающей территории.

"Обычная противогололёдная соль может вызывать коррозию металла и повреждать бетон, впитываясь в него и провоцируя отслаивание", — отмечает президент компании The Grounds Guys Лори Джонсон.

По её словам, пищевая сода значительно менее агрессивна, поэтому её чаще выбирают те, кто хочет сохранить подъездную дорожку в хорошем состоянии и минимизировать вред для почвы и растений.

Как правильно использовать пищевую соду зимой

Способ нанесения играет ключевую роль. Из-за мелкой структуры порошок сложно распределить равномерно, а это напрямую влияет на результат.

"Лучше всего использовать сито или что-то похожее, чтобы сода ложилась тонким и равномерным слоем", — советует генеральный директор Improovy Карр Ланфир.

Альтернативный вариант — предварительно растворить соду в воде и нанести раствор на лёд. Такой подход помогает избежать скопления порошка в одном месте и повышает общую эффективность, по тому же принципу, что и использование уксуса в быту.

Почему экология тоже имеет значение

Чрезмерное применение каменной соли приводит к накоплению хлоридов в почве и воде. Это мешает растениям усваивать влагу и питательные вещества, а также повышает солёность водоёмов.

"Соль попадает в грунтовые воды, реки и озёра, что может быть токсично для пресноводных организмов и влиять на качество питьевой воды", — объясняет Лори Джонсон.

Хотя бикарбонат натрия тоже не является полностью безвредным, его воздействие считается менее разрушительным по сравнению с хлоридом натрия.

Сравнение: пищевая сода и каменная соль

Пищевая сода подходит для умеренных морозов и бережного ухода за бетонными поверхностями. Она работает медленно, но снижает риск коррозии и экологического ущерба. Каменная соль действует быстрее и эффективнее при сильном морозе, однако может повреждать покрытие, металлические элементы и негативно сказываться на почве и водных системах.

Плюсы и минусы использования пищевой соды

Этот способ выбирают осознанно, понимая его ограничения. Он подходит не всем и не всегда.

К преимуществам относят:

  • более щадящее воздействие на бетон и металл;
  • меньший вред для окружающей среды;
  • возможность использовать большие объёмы без серьёзных последствий.

Среди недостатков:

  • низкая эффективность при сильных морозах;
  • более медленное таяние льда;
  • необходимость аккуратного и равномерного нанесения.

Альтернативные способы борьбы с обледенением

Если сода не подходит, можно рассмотреть другие варианты. Некоторые из них легко найти дома и использовать без специального инвентаря.

"Для борьбы с льдом подойдут горячая вода, раствор уксуса, а для улучшения сцепления — песок, кошачий наполнитель или даже кофейную гущу", — говорит эксперт по противообледенительным средствам Online Rock Salt Крисси Хэндли.

Важно учитывать, что кофейная гуща после использования требует уборки, как и в случае с другими домашними методами ухода, где остатки продуктов могут создавать дополнительные проблемы. Также применяется сульфат магния, известный как английская соль. Он способен растапливать лёд при температурах выше -7 °C и одновременно улучшать сцепление обуви и шин со скользкой поверхностью.

Советы по зимнему уходу за подъездной дорожкой

  1. Оцените температуру воздуха и прогноз на ближайшие часы.
  2. Выберите средство с учётом состояния бетона и экологии.
  3. Наносите состав равномерно, избегая скоплений.
  4. Используйте растворы для лучшего распределения.
  5. После таяния льда смойте остатки водой.

Популярные вопросы о борьбе с льдом на подъездной дорожке

Можно ли полностью заменить соль пищевой содой?

Да, но только при умеренных температурах и отсутствии сильных морозов.

Что дешевле — сода или специальные реагенты?

Пищевая сода обычно доступнее, но расход может быть выше из-за меньшей эффективности.

Что лучше для бетона — сода или соль?

Для сохранности бетонного покрытия сода считается более щадящим вариантом.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
дом зима недвижимость
